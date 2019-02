Tarea. Un esfuerzo importante tanto de mano de obra como de infraestructura demanda esta nueva edición de la celebración.

El predio es imponente desde donde se lo mire y para construirlo participaron un total de 1.300 personas, algunas de las cuales todavía están ajustando los últimos detalles. Gracias a esa mano de obra, la Fiesta Nacional del Sol, que comienza mañana, ha generado este año el récord de 3.015 puestos de trabajo, contabilizando una multiplicidad de funciones, una cifra para nada despreciable en el marco de la economía provincial.



Para llegar a ese número vale la pena ir explicando las distintas funciones que tuvieron, tienen y tendrán algunas personas. En el caso de la obra civil del llamado Predio Ferial Costanera del Sol participaron 1.000 obreros entre las empresas participantes y las subcontratistas, según dio a conocer el director de Arquitectura, Marcelo Yornet. A esa cifra hay que añadirle otras 300, que corresponden a los que participaron en la obras metalúrgicas, la cartelería, la construcción de los techos y la colocación de las placas de revestimiento, más los administrativos de las firmas participantes.



La obra civil en el predio de 37 hectáreas ubicado en la zona de la Costanera, en Chimbas, comenzó en septiembre del año pasado, por lo que algunos trabajadores ya suman hasta 6 meses en la obra, aunque otros ya concluyeron sus tareas.



En lo que es el montaje de la feria, que también comienza mañana, hay 25 trabajadores encargados de la construcción de los 130 stands. Entre ellos hay, por ejemplo, metalúrgicos, pintores y albañiles.



En la logística del predio ferial hay 60 personas afectadas, que tienen a su cargo, por ejemplo, la organización de las actividades, coordinación, guardias eléctricas, limpieza, la seguridad privada en el interior y el control de las garitas de acceso y egreso de la gente. Así lo explicó Facundo Rodrigo, director de Gestión de Infraestructura de la fiesta.



En lo que respecta a la celebración propiamente dicha, según datos del Ministerio de Turismo, en la noche de la apertura habrá unos 90 artistas elegidos a partir de un casting, quienes actuarán las diferentes noches de la Feria. El Carrusel, por su lado, contará con un elenco de más de 300 personas, que construirá los nexos entre los diferentes carruajes.



Además, el espectáculo final tendrá un elenco de más de 600 personas.



De ese número, al menos 300 serán niños que tienen entre 11 y 14 años de edad y que tendrán una participación especial en una de las escenas de la obra. Por otro lado, en los distintos escenarios de la feria actuarán unos 400 bailarines. También se presentarán ahí las 19 revelaciones de la música de los diferentes municipios.



Para realizar la utilería que demandan el Carrusel y el espectáculo final trabajaron unas 50 personas. Además, al menos 30 utileros estarán en acción durante el espectáculo facilitando y moviendo todas las piezas requeridas. Y al menos 8 talleres confeccionaron el vestuario que usará el elenco del cierre de la celebración.



Otra tarea importante en la previa de este gran espectáculo ha sido la parte de las grabaciones de la música, en la que participaron unos 60 músicos. Y más de 30 personas trabajaron en el rodaje del contenido que se verá en la gran pantalla del show de cierre. Otras 40 trabajarán en los camarines esa noche, ordenando y asistiendo al elenco para que use el vestuario indicado. Y un total de 30 técnicos están encargados del armado del Escenario San Juan, donde actuará, por ejemplo, el artista mexicano Carlos Rivera.



Coordinar la tarea de toda esta gente no ha sido empresa fácil, según reconocen en Turismo, pero todos trabajan sin descanso para que la organización de la celebración sea impecable y deje una buena impresión no sólo para los sanjuaninos que asistan sino también para los visitantes.

Seguridad

700 Es la cantidad de efectivos policiales que habrá, por día, abocados al operativo de seguridad durante la fiesta.

La obra civil

Para la construcción de la obra civil se ocuparon un total de 1.300 personas, en sus distintas etapas. La tarea comenzó en septiembre del año pasado y tiene que estar lista para mañana, cuando está previsto que comience la celebración, que culmina el sábado 23, con el espectáculo final.

Características



La Fiesta Nacional del Sol 2019 tendrá nuevo escenario y semejante coloso demandó, por ejemplo, un importante movimiento de suelo el predio chimbero. Allí se realizará la feria y exposición de la FNS que hasta el año pasado se montaba en el Parque de Mayo. Y también albergará el espectáculo final y el Carrusel, por una calle aledaña.



Este espacio tiene el nombre de Predio Ferial Costanera del Sol, distribuido en una superficie de 37 hectáreas, que hasta tendrá su propio estacionamiento.



El espacio abierto para la feria y exposición tendrá 40.000 m2 y ocupará la parte central del lugar, con áreas de servicio y apoyo, además de un sector para el patio de comidas, que es lo que ya está casi terminado. Además hay un pabellón de exposiciones de 6.500 m2, con todos los servicios necesarios para la atención de la gente.



En el predio de la feria hay lugar para 130 stands, según han dado a conocer los organizadores del espectáculo.