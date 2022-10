La reducción de subsidios a la energía encendió las alarmas en el sector industrial, por la incidencia que tendrá en los tributos que están atados al consumo y que se pagan en la boleta de la luz. Los industriales sanjuaninos quieren que los municipios pongan un tope y se disminuya el 'Cargo Único Municipal', que es la tasa con que se recaudan los fondos para las tareas de operación, mantenimiento y expansión de las redes de alumbrado público. Estas se cobran mediante un porcentaje sobre el consumo eléctrico, que ronda entre el 10 al 15%; y ahora que se quitan los subsidios y se viene además un aumento de la tarifa de luz, están muy preocupados porque prevén que las facturas se irán por las nubes.

Por ese motivo, Ricardo Palacios, presidente de la Unión Industrial de San Juan, dijo que en dos semanas comenzarán a reunirse con cada uno de los intendentes para pedirles un alivio de la carga tributaria en las boletas eléctricas en medio de la crisis económica profundizada por la inflación, las trabas para importar y los constantes aumentos. Los primeros encuentros serán con los intendentes de Capital y de Chimbas, pero luego seguirán con todos los jefes comunales de departamentos donde hay establecimientos fabriles.

'Estamos preocupados y ocupados por el tema. Queremos hablar con los intendentes porque tenemos una tasa municipal que está atada a una tarifa general que no tiene límites. Si la tarifa sube 1.000%, la tasa sube en igual magnitud siendo que la prestación del servicio de alumbrado sigue siendo la misma', indicó Palacios. Agregó que 'en momentos tan complejos que se viven en el país, con una preocupación generalizada y una inflación creciente, todo aumento impacta y debemos ver entre todos cómo contribuir en apoyo de la actividad privada'. El empresario aclaró que el sector no quiere dejar de pagar el cargo municipal, sino que pretenden una disminución, o poner un tope.

En la UISJ analizaron que hay empresas donde la incidencia es altísima y se están pagando más de 500 mil pesos sólo en esa tasa, aun sin la quita de subsidios, además de pagar por fuera de la boleta de luz, las tasas de barrido y limpieza. 'Perfectamente ese dinero se podría trasladar a la generación de mayor empleo, innovar, ampliar la fábrica o una línea de trabajo. En vez de pagar impuestos, seria bueno pensar en incrementar nuestra producción y la planta de personal', dijo Palacios.

Un pedido de años

La queja por el cobro de esta tasa de alumbrado en la boleta eléctrica viene desde seis años, y con el Acuerdo San Juan el Ejecutivo provincial y los municipios accedieron a la demanda masiva del empresariado y se logró una rebaja del 27% (ver recuadro), con la eliminación del adicional de Lote Hogar, la disminución progresiva hasta su eliminación del cargo por la Línea de 500 Kv, la reducción del fondo Piede y la unificación de dos tasas en el Cargo Único Municipal.

Pero como este último es un porcentaje variable sobre el monto del consumo eléctrico, al aumentar la base imponible sobre la que se lo calcula, se incrementa en la misma proporción. Los industriales detallaron que en Chimbas el Cargo Único es el 12% sobre el consumo, en Rawson el 15%, en Sarmiento es el 10%, y Rivadavia y Santa Lucía rondan entre el 12% y 15%. Capital es el único más bajo, alrededor del 5%.

''Hay industrias donde el costo de la energía no es lo más significativo, pero en aquellos establecimientos fabriles que son electrointensivos, los montos son muchísimo más altos y no se condice el servicio que te da la municipalidad con lo que se paga por mes. Esta es la discusión actual, que el cobro de tasas municipales no está en función del servicio que se le presta al contribuyente'', explicó Gustavo Fernández, desde la UISJ.

El alivio que se alcanzó con el ASJ

En octubre de 2020, entre las conclusiones del Acuerdo San Juan, una de las medidas más aplaudidas por los sectores productivos, industriales y residenciales, fue la que ajustó los cargos que se cobran con la boleta de la luz. El Ministerio de Hacienda, en acuerdo con el EPRE y los 19 intendentes acordaron una reducción del impacto impositivo en la boleta del servicio eléctrico sanjuanino.

Por empezar se definió que la "Tasa de Alumbrado Público" y el "Cargo por uso del espacio aéreo (Contribución Municipal)" se unieran en un "Cargo Único Municipal", que permita a los municipios cubrir los gastos por consumos de Alumbrado Público, Edificios Propios y Gastos Administrativos respectivamente, para afrontar las tareas de operación, mantenimiento y expansión de las redes de Alumbrado Público con incorporación de tecnología LED. Se estableció también que los Usuarios Productivos (donde están los industriales) recibieran una reducción del 25% en ese tributo respecto de lo vigente al 30 de septiembre de 2020.

Además la provincia redujo al 1% (antes era el 2%) la alícuota de Ingresos Brutos que se cobra en la boleta eléctrica y se eliminó el Adicional Lote Hogar. Los cargos Línea Fondo Piede y Línea de 500 kV tendrán una reducción progresiva que impactará en la boleta, que alcanzará en total un 60%. En el 2021 se redujo un 25% el cobro de esos dos cargos, en el 2022 bajarán otro 10% y en el 2023, otro 25%.