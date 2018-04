El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de San Juan aumentó 1,99 % en marzo, impulsado por los incrementos en harinas, papas, bebidas alcohólicas y yerba según la medición de la Fundación para el Desarrollo Global (Fundeg), organismo privado que por ahora es el único que realiza estas mediciones desde que el gobierno dejó de hacerlo en 2007.



De esa forma, la inflación local fue menor a la registrada en la región de Cuyo, donde trepó el 2,1%, e incluso que en el país, donde llegó al 2,30%, en ambos casos según difundió el Indec.



Pese a que la inflación sigue siendo alta en esta provincia, otro dato positivo es que el mes pasado marcó el número más bajo en lo que va del año, ya que en enero fue del 2,15%, en febrero del 2,53% y en marzo orillo el 2% (ver infografía).

Incluso en la consultora que la mide aseguran que en abril seguirá desacelerando, de acuerdo a las primeras mediciones que ya se han realizado. En ese sentido, el presidente de Fundeg, Eduardo Coria Lahoz, consideró ayer que el alza de precios en abril no será más alta: ""Los primeros relevamientos de precios que hemos hecho de los productos de la canasta alimentaria han dado hasta ahora más bajo que marzo. Nuestras proyecciones hasta ahora nos dan por debajo del 1 por ciento, abril viene bastante bajo", aseguró el economista. El dato se da en un escenario con baja notoria del consumo, lo que ayuda a contener los precios. El comercio minorista dio cuenta de una caída de ventas del 1,6% en marzo y desde la Cámara de Comercio de San Juan aseguraron que los clientes ""gastan lo justo" debido a la pérdida del poder adquisitivo frente a los aumentos principalmente de los servicios como electricidad, gas, medicina y transporte.



Con respecto al IPC local, acumula un alza trimestral del 6,67%, levemente por debajo de la nacional (ver aparte). Con respecto a la inflación acumulada en los últimos 12 meses, según los datos del Indec sería del 25,1% mientras que según la Fundación fue del 27,2%. Según Coria Lahoz, a nivel nacional la inflación es mas alta porque es un promedio de todas las seis regiones que mide Indec, algunas donde el costo de vida es mucho mas caro.



Si bien ayer el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolas Dujovne, dijo que la meta de inflación del 15% anual "no se cambia", Coria Lahoz opinó que "es poco probable" que ronde ese porcentaje, sino que será superior. Explicó que para llegar a esa numero en los próximos tres trimestres no debería superar el 8%, lo que significaría una inflación mensual del 1% promedio "y no creo que eso suceda". En Fundeg estiman que en el 2018 va a estar alrededor del 20%.

Sólo alimentos

7.744 Costó en marzo la Canasta Básica Alimentaria sanjuanina, que es la que determina la Línea de Indigencia para una familia tipo de dos adultos y dos menores. Al agregar los servicios se eleva a $17.678.

Otras estimaciones

La consultora nacional Ecolatina consideró que la inflación del segundo trimestre será menor a la del primero. Sin embargo, se mantendrá estable respecto a igual período de 2017, por lo que la suba de precios rozará 12% en el primer semestre de ambos años. Recién en el período julio-diciembre retornaría el "proceso desinflacionario": la suba de precios sería de 8% en el segundo semestre de 2018.

El registro en el país y las perspectivas



El índice de Precios al Consumidor a nivel nacional subió en marzo 2,3%, impulsado por incrementos en alimentos y bebidas, indumentaria, equipamiento del hogar y educación, entre otros rubros, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).Con la suba de marzo, la inflación minorista acumulada en el primer trimestre del año ascendió a 6,7%.Durante el tercer mes del año, los bienes mostraron un incremento promedio de 2,2 % y los servicios de 2,7 %, siempre a nivel nacional. En las provincias patagónicas el índice registró una suba de 3,1 %, la mayor marca a nivel regional, mientras que la región pampeana mostró el menor registro, con el 1,9%. La inflación en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires -que explican el 44,7 % de la medición nacional- fue en marzo de 2,5 % . El martes pasado, el Banco Central sostuvo que las estimaciones de fuentes estatales y privadas "indican que la inflación núcleo de abril se mantendrá en registros elevados, aunque inferiores a los de marzo", al argumentar la decisión de mantener en 27,25 % la tasa de política monetaria.