El titular de Coninagro dijo que los productores de Fecoagro, de la mano de la innovación y tecnología pueden pegar un salto cualitativo para tener rentabilidad. Ayer explicó a sus integrantes la Ley de Economías Regionales.

Ayer estuvo en San Juan Carlos Iannizzoto, el presidente de Coninagro, la entidad rural más grande del país, con 120 mil productores y 800 cooperativas con pie en todas las economías regionales. Vino a visitar a la dirigencia de Fecoagro que pronto se suma sus filas y desde sus galpones de semillas en Santa Lucía, aseguró que los productores del país están "decepcionados" con el Gobierno y las medidas. "Recorriendo el país se ve que hay una decepción en los productores. Venimos de frustración en frustración y no hay gobierno que tenga políticas para el campo, que vea el sufrimiento, los riesgos", advirtió. Iannizzoto agregó que incluso en los sectores de la Pampa Húmeda, que tienen otra realidad, "están un poco defraudados".





La Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada, Coninagro, es una organización que agrupa al sector cooperativo agrario de Argentina, fundada el 18 de septiembre de 1956. Respecto a la situación de las economías regionales su titular no dudó al contestar: "Mal, están muy mal. Porque el costo logístico es enorme y la presión tributaria también", añadió. De acuerdo a estudios realizados por la entidad, de cada 100 pesos que recibe un productor, 65% tiene como destino el Estado, ya sea un municipio, la provincia o la Nación. "Estamos entre los países con mayor carga tributaria del mundo. Debemos ver cómo evitamos que cada vez haya menos productores. Necesitamos que haya más productores y más hectáreas sembradas", aseguró.





El productor, que también preside Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas) y es director de la vitivinícola Fecovita , agregó que "no reclamamos privilegios, simplemente herramientas para poder trabajar vinculadas a un problema logístico porque estamos lejos del puerto, y también de problemas de financiamiento y tributario".





Su punto de vista del futuro del país también es complejo. Opina que hace falta una oposición con fortaleza, objetivos claros y bien conducida, que represente al sentir de todos los sectores. ""En el sector productivo y del campo estamos buscando gente que nos represente, que no se achique la Argentina a 4 o 5 ciudades", aseguró.





En su recorrida por cada rincón del campo argentino, Iannizzoto va explicando el objetivo de la Ley de Economías Regionales que Coninagro presentó en el Congreso, y ayer lo hizo en esta provincia. El proyecto apunta a lograr políticas diferenciadas para el campo, en el tema de impuestos, financiamiento y ley de seguros. "Proponemos que se analicen las economías regionales, porque es muy distinto un productor que siembra en la Pampa húmeda al que tiene su producción en la zona cuyana", dijo y añadió que la iniciativa ya tiene apoyo "de muchos senadores y diputados". La finalidad es que se contemplen en cada región las situaciones de clima, de extensión en el ciclo agrícola, de distancia a los puertos y de mano de obra, y que en base a eso se establezcan políticas diferenciales. El dirigente se reunió ayer con productores de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan. "Ellos tienen muchísimo futuro, porque el tema semillas es clave para el desarrollo de la producción agrícola del país. Se está tratando una Ley de Semillas y creemos que allí el cooperativismos sanjuanino tiene mucho que decir", aseguró.

Reintegros para la vitivinicultura



Para Iannizzoto, el actual momento económico plantea varios interrogantes para el sector vitivinícola. ""Uno es la posibilidad de exportar porque viene una muy buena cosecha. Pero además, tuvimos una buena cosecha y el sobrestock que hay es un gran problema porque tira el precio abajo y el primer perjudicado es el productor", dijo. Agregó que este año los precios para el viñatero son iguales o menores a los de septiembre del año pasado, con una inflación de casi el 50%, un dólar que aumentó más del 100% y fitosanitarios y fertilizantes cuyos precios aumentaron el 150%. "Tenemos el mismo precio del vino y de la uva y estamos viendo con la Nación como sacar sobrestock", deslizó. Otro factor que analiza es la financiación para la próxima cosecha de uvas. "Con estas tasas altísimas de interés es complicado. Se necesita mucha plata para la uva", dijo. Insistió en la necesidad de que se implementen líneas de crédito "con tasa lógica" para que el productor pueda sacar el trabajo de todo un año y agregó que se están haciendo negociaciones con las provincias para buscar una situación diferencial. Ante ese escenario, el dirigente propuso un gesto del Gobierno nacional: "así como aplicó retenciones por un tiempo limitado, nosotros le pedimos por un tiempo limitado reintegros porque se viene la cosecha", y agregó que lo piden porque el mercado interno está deprimido y porque el Gobierno ha dicho que no van a bajar las tasas de interés y que va a seguir la recesión. "Es mucho menor el impacto de que nos den reintegro, porque las divisas que van a ingresar son mucho más que los impuestos que dejará de recibir el gobierno" argumentó. Sin embargo, admitió que aún no han tenido resultados. Iannizzoto recordó que esa propuesta se la hizo todo el sector al presidente Macri cuando se reunió con la mesa vitivinícola en Mendoza hace unos meses. "Es un tema muy acuciante y no tenemos respuestas" dijo, y se esperanzó en que los Gobiernos provinciales logren profundizar vínculos para ir a reclamar a la Nación.