En los bancos locales no están recibiendo casos de plazos fijos de clientes de otra entidad, la nueva modalidad que implementó el Banco Central.

Las tasas de interés de los bancos subieron a niveles récord en los últimos días pero las colocaciones de los ahorristas sanjuaninos no siguen el mismo ritmo: de acuerdo a un sondeo realizado en entidades del centro los depósitos aumentaron un promedio del 20% respecto a igual periodo del año pasado, un crecimiento moderado teniendo en cuenta que la tasa del plazo fijo se disparo ayer hasta el 55% en algunas entidades.

Al menos tres gerentes consultados que pidieron no ser identificados coincidieron en que el mayor rendimiento ofrecido no desató una fuerte demanda, como podría esperarse, al menos hasta el momento. "Ha habido un crecimiento, pero no una avalancha", explicó unos de los directivos de una de las entidades financieras más grandes. "No hay un crecimiento en función del aumento de la tasa de interés", razonó quien está a cargo de un banco público-privado. "No hemos registrado un salto como podría esperarse por el aumento de las tasas", razonó un tercero.

Sólo en el banco Nación indicaron que si han notado un repunte de hasta el 30% en las colocaciones de plazo fijo de sanjuaninos este mes de mayo, comparado con igual mes del año pasado. ""Aquí la gente se esta volcando al plazo fijo, y es por las tasas más altas, efectivamente", dijo el gerente de Gestión comercial zonal, Pedro Lorca.

Justamente esa entidad es la mas elevó ayer las tasas de interés ofreciendo un retorno del 55%, siempre para plazos fijos realizados por homebanking, cajero automático o para las flamantes colocaciones de cualquier banco hechas por internet aun sin ser clientes. "Es la tasa mas alta de la era Macri y de la era Cristina", dijeron ayer en esa entidad, pero recordaron que hubo otra épocas en que se las tasas volaron más alto: en los años ochenta se llegó a pagar incluso mas del 80% de rendimiento.

Todas las entidades ofrecen más puntos a quienes utilizan los canales electrónicos como forma de desalentar que los clientes vayan en forma presencial a los bancos. Por ejemplo, el plazo fijo tradicional en el banco Nación paga una tasa que ronda el 20% al que va por ventanilla, aunque claro está, eso se negocia de acuerdo a los montos a depositar. En entidades como el Banco San Juan los plazos fijos a 30 días pagan una tasa de 39,83% anual por canales tradicionales y del 45,72 por canales electrónicos.

Respecto a la nueva modalidad que dispuso desde el jueves pasado el Banco Central en forma obligatoria, de aceptar plazos fijos en forma on line de clientes de otros bancos, aquí en San Juan no ha tenido repercusión. En las entidades consultadas no se registraron casos de este tipo hasta ahora.

En cuanto a si conviene mas hacer plazo fijo que comprar dólares, Lorca dijo que ambos instrumentos están jugando estos días una carrera, donde a veces gana uno u otro. ""Por ahí el dólar aumenta 50 centavos de golpe y la tasa pierde la carrera", opinó.

Caída en abril

Las colocaciones de plazos fijos cayeron en abril un 2,7% respecto a las de marzo, un dato que indica que los ahorristas no están volcándose a estas colocaciones pese a las alta tasas. Las mayores caídas se dan en los depósitos de más de 60 días, lo que indica que no se quiere dejar dinero mucho tiempo en el banco.

Uno por uno

En abril el dólar aumentó 3,5% en el mercado minorista y cerró en $ 45,36, tras haber tocado picos de $ 47. En ese mismo mes, la tasa de los plazos fijos pasó de 44% a 46%, informó Clarín. En el mismo lapso la tasa de las Leliq, las letras diseñadas especialmente para los bancos, pasaron de una tasa de 68,14% a 73,93%.

Por internet