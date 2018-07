La Moscatel de Alejandría ha sido una de las principales variedades blancas del país. Sin embargo hoy aproximadamente solo el 1 % de la surperfice total con vid en La Argentina representa esta cepa.



Un Informe elaborado por el Departamento de Estadística y Estudios de Mercado del Instituto Nacional de Vitivinicultura revela que el Moscatel de Alejandría, conocido también como Zibibbo en Italia y como Moscatel Blanco y Moscatel Sanjuanino en Cuyo, es una variedad blanca conocida a lo largo y ancho del mundo.



Como su nombre sugiere, se cree que esta variedad es originaria de Egipto y fue diseminada posteriormente por todo el Mediterráneo por los romanos, con la denominación de Muscat Romain que adquiere luego en algunos países del viejo continente .



Es una variedad considerada de triple propósito pues se destina a consumo en fresco, preparación de pasas de uva y elaboración de vinos y mostos.



En sus orígenes los egipcios la usaban para hacer vino, actualmente hoy es una variedad muy importante en Sudáfrica. La mayor superficie de esta variedad se encuentra en España, aunque solo la mitad de estas hectáreas se destinan a vino. En Chile, Argentina, Perú, Colombia y Ecuador cuenta con poca superficie. En algunos de estos países se la usa para la elaboración de pisco por ser una variedad de uvas muy aromáticas. Se la cultiva en países del medio oriente como Israel, Turquía y Túnez principalmente para consumo como pasas.



Fue una de las primeras variedades que ingresaron a Argentina, hace más de 500 años. Se sabe que la variedad Torrontés Riojano proviene de un cruzamiento espontáneo de Moscatel de Alejandría y Criolla Chica. Recientes estudios indican que el Moscatel de Alejandría es uno de los "progenitores" de la mayor parte de las variedades autóctonas de Argentina que están siendo evaluadas por sus características enológicas promisorias.



Fue una de las variedades más importantes de San Juan durante décadas, en el mercado interno para consumo en fresco junto con otras variedades de Moscatel.



Como uva de mesa es muy apreciada por su sabor, pulpa firme y hollejo de espesor medio y su resistencia al transporte. Desde el punto de vista ampelográfico Moscatel de Alejandría se identifica por sus hojas poco lobuladas, no muy grandes, dientes agudos y punto peciolar rojizo. Sus racimos son grandes, bastante sueltos y bayas de buen tamaño con característico perfume amoscatelado.



El tronco de la planta no es muy vigoroso y ostenta en todo su largo abultamientos o nudosidades muy típicas. A los efectos de rescatar el valor de esta variedad, ha sido incluida en el listado de cultivares aptos para elaborar vinos de calidad con derecho a una Indicación Geográfica.



En el año 2017 se registraron en el país 2.637 hectáreas (has) de vid con esta variedad, lo cual representa el 1,2% de la superficie total de viñedos. La cantidad de hectáreas de este Moscatel en todo el país muestra una merma del 37% con respecto al año 2008.



San Juan es la provincia con mayor superficie implantada de esta cepa, con 1.947 ha (73,8%), seguida por La Rioja con 334 ha (12,7%) y Mendoza con 307 ha (11,7%). Las otras provincias representan el 1,9% del total de superficie con esta variedad.



Considerando el período 2008-2017, la superficie con Moscatel de Alejandría en la provincia de San Juan registra una caída del 41,9%, en La Rioja del 17,2%, Mendoza del 20,6%, mientras que en otras provincias es del 9,7%.



En la provincia de San Juan, la mayor superficie de Moscatel de Alejandría se encuentra en los departamentos de 25 de Mayo (27,6%), Sarmiento (16,1%) y Caucete (12,4%), seguidos por Zonda, San Martín y otros en menor proporción. En La Rioja el 97,7% de la superficie de esta variedad se concentra en el departamento de Chilecito, mientras que en Mendoza los departamentos que más superficie registran son Lavalle (29,3%) y San Martín (28,9%).



En la provincia de San Juan, los departamentos que más quintales de Moscatel cosecharon en el año 2017 fueron 25 de Mayo, Sarmiento, Caucete y San Martín.



En La Rioja, el 99% de Moscatel se cosechó en el departamento de Chilecito,mientras que en Mendoza los departamentos con más quintales cosechados de esta variedad fueron San Martín y Lavalle.



En el 2017 se comercializaron 6.867 hectolitros (hl) de vino varietal puro de Moscatel de Alejandría y 35 hl de Moscatel en corte con otra variedad (Syrah).



El total comercializado de vinos varietales en el país fue de 3.850.265 hl, por lo que las ventas de vinos varietales con presencia de la variedad Moscatel de Alejandría representaron el 0,2% de ese total.



Si se comparan las cifras de la comercialización total de vinos varietales elaborados con Moscatel de Alejandría del año 2017 con las del 2008, se observa un incremento del 15%.



En el año 2017, el 97% de los vinos varietales elaborados con esta uva se comercializó en el mercado interno y sólo el 3% se destinó a exportación.



En el año 2017 se comercializaron 6.685 hl de vinos varietales elaborados con esta cepa. El 99% corresponde a varietal puro y el 1% a cortes con otra variedad (Moscatel de Alejandría-Syrah).



Las ventas al mercado interno de vinos con Moscatel de Alejandría han aumentado un 615,7%, en comparación con las cifras del año 2008.



El Moscatel y sus cortes como vinos varietales tienen una participación del 0,4% en el total de varietales comercializados en el país durante 2017.



La provincia de Mendoza concentró el 97% de las ventas al mercado interno de los vinos con esta variedad, mientras que el 3% restante fue despachado por la provincia de San Juan.



Con respecto al tipo de envase de los vinos de este varietal comercializados en el año 2017 en el mercado interno, el 100% corresponde a botellas.



Durante el año 2017, las exportaciones de vinos varietales elaborados con Moscatel de Alejandría alcanzaron un total de 217 hl, por un valor FOB de 76.000 dólares. Estas cifras representan disminuciones del 95,7% en volumen y del 54,9% en valor FOB, con respecto al año 2008. El volumen total exportado en el último año corresponde a varietal puro. La participación de vinos Moscatel en el volumen total de varietales exportados ha disminuido desde 2008. En ese año representaron el 0,3%, mientras que en 2017 fueron el 0,01%. El principal destino de los vinos varietales Moscatel en 2017 fue Estados Unidos y en segundo lugar Brasil. En menor proporción figuran Uruguay, China, México, Japón, Bolivia y Perú.



En cuanto a la modalidad de envío de los vinos varietales elaborados con esta variedad, en el último año el 100% de los envíos fue fraccionado. Esta modalidad de envío ha aumentado un 685% en relación al volumen exportado en el año 2008 y un 542% comparado con el valor FOB.