"Hasta ahora no hay ningún indicador que muestre que el hecho puede ocurrir en lo inmediato", dijo ayer el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, sobre el faltante de gasoil en el transporte público de pasajeros. Fue luego de que desde la Asociación del Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Ricardo Salvá, dijera en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento, que aunque por ahora tienen stock, no les están llegando nuevos suministros regularmente y que, de persistir la situación, puede llegar a afectarse la circulación de las unidades de la Red Tulum. Por esa situación, el dirigente dio a conocer que desde la institución han elevado una nota al ministerio exponiendo el panorama.

"Estamos en conocimiento del tema y evaluando la situación, pero también viendo si el hecho puede darse", sostuvo el ministro. Y aclaró que "no decimos que no va a faltar combustible, pero tenemos que chequear objetivamente si realmente puede producirse o no".

Las dudas surgen luego de que Analía Salguero, de la Cámara de Expendedores de Combustibles de San Juan explicara que ya hay estaciones de servicio en la provincia que no tienen suficiente gasoil para atender a sus clientes. "El 90 % de las estaciones en San Juan tiene problemas de abastecimiento, primero de gasoil, pero va a seguir con las naftas", sostuvo la dirigente. Y si bien las empresas de colectivos no se abastecen en las estaciones locales, es un indicio de la situación. Los propietarios de colectivos compran directamente a las petroleras o en el mercado mayorista, pero el faltante, tarde o temprano, va a llegar a todos calculan en el sector.

Salvá reconoció que por el momento no está afectada la circulación de las unidades porque las empresas vienen con stocks acumulados, pero si el abastecimiento queda afectado en los próximos días no se descarta que pueda haber problemas con las unidades.

Por la falta de gasoil, a la que puede seguir le escasez de las naftas, hay una confluencia de factores. Uno de ellos es que por la invasión rusa a Ucrania, el precio de venta del barril de crudo ha subido en todo el mundo, pero en Argentina está más bajo que el precio internacional, lo que hace que las petroleras prefieran exportar antes que abastecer el mercado interno. A eso se suma otro problema de arrastre, como fue el congelamiento de precios que se destrabó en febrero pero que aún no alcanza los valores internacionales y hace que existan ciertas presiones sobre la cadena de comercialización de combustible. Además, el mercado de los combustibles constituye un sector muy sensible, donde ante un comentario de que puede haber un faltante, sale todo el mundo a abastecerse, y eso hace que los stocks se quiebren.

Otro empresario del sector del transporte automotor de pasajeros, Ernesto Moyano, sostuvo que "todavía no nos está faltando gasoil, estamos con lo justo, pero si no se normaliza el abastecimiento vamos a estar complicados en los próximos días". Explicó que por ahora se están manejando con las reservas que tiene cada empresa, pero el disponible se va a terminar en algún momento.

Cualquiera de las 542 unidades que están circulando en la Red Tulum consume, en promedio entre 110 a 120 litros de gasoil por día. Una cuenta rápida señala que en San Juan se consumen por día unos 65.000 litros, que al mes se convierten en 1.950.000 litros. El problema parece que será, en los próximos días, conseguir esa cantidad de litros para garantizar que los micros circulen con normalidad. Nadie habla, por ahora, de restringir el paso de las unidades.

El otro problema es el precio. YPF y el resto de las petroleras mantuvieron el valor de los combustibles congelados desde mayo de 2021 hasta febrero de 2022. Eso generó la sensación en muchos consumidores que la nafta estaba "barata" en relación a otros precios. En febrero, las petroleras ya habían aplicado otro aumento del 9% en la Súper y 11% en Premium. En marzo vino otro incremento del 9% en promedio.

La suba del barril de petróleo en el mundo generó aumentos en los precios de combustibles en todo el planeta y ahora Argentina empezó a acompañar lo que pasa en el resto de los países.

Otros efectos

La crisis por la que atraviesan las petroleras ya afecta en el caso de San Juan a los transportistas, que padecen el inconveniente cuando salen a las rutas, y los viñateros, en medio de la cosecha de uva.

Desde la Unión Propietarios de Camiones (Uprocam), José Maldonado dio a conocer que "ya tenemos faltante de gasoil y creemos que va a ser peor". El problema, explicó, es que cuando las unidades salen a las rutas y deben recargar, sólo les despachan, por ejemplo, 150 litros por camión y así deben peregrinar para conseguir el combustible suficiente para llegar a destino.

Entre los viñateros, según dio a conocer Eduardo Garcés, de la Federación de Viñateros, también hay preocupación porque están finalizando la cosecha de uvas en la provincia y necesitan el gasoil para mover los camiones. "Todavía queda uva para levantar, de modo que es una situación preocupante", manifestó el dirigente.