Atraída por el arte italiano, la sanjuanina Anahí Lepez fundó en el 2012 "Francesca Rossi", una marca de accesorios que con los años y exclusivamente por internet, logró posicionarse en el mercado mayorista y minorista, con revendedoras en cada una de las provincias argentinas. En la actualidad, con una producción de más de 100 piezas artesanales semanales, fabricadas con cadenas niqueladas, alpaca, bronce, cristal de roca y piedras semipreciosas, la empresaria montó una pyme junto a su hermana que le permite sustentarse económicamente y finalizar sus estudios de la carrera universitaria de Publicidad y Propaganda. Hoy será una de las dos emprendedoras sanjuaninas que en el marco de la Experiencia Endeavor San Juan 2018 participará brindando un taller de capacitación a las 15,45 en el Centro Cívico. Fue elegida para esa tarea por la compañía estadounidense Facebook, ya que la red social hoy tendrá un espacio para inspirar a los emprendedores. Allí, la joven de 27 años que el mes próximo será mamá transmitirá de qué manera alcanzó el éxito en su empresa, potenciando su negocio a través de esta plataforma, mediante la creación de una fanpage desde donde difunde y comercializa sus creaciones a todo el país. "Empecé a fabricar accesorios para mis amigas a los 19 años, como un ingreso extra cuando me fui a vivir sola. Cuatro años después dejé de trabajar en el comercio y me dediqué de lleno a trabajar en mi casa, pero siempre me someto a horarios como cualquier otro trabajo", dijo. En su trayectoria recordó que en un momento tuvo que sacrificar un collar que le regalaron al cumplir los 15 años, para poder cumplir con un pedido. En el 2015 empezó a publicitar en Facebook porque necesitaba expandirse e incrementar sus ganancias, dirigiéndose a un público que ella estableció entre los 18 y los 65 años. Pronto empezaron a llegar los pedidos de otras provincias. La primera venta fuera de San Juan fue en Misiones, de una chica que compró tres collares. "En ese momento no sabía cómo hacer un envío y mi clienta, como siempre compraba por internet, me enseñó con qué empresas manejarme", contó Anahí, que hoy trabaja con varias empresas de logística y recibe todas las tarjetas de crédito. El mes pasado concretó su primera venta a La Rioja, la última provincia que le quedaba para tener todo el país con alguna revendedora. Hace dos años empezó a vender por mayor y sus pulseras, que van desde $150 y collares de hasta $850, se consiguen por ejemplo en los tres shoppings de Mendoza.

**Endeavor, cuna de empresarios



Ejemplos a seguir. Y también conectar y capacitar para pensar en grande y lograr el éxito en los negocios, pero con acciones que se traduzcan en beneficios sociales y ambientales. A eso apuntan los encuentros regionales de emprendedores que Experiencia Endeavor realiza periódicamente en diferentes provincias. Hoy es el turno en San Juan y desde las 14.30 horas en el Salón Eloy Camus (subsuelo del Centro Cívico) comienza una jornada gratuita, donde habrá charlas motivacionales, consultorio de emprendedores y talleres. Uno de los platos fuertes son las charlas motivacionales de empresarios nacionales referentes del mundo emprendedor: Alessadro Radici, fundador de Ser Beef, firma ganadera puntana; Martín Orozco, fotógrafo mendocino y fundador de Proyecto 365; Damaris Reynoso, quien convierte plantas autóctonas en cosméticos y remedios; y Martín Castelli, presidente de Blue StarGroup, la compañía dueña de Todomoda e Isadora. Además se realizarán dos talleres de capacitación brindados por las marcas Facebook e IBM.