Tarea. Las máquinas de Vialidad Nacional trabajaron en el despeje de la nieve para dejar transitable el camino en los plazos previstos.

Por los conflictos sociales desatados en Chile y que todavía no parecen menguar, este año la apertura de la temporada del Paso por Agua Negra será recién el viernes 6 de diciembre, a las 11, 8 días después de la fecha acordada el año pasado, que fue el 28 de noviembre. La intención en el Gobierno sanjuanino era hacer la habilitación antes, tentativamente el 27 de este mes, pero las autoridades del vecino país pidieron más tiempo debido a la convulsión política a la que no escapa la Región de Coquimbo. La secretaria de Relaciones Institucionales, Elena Peletier, recomendó ayer que si los disturbios no cesan que "la gente evalúe la necesidad de viajar y si lo puede posponer, mejor".

Este año pasar las vacaciones en Chile viene complicado por dos factores. La fuerte suba del dólar, que hace más tentador pasar el verano en el país es un punto, pero lo que desalienta cualquier intento de hacer una reserva o planificar pasar unos días del otro lado de la cordillera es la ola de manifestaciones en las principales ciudades del país por la crisis social. Por ejemplo el diario El Día, de la Región de Coquimbo, informó ayer que por los graves incidentes registrados en La Serena el martes, con incendios y saqueos de locales comerciales, Carabineros había detenido a 71 personas.

Este año, la organización del acto en el límite internacional le corresponde a Chile, pero la funcionaria sanjuanina dijo que por los problemas en el vecino país todavía no estaba confirmado dónde será la celebración. Sí viajará el gobernador Sergio Uñac a la ceremonia, como es la costumbre todos los años.

"Esta temporada habrá que tener mucha precaución", dijo Peletier y por ejemplo aconsejó que el que tenga que viajar que lleve la documentación siempre a mano, que se aleje de las manifestaciones y que si alquila una casa o un departamento, que sea lejos de los edificios de la Intendencia Regional, la Gobernación o las sedes de los ministerios, que son el blanco preferido de los manifestantes.

La temporada pasada ya cerró con números en baja (ver infografía). Un informe del movimiento de personas y vehículos que tomó en cuenta la fecha de apertura, el 28 de noviembre, hasta el 28 de febrero, la época de mayor movimiento, arrojó que habían ingresado al vecino país por el paso internacional 24.420 personas, que representaba un 46% menos que la temporada anterior, cuando habían salido 45.152 personas.

Por esos meses ya se notaba la depreciación del valor del peso argentino, que hizo cambiar de planes a muchos veraneantes. Pero ahora se suma el problema de la inseguridad por las manifestaciones con serios disturbios en las grandes ciudades.

Los plazos

Con excepción del 2017, cuando la apertura del paso fue el 7 de diciembre, la habilitación de este año está en el lote de las que más se han demorado en los últimos años. Haciendo un resumen, en el 2014 fue el 26 de noviembre, en el 2015 el 1 de diciembre, el 2016 el 5 de diciembre y el año pasado la ceremonia formal tuvo lugar el 28 de noviembre. Luego hubo un agasajo en Las Flores.

Vehículos

6.815 Es la cantidad de movilidades que cruzaron la temporada pasada a Chile por el Paso de Agua Negra. Un total de 11.845 unidades los hicieron en la temporada 2017/2018.

Recomendaciones para viajar

Para viajar a Chile por el Paso Internacional de Agua Negra hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones: