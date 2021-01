La estimación de la cosecha dada a conocer por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que por primera vez incorporó en las medición a organismos públicos y entidades privadas de todas las regiones vitivinícolas de Argentina, indica que para San Juan habrá un crecimiento del 0,4%, al pasar de 493,7 millones de kilos de la vendimia pasada a 495,9 millones de kilos para este año. Pero es un 21,8 inferior al promedio de los últimos 10 años, que es de 634 millones de kilos, lo que muestra que no será un buen año para los productores locales.

La razón de esta situación, según las observaciones realizadas, es la situación hídrica de San Juan, en base al pronóstico de escurrimiento del río San Juan, caracterizada por el Departamento de Hidráulica como "muy seco" y que implica la principal variable de la caída productiva, según consigna el informe.

El otro dato del relevamiento es que por la diversidad que hay en el país, es que este es el primer año en el que se decidió entregar de manera diferida los informes de estimación de San Juan, La Rioja, Catamarca y Salta, respecto de Mendoza, Neuquén y Río Negro. La razón de la diferenciación radica en que hay una anticipación natural en la maduración que tienen las uvas en las provincias del norte.

Los datos se conocieron cuando ya ha comenzado la puja entre viñateros y bodegueros por el precio de la uva e incluso en la semana que finaliza hubo una asamblea de productores que empezó a fijar la pautas de lo que esperan para la vendimia de este año (ver aparte). En San Juan, el grueso de la actividad se comienza a agilizar a partir de la segunda quincena de febrero.

En el caso local, participaron en la elaboración de los números, especialistas de la Estación Experimental INTA de Pocito, el Centro de Enólogos, el Consejo Profesional de Enólogos, Asociación de Viñateros Independientes, Federación de Viñateros de San Juan, Cámara de Productores Vitícolas y la Mesa Vitícola. Las entidades, además de conocer y convalidar la metodología utilizada, dispusieron de ingenieros agrónomos para relevar parcelas y aportar información de campo para la conformación de la base de datos y determinación de los coeficientes que permiten estimar la cosecha de la zona norte.

Esta tarea fue coordinada por el equipo técnico de INV, que permitió no solo sumar parcelas y aumentar el tamaño de la muestra, sino aportar confiabilidad y transparencia al método empleado.

El proceso tuvo como punto de partida un análisis de los resultados que arrojan 30 años de realización de esta tarea.

El informe indica que la superficie cultivada del bloque de provincias del Norte (San Juan, La Rioja, Salta y Catamarca) es de 59.200 has, representando un 27% de la vitivinicultura argentina.

La cosecha promedio entre el 2011 y 2020 arroja 759 millones de kilos. Y la cosecha 2020 fue la más baja de esa serie con 593 millones de kilos.

Para la temporada 2021 se estima una producción de 597 millones de kilos, con un desvío estándar del 5%. Esta estimación es muy cercana a la cosecha 2020, lo que indica un porcentaje de un 20% por debajo del promedio de los últimos 10 años, siempre haciendo referencia a la región.

Desde el INV se ha dispuesto mantener un esquema de monitoreo permanente sobre todas las zonas relevadas de modo de realizar un seguimiento de la evolución de la producción en función de la meteorología de los meses de febrero y marzo.

Asamblea de los productores

Un grupo de entidades de viñateros, que integran la Mesa Vitícola, resolvió pedir $20 por el kilo de uvas comunes para vinificar en operaciones de contado y si se pactan en cuotas atar el valor al precio del dólar para no perder terreno frente la inflación. Fue durante una asamblea que tuvo lugar el jueves en la intersección de Ruta 20 y calle Zapata (ex Caico) y si bien no participaron del encuentro otras entidades tradicionales del sector adhirieron en líneas generales al planteo. Desde el ámbito bodeguero mantuvieron silencio frente las exigencias.

Por las uvas comunes, en la cosecha pasada se terminaron pagando $7,50 por kilo de uva, en operaciones pactadas hasta en 8 cuotas, que se cancelaron sin ninguna actualización. Para este año, los $20 significan un incremento del 167% "para no perder frente a la inflación y que la actividad sea rentable", explicó Pablo Martín, uno de los voceros.

La Mesa Vitícola está integrada por la Cámara de Productores Agropecuarios de Pocito, Sociedad de Chacareros Temporarios, Centro de Viñateros de Angaco, Cámara de Productores del Este Sanjuanino, Consorcio de Cooperación y Productores Autoconvocados.