La acción de YPF en Wall Street estuvo hoy muy cerca de perforar el piso de los 8 dólares por unidad. Pasado el mediodía cotizaba a USD 8,14, el valor más bajo de su historia: nunca desde que la petrolera estatal cotiza en el NYSE de Nueva York, hace 26 años, había alcanzado ese precio.

No llegó a esos valores en 2002, con el país en default, cuando bajó a USD 8,17; ni en 2008, en la crisis subprime, con mínimos de USD 15,86; ni siquiera cuando fue reestatizada durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando tocó USD 9,21.

Hoy, pasadas, las 15, la acción registraba una baja de 5,1% y acumula casi 40% de pérdida en lo que va de este año. Su valor de mercado es de USD 3.200 millones, algo así como el 10% de lo que vale en este momento Mercado Libre.

"La compañía tiene un potencial muy grande por Vaca Muerta, pero le pega de lleno el riesgo sistémico de la Argentina. La recesión y devaluación de la moneda local afecta a los ingresos de la empresa. Además, está el congelamiento de combustibles que decidió el Gobierno, algo que va a impactar fuerte. Eso complcia los fondos y la va a llevar a mantener los actuales niveles de producción. No digo que no podrá pagar su deuda, pero va a caer fuerte su rentabilidad", detalló Carlos Maneiro, analista financiero de Research for Traders.

YPF planea invertir este año unos USD 3.000 millones en bienes de capital para Vaca Muerta. "La recuperación o parte de ella podría venir por ahí", aseguran los analistas. Pero… hay muchos peros. Sus números no son buenos, más allá del bajón bursátil: el resultado neto de la empresa en el primer semestre de 2019 fue negativo en más de $10.000 millones. Si bien la inversión pautada podría ayudarla a recuperarse y que su flujo de caja aumente.

Además, la guerra comercial entre EEUU y China van a impactar en la cotización del crudo, que bajará más si es escenario no mejora.

"Es notable una destrucción de valor tan importante para una empresa con fundamentos sólidos. Pasa que el mercado descuenta que un Gobierno de la oposición hará un uso político de YPF. E imaginan que no se podrá pagar la deuda, algo que nunca pasó. Fernández no habló de YPF en concreto, pero sí de los que imagina para los precios del gas y la electricidad, y eso fue negativo", agregó un experimentado analista del sector que prefiere el off the record.

"Luego del resultado electoral de las PASO, la acción cayó 35% y con el pasar de los días siguió profundizando la caída al punto de llegar a una baja de 49,5%. Esta significativa caída, está asociada a la situación económica general que hizo que las principales calificadoras de riesgo le bajen la nota de deuda a todas las empresas energéticas, y al congelamiento de precios del petróleo crudo y sus derivados, entre ellos las naftas y el gasoil", detalló Research for Trades en un informe especial sobre la petrolera.