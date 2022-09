Tras los coletazos de la salida de Martín Guzmán de la cartera económica, dos meses atrás, y con la llegada de Sergio Massa al área, el fenómeno que se registra en el mercado inmobiliario sanjuanino es que los inversores, para no perder el poder adquisitivo del dinero con la fuerte escalada inflacionaria, se volcaron a invertir en departamentos con un costo de entre los 5 y los 15 millones de pesos y lotes chicos de hasta 5 millones de pesos. Las operaciones, según fuentes del sector, se pactan en su mayoría a valor dólar, aunque se cancelen en moneda nacional, y son casi todas de contado, casi sin financiación.

"El inversor compra hasta donde la alcanza el dinero y no quiere que su dinero se desvalorice", expresó Mauricio Turell, presidente de la Cámara de la Construcción e Inmobiliaria de San Juan. Una de las referentes en la provincia de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), Josefina Pantano, sostuvo que "se están registrando más operaciones de compraventa de inmuebles y son casi de contado o con una financiación muy corta". Y sobre el tipo de moneda sostuvo que la referencia es el valor del dólar, aunque la operación no se cancele con el billete verde.

En la práctica, una vez más, la inversión "en ladrillos" sigue siendo el refugio para quienes tienen disponibilidad de dinero y no quieren que sus recursos se desvaloricen. Pero la aclaración es que no se trata de inmuebles muy costosos. Por eso los bienes preferidos son los departamentos de un dormitorio, o a lo mejor más grandes, pero en barrios ubicados en la periferia de la ciudad, como ocurre con los barrios San Martín o el Bardiani, que ya tienen algunos años. Y con valores que no superan los 15 millones de pesos. En el caso de los lotes, los más buscados son los que no superan los 5 millones de pesos.

El otro dato que se conoció ahora, cuando está comenzando septiembre, es que el ajuste interanual para el caso de los alquileres se ubica en el 64,67%, el más alto del año (ver infografía). Y se debe a que se utiliza un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Es decir, que los aumentos deberían quedar en un punto medio entre lo que hayan avanzado en un año la inflación general y los salarios de los trabajadores registrados en relación de dependencia.

Como el ajuste es interanual, un inquilino que el año pasado pagaba 25.000 por su alquiler pasará a pagar ahora 41.167 pesos.

Como para tener algunos precios de referencia, hasta agosto el alquiler de un departamento de un dormitorio, con cochera, fuera del microcentro, ronda los 30.000 pesos, más unos 3.000 pesos de expensas. Son valores promedio del mercado. En el microcentro hay que pensar en los 40.000 pesos mensuales por la misma unidad, más unos 5.000 pesos de expensas.

En el caso de una casa de 3 dormitorios, hay que pensar en gastar desde los 45.000 pesos mensuales, fuera del radio céntrico, y más cerca de la plaza 25 de Mayo el monto se eleva a un piso de 65.000 pesos.

Todo en el marco de un mercado ralentizado por la falta de tratamiento de la ley de alquileres, que iba a introducir importantes cambios en la legislación vigente. Así, siguen frenadas las operaciones de nuevos contratos residenciales y es porque muchos propietarios están a la espera de las modificaciones que se puedan introducir y, mientras tanto, han retirado los inmuebles del mercado.

Entre las principales modificaciones que estaban siendo analizadas se encuentran los contratos por dos años de duración, ya que actualmente son por tres años, y que el precio del alquiler pueda fijarse con plazos de entre 3 y 6 meses. Ahora se hace una modificación anual.

Por eso es que las inmobiliarias arman listas de espera por si algún inmueble se desocupa. Las más demandadas son las casas de tres dormitorios, tipo IPV, en la zona del Gran San Juan, principalmente en Rivadavia y Santa Lucía.

REFERENCIA

52,21 Fue el porcentaje de actualización de los alquileres en enero pasado. Para septiembre ya está en un 64,67%. En el valor tienen que ver el crecimiento de la inflación en lo que va del año y el índice de variación salarial.