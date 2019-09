¿Esto quién lo paga?". Dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) cuestionaron el intento del Gobierno de acordar un bono para los trabajadores del sector privado. Advirtieron que muchas pymes no podrían afrontar el pago adicional y que el bono "conspira contra la subsistencia de las empresas y del empleo".

"Nosotros no hemos conversado institucionalmente sobre esta cuestión. Es una iniciativa del Gobierno que aparentemente ha dialogado con la CGT", aclaró Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA, en diálogo con la radio El Destape.

El bono "es peligroso porque compromete a empresas y empleo".

Funes de Rioja, titular de la cámara alimenticia COPAL, alertó sobre la difícil situación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas.

"Cuando el pequeño empresario no puede pagar elementos de consumo necesarios no tiene más alternativa [que el cierre o el despido de personal]", indicó el empresario, quien mencionó como agravantes que "no hay acceso al crédito y las tasas [de interés] son inabordables".

"Esto hay que meditarlo muy fuertemente para evitar medidas contraproducentes", añadió.

Funes de Rioja afirmó que en el sector de la producción alimenticia está trabajando "al 50 por ciento de la capacidad instalada" y advirtió: "Tenemos 40 por ciento de impuestos sobre los alimentos y 50 por de impuesto sobre la bebida. Por ejemplo, del precio de una botella de agua mineral la mitad es impuesto".

Críticas

Por su parte, José Urtubey, también vicepresidente de la UIA, dijo que "hay muchos empresarios que no van a poder pagar el bono de 5000 pesos" y cuestionó que el ministro de la Producción y Trabajo se haya pronunciado al respecto "antes de cerrar un acuerdo" con los diferentes sectores.

"Acá hay que entender que el 80 por ciento de la producción es pyme y la mayoría no va a poder hacerlo, además no corresponde el anuncio", indicó en diálogo con FM Futurock.

"Nosotros vamos a pedir una reunión con el ministro porque creemos que son importantes los diálogos", aseveró Urtubey, y añadió que esa forma de "compensación" que solicitarán a las autoridades debería haberse definido "antes" de los pronunciamientos oficiales.

Sica anunció ayer que el Gobierno estaba cerca de concretar un acuerdo entre gremialistas y empresarios para habilitar un bono para los trabajadores del sector privado.

"Empezamos a conversar para establecer algún tipo de compensación como se hizo en la parte estatal. Quedamos en mirar el índice de inflación que sale este jueves y ahí juntarnos para ver la metodología", explicó Sica.