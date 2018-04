Diferencia. En los almacenes de barrio y ni qué hablar en los departamentos alejados, el precio de la garrafa es superior al de Capital.

A las subas de la electricidad y del gas domiciliario ahora se sumó el aumento de la garrafa de gas licuado, que alcanza al 18% a partir del 1ro de abril pasado. Con el nuevo incremento, el tubo de 10 kilos ya cuesta en San Juan 225 pesos, pero no es el primero en los últimos 5 meses porque ya en diciembre pasado hubo un reajuste del 38%, con lo cual totaliza un 56% en ese período.



El Gobierno nacional autorizó a las empresas distribuidoras del país de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas a aplicar la nueva suba, en el marco de su política energética. Así las cosas, la garrafa de 10 kilos que costaba 190 pesos ahora trepó a los 225 pesos, mientras que la de 15 kilos pasó de 285 a 335 pesos. Estas dos son las más usadas en aquellas casas que no tienen conexión a la red de gas. Según cálculos oficiales, en San Juan hay unos 100.000 usuarios con conexiones a la red, que es alrededor del 50% de las casas de familia, es decir que hay otras 100.000 familias que recurren a las garrafas tanto para el baño como para la elaboración de los alimentos, y para calefaccionarse en invierno.



Según dio a conocer el ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, hay 8,1 millones de hogares en la Argentina que tienen inyección de gas por red y 5,3 millones que aún son abastecidos con garrafas de GLP. De esos 5,3 millones de hogares, unos 2,7 millones son beneficiarios del Programa Hogar (entre los que hay jubilados y quienes cobran la Asignación Universal por Hijo), por lo que reciben un tubo de GLP de 10 kilos con un subsidio del Estado, que hasta ahora es de 146 pesos por mes.



Para usar este último beneficio un jubilado, pensionado o beneficiario de la asignación tiene que demostrar que en su vivienda no hay conexión a la red.



Los precios de las garrafas antes señalados son en el Gran San Juan, pero en los departamentos alejados puede ser mayor, por el costo de los fletes. Elías Alvarez, titular de Defensa al Consumidor, dijo que este en un problema que se viene discutiendo desde hace rato, sin que hasta ahora se le haya encontrado una salida. Sobre el incremento, el funcionario dijo que todavía no había recibido una comunicación oficial.

Para tener en cuenta

La boleta domiciliaria

El otro incremento que rige es el del gas domiciliario, que para San Juan es del 40% parejo para todas las categorías de hogares, según informó la distribuidora Ecogas. De ese modo, el 63% de hogares sanjuaninos -que son los de menor consumo- pasaron a pagar con impuesto incluido, 205 pesos más por iguales consumos, con lo cual, la boleta que hasta ahora era de 513 pesos -cliente R23- se elevó a 718 pesos, con un consumo anual de hasta 1.100 metros cúbicos. De esos 200 pesos, el 13% es el impacto de la suba de tarifa de gas, el 4,2% es el del transporte, el 11,8% es por la distribución y el 6,7% es por impuestos.

El GNC, aún igual

Aunque se esperaba un incremento en el precio del m3 del GNC desde el domingo pasado, todavía no se aplica a los usuarios, según dijo ayer Analía Salguero, titular en San Juan de la Cámara de Expendedores de Combustibles. Lo que pasa es que el incremento fue autorizado a partir del 1ro de abril, al igual que para el gas domiciliario, pero los estacioneros todavía no lo aplican, aunque es cuestión de días y para el próximo fin de semana ya estarán vigentes las nuevas tarifas. Se trata de una suba del 15%, con lo cual el m3 trepará, por lo menos, a 14,25 pesos desde los 12,40 pesos en promedio actuales.