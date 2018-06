Con la mira puesta no sólo en la actividad minera sino además en promover un fuerte intercambio cultural y comercial entre San Juan y China, ayer se reunieron en la provincia Chen Yumin, presidente de Shandong Gold Co. Ltd, compañía minera china propietaria del 50% de Veladero, y el gobernador Sergio Uñac. Es la segunda visita que el ejecutivo realiza a la provincia y en esta oportunidad estuvo también Jim Whittaker, CEO de Minera Andina del Sol, además de otras autoridades de la empresa y de Barrick China.



Yumin y Uñac, que ya se habían encontrado hace un año también en China, hablaron de la importancia del desarrollo minero en la provincia y de las posibilidades de incrementar las relaciones entre ambas comunidades.



Shandong Gold es el primer productor de oro en China y uno de sus objetivos estratégicos es pertenecer al grupo de las 10 mayores empresas productoras de oro en el mundo. Yumin es, además, vicepresidente de la Asociación China de Oro.