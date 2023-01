La exportación de vinos del país tuvo durante el 2022 una caída en el volumen enviado al exterior del 21%, la peor cifra en al menos los últimos 10 años, según las estadísticas que elabora el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). En el sector atribuyen el fenómeno al fuerte impacto que tuvo en el mercado vitivinícola la guerra de Ucrania, que afectó la logística para hacer llegar los despachos al mundo, y a la suba de los insumos por la dificultad para conseguirlos por las restricciones al dólar.

Así, durante el año pasado, Argentina exportó en los doce meses del año un total de 265,7 millones de litros de vino, un 21% menos que en el año anterior (ver infografía). Fue porque se despecharon 70,6 millones de litros menos con respecto al mismo período del año 2021. De ese total, 198,2 millones (74,6%) corresponden a vinos fraccionados (-10%) y 67,5 millones (25,4%) son vinos a granel (-41,8%). El precio promedio del vino total en el acumulado enero-diciembre fue de 3,11 dólares/litro (+16,4%), llegando el fraccionado a 3,88 dólares/litro (+3,8%) y el granel a 0,85 dólares/litro (+31,6%). En el período enero-diciembre aumentó el precio medio de los vinos varietales, espumosos y sin mención varietal.

Haciendo un análisis de los números, para llegar a una cifra fuerte de caída hay que remontarse al 2014, cuando el retroceso fue del 16,62%. Pero incluso en el período hubo buenos años, como en el 2018, con un crecimiento en los volúmenes despachados del 23,3% y en el 2020, con una suba del 26,4%. Fue el año en el que los consumos crecieron mucho por efecto de la pandemia, que causó que mucha gente permaneciera en sus casas y una de las acciones fue aumentar el descorche de botellas.

Los principales destinos de los vinos argentinos fueron Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Canadá, Países Bajos, México, China, Paraguay, Suiza, y Francia.

Durante el 2021, el volumen total de vino exportado fue de 3.362.958 hl, por un total de 897.396.000 dólares estadounidenses. Estos valores indican una disminución del 14,8% en volumen respecto al año 2020 y un aumento del 13,4% en valor FOB.

El 78% del volumen de vino exportado correspondió a vinos varietales, el 20,8% a vinos sin mención varietal y el 1,3% corresponde a la suma de a vinos espumosos, gasificados y especiales. Los vinos varietales registraron un 2,3% de aumento en el volumen exportado respecto al año anterior y los vinos espumosos un 42,3%, mientras que los vinos sin mención varietal disminuyeron un 48,5%.

El 84,2% de los vinos exportados en 2021 fue de color y el 15,8% blanco. El vino color disminuyó un 10,9% respecto al año anterior, y el blanco un 31%. Se observa una disminución en el volumen exportado de vinos tintos, blancos y rosados sin mención varietal y blancos varietales, mientras que los vinos tintos y rosados varietales han aumentado. Los vinos espumosos, gasificados y especiales aumentaron en todos sus tipos y colores.

En lo que es el mercado vitivinícola también hay que hacer referencia a las exportaciones de mosto concentrado, que en todo el año pasado ascendieron a 78.410 toneladas, un 22,6% menos en volumen y un 5,2% más de ingreso de divisas respecto al mismo período del año anterior. El precio promedio del mosto concentrado en el acumulado del año llegó a 1.580,9 dólares/tonelada y en diciembre se comercializó a un precio promedio de 1.728,9 dólares por tonelada.

En este contexto, un informe del INV reveló que el último año San Juan tuvo una producción declarada de 4.704.194 quintales de uva, lo cual corresponde al 24% del total país. De ese total, 4.368.603 quintales ingresaron a bodegas o fábricas de mosto; y 335.591 quintales, se declararon como destino a consumo en fresco y/o pasas.

> Panorama local

Según un informe de la situación del sector vitivinícola provincial, que el INV le presentó al Gobierno de San Juan en diciembre pasado, se conoció que la provincia exportó en 2021 por un valor total de U$S 117,5 millones, y el 41% corresponde a mostos, 38% a pasas de uva, 17% a vinos y 4% a uva para consumo en fresco. Las ventas de vino alcanzaron los 144.682 hl, por un total de U$S 19,5 millones. El 55% fue vino a granel y 45% fraccionado. Los principales destinos del vino sanjuanino fueron Reino Unido, China, Canadá y Estados Unidos. El precio promedio del litro en EEUU fue de U$S 2,80.