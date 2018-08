En las agencias dicen que las Cataratas del Iguazú, en la provincia de Misiones, fue el destino más requerido por los sanjuaninos estas vacaciones de invierno. Según la Cámara Argentina de Turismo alcanzó casi el 100% de ocupación.

La suba del dólar y consiguiente devaluación del peso registrada en mayo y junio pasados afectó a muchos sectores pero también dejó ganadores, y entre estos últimos, claramente se destacaron este invierno las agencias de viajes que ofrecieron paquetes al resto del país.



La venta de viajes a destinos nacionales creció hasta un 30% en promedio en las empresas sanjuaninas en las últimas vacaciones de invierno, debido a que por la suba del dólar la gente eligió destinos nacionales y a que los precios turísticos no subieron al ritmo de la devaluación, según datos aportados por Ariel Gimenez, vicepresidente de la Federación Argentina de Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (FAAEVIT). ""Quizá algunos han vendido más, y otros menos, pero el promedio en general de las empresas sanjuaninas ronda entre el 25 y el 30 por ciento. Todas las empresas han vendido más que el año pasado", dijo Gimenez.



Así la provincia no escapó al fenómeno que se produjo en todo el país donde los principales destinos turísticos este año se vieron colmados. En la Cámara Argentina de Turismo informaron que se estableció un promedio de ocupación del 72% en todo el mapa nacional (ver aparte).



El empresario local sostuvo que pese a la crisis, esta vez el receso invernal les trajo oxígeno a las empresas locales que no sólo han tenido más movimiento que a igual fecha del año pasado sino que se superaron las expectativas. Lo atribuyó en gran parte a la devaluación del peso -de más del 30% entre mayo y junio- que obligó a los viajeros que tenían resuelto viajar a elegir destinos más económicos dentro del país, en lugar de enfocarse en el exterior. "Hay gente que no puede viajar y desiste, pero quien está decidido viaja igual y ahora lo hace volcándose al turismo interno", aseguró. A eso se sumó que los operadores turísticos decidieron no trasladar el efecto de la devaluación a los valores de los paquetes de viajes a otras provincias para mantener las ventas. Los viajeros locales pudieron comprar destinos con los mismos precios pre-devaluación, que tenían un incremento del 20% respecto al año pasado, aunque en los doce meses se produjo una devaluación del doble o más.



En agencias tradicionalmente dedicadas al turismo emisivo nacional creen que este último factor fue decisivo, a la vez que se mantuvo la financiación. ""Creo que las buenas tarifas que se ofrecieron estas vacaciones y la posibilidad de pagar hasta en 12 cuotas dieron un impulso al aumento de ventas registrado", opinó Marisol, desde Blanca Paloma, empresa que coincidió con haber logrado una suba interanual del 30% en ventas este invierno. Para graficar el repunte de este año, en turismo Bacur comentaron que mientras en el 2017 sacaron "con dificultad un colectivo a Cataratas y otro a Termas de Río Hondo, ahora con 10 días de anticipación ya tenían vendidos los asientos y además sumaron salidas a provincias del norte, como Salta.



De acuerdo al relevamiento de la entidad, este año uno de los destinos más demandados por los sanjuaninos fue la provincia de Misiones, con el imán de las Cataratas del Iguazú. Luego, le siguieron de cerca las tradicionales termas en Santiago del Estero, la localidad puntana de Merlo, Salta y Penitentes, en Mendoza.





Turismo receptivo

De acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Turismo de San Juan la ocupación hotelera en las vacaciones de invierno fue exitosa, con un promedio provincial del 93%, en la primera semana y una ocupación del 94% en la segunda. Entre los departamentos, Calingasta tuvo la mayor cantidad de visitas, con una ocupación del 98%; Jáchal el 87%; Valle Fértil que fue sede del Festival Provincial del Chivo, alcanzó el 85% al igual que el departamento Iglesia. En tanto, el Gran San Juan tuvo una ocupación hotelera del 96%.



El 98% de los visitantes que llegaron a San Juan fueron de otras provincias argentinas como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, La Pampa, Santa Fe y Río Negro. Según el ente oficial, la mayoría de los arribos llegaron a conocer la provincia por primera vez y manifestaron su satisfacción por la variedad de actividades y la calidez sanjuanina.

El movimiento nacional



>Aumento

La Cámara Argentina de Turismo informó que fue una "excelente" temporada de invierno en los principales destinos turísticos del país, con un impacto superior al 2017. Del total, de 53 destinos turísticos que reportaron información del impacto en alojamiento, se estableció un promedio de ocupación del 72% en el país.

>Por aire

38

mil pasajeros por día fueron transportados por Aerolíneas Argentinas durante las vacaciones de invierno. Los destinos más vendidos: Córdoba, Mendoza y Bariloche.



>Costo vacacional

En referencia al costo para vacacionar para los viajeros, se estima que el incremento interanual giró entre un 20 y un 25%. En ese contexto, en los centros invernales se dio una tendencia positiva en reservas anticipadas que se ofrecieron con el beneficio del pago en cuotas, lo mismo que con los pasajes aéreos.

>Ocupación cuyana

100

por ciento de ocupación hotelera tuvieron Calingasta y Valle Fértil entre los destinos cuyanos, seguido por Las Leñas en Malargüe, con el 90%, según CAT.