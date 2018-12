Un informe de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) reveló que la minería sigue siendo la principal potenciadora de las exportaciones locales al punto que el 74,8% de las ventas al exterior del año pasado correspondieron a metales preciosos, como el oro y la plata. Gracias a esa actividad, San Juan, que en 1993 exportó por un valor de 41,8 millones de dólares, en 2017 la cifra trepó a 1.433 millones de la misma moneda, con un pico en 2011 de 2.477 millones de la moneda norteamericana, ubicando a la provincia, con una tasa de crecimiento anual del 15,9%, en el segundo lugar en el ranking nacional, considerando los últimos 24 años.

"El impulso de la minería en el crecimiento de las exportaciones rompe cualquier promedio y ubica a San Juan en una muy buena posición", explicó Andrés Rupcic, secretario de la Función Pública.

Según los datos conocidos, de los 1.433 millones de dólares exportados, el principal país de destino fue Canadá, de donde es la minera Barrick, la socia junto a la china Shandong Gold del emprendimiento minero Veladero, ubicado en Iglesia. Hacia ese país fueron el 75,4% de las ventas al exterior locales, mientras que lejos, en el segundo lugar, se ubicó Brasil, con el 6,4% de las exportaciones sanjuaninas. A este último destino fueron productos como frutas secas, aceite de oliva y ajos.

Otro dato importante es que San Juan ocupa el sexto lugar en el ranking de valor exportado por provincia, mejorando la posición respecto a 2016 e igual que en 2015. Es porque en el 2017 vendió bienes al exterior por más de 1.400 millones de dólares, un 13,6% más que el año anterior y un 3,1% superior al 2015.

El informe consigna que en el 2017 San Juan exportó por un valor de 1.433 millones de dólares, mientras que en el 2016 la cifra había sido de 1.262 millones de la misma moneda, por encima de los 1.391 millones de dólares del 2015.

En el ranking de productos, ya se dijo que los metales preciosos encabezan la lista, seguidos por las frutas secas o procesadas, con el 3,2% del total de ventas. En el tercer lugar se ubican los productos farmacéuticos, con el 3,1%, por impulso de la fábrica Monte Verde, de Laboratorios Raffo, según explicó el secretario Rupcic. Y que Uruguay es el principal país de destino de los productos que elabora la fábrica.

En el ranking de países de destino, Canadá lidera la lista, seguida por Brasil (91,4 millones de dólares), Estados Unidos (67,2 millones de dólares), Chile (51,5 millones de dólares) y Uruguay (46,6 millones de dólares).

"La intención es seguir manteniendo el buen nivel exportador por el esfuerzo del sector público y que no se corte ese dinamismo más allá de la producción de oro", dijo Rupcic.

Panorama nacional

El ranking general elaborado por la entidad empresaria fue liderado por la provincia de Buenos Aires, con exportaciones por más de 19.300 millones de dólares, seguido por Santa Fe (U$S 13.500 millones), Córdoba (U$S 7.800 millones), Chubut (U$S 2.100 millones) y Santa Cruz (U$S 2.000 millones). Estos cincos distritos se mantienen en los últimos años al frente de esta tabla, en la que Neuquén y Formosa están en los últimos lugares con una facturación por exportaciones por U$S 71,4 millones y U$S 21 millones en 2017.

Entre los productos que exporta Buenos Aires se distinguen los vinculados a la industria automotriz, como así también los relacionados con la producción agropecuaria.