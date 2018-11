Las importaciones argentinas se hundieron un 18,2% hasta alcanzar los u$s 5.077 millones en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mientras que las exportaciones crecieron un 1,4% hasta los u$s 5.354 millones. De esta manera, la Argentina reportó un saldo comercial positivo de u$s 277 millones en el décimo mes del año.





Desde la consultora Radar, indicaron que "tal como sucede históricamente durante los episodios devaluatorios en Argentina, el ajuste de las cuentas externas se relaciona, al menos en el corto plazo, a la caída de las importaciones como consecuencia de la menor actividad económica provocada por la aceleración inflacionaria. Las exportaciones, por distintos motivos, tardan en reaccionar al nuevo tipo de cambio".





Los superávits más importantes de octubre correspondieron al comercio con Chile que fue de US$ 221 millones; Vietnam US$ 177 millones, Argelia US$ 92 millones, Bangladesh US$ 87 millones, Perú US$ 86 millones, e Indonesia US$ 84 millones, entre otros. Los déficits más importantes en octubre se registraron con China, US$ 321 millones, Estados Unidos, US$ 321 millones; y Brasil US$ 110 millones, destacó el Indec.





Ese mes, las exportaciones de productos primarios sumaron u$s 1.114 millones, con un retroceso del 3,2% producto de una caída del 5,8% en las cantidades vendidas, que no logró ser compensada con una suba del 2,8% en los precios. En tanto, las ventas de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) aumentaron 4,4% interanual, a u$s 2.027 millones con un alza del 3,5% en las cantidades, y precios 0,9% superiores a los de octubre del año pasado.





Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) sumaron u$s 1.824 millones, un 3,4% menos que en igual mes del 2017, con precios 6,9% inferiores a pesar que las cantidades aumentaron 3,6%. En tanto, en Combustibles y Energía se vendieron u$s 389 millones, con un alza del 25,8% en los precios y una suba del 4% en las cantidades.





En tanto, en medio de la trepada del dólar y el freno del sector industrial durante septiembre, las importaciones mostraron caída en las cantidades de todos los rubros, con mermas del 12,9% en Bienes de Capital, 38 % en Piezas y Accesorios de Bienes de Capital, 46,9% en Vehículos, 12,8% en Bienes de Consumo.

"Esto es una muestra de que la inversión es el componente de la demanda agregada que registra una mayor baja, lo que compromete la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo", destacaron desde Radar.

Ademas, indicaron que las perspectivas "son de una mejora del resultado externo como consecuencia de la recesión económica que atraviesa la economía y la consecuente caída de las importaciones. El año cerraría con un déficit cercano a los u$s 4.000 millones. Para 2019, el superávit podría superar los u$s 3.000 millones, como consecuencia de la persistencia de la caída de las importaciones y un fuerte aumento de las exportaciones agropecuarias, ya que se comparará con el año de sequía".