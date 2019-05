Corrales: parte de los reproductores bovinos que compró el Gobierno para entregar gratis a productores que tengan cría de ganado y posean entre 20 y 150 cabezas, para mejorar la raza y producir mejores carnes.

Los nuevos concesionarios de la flamante y moderna planta de faena y frigorífico de San Juan -el grupo local MEC SA- planea iniciar las operaciones a mediados de julio próximo y aunque aún no está totalmente definido estiman que arrancarán con unos 60 o 70 nuevos puestos de trabajo; es decir, algo más de la mitad de lo que el proyecto prevé generar en sus 15 años de concesión. Todo dependerá del nivel de producción que se vaya alcanzando con la industria, y de la capacitación del personal que ya está en marcha. El grupo empresario está encabezado por Manolo González, que lleva la batuta de la firma supermercadista América y de la planta de licencias de conducir Emicar; y encara este nuevo desafío junto a Carlos Icazati y Ernesto González, este último, como Director general.

Ayer el gobernador Uñac le firmó el contrato de concesión al grupo empresario. Al mismo tiempo, en un acto en el que no faltaron las puntas de espalda a las llamas y las empanadas para un centenar de hombres de negocios, productores, funcionarios y amigos, se dejó inaugurada la planta de faena para 150 animales bovinos diarios y un frigorífico de primera categoría en el cual el Gobierno invirtió $180 millones. Por la tecnología incorporada es considerada una de las industrias más modernas del sector en el país. Según dijo Uñac, hace 30 años que no se construye un edificio con estas características en el país, consideró el hecho como "histórico" e instó a la empresa a que a mediano plazo convierta a San Juan ""en un eje de desarrollo ganadero" para proveer a los sanjuaninos, a otras provincias y también para exportar. Por su parte, el ministro de Producción local, Andrés Díaz Cano, destacó que el gobierno hizo esta fuerte inversión porque quiere darle a la provincia un perfil ganadero y diversificar la matriz económica de San Juan. En las próximas semanas el grupo empresario se dedicará a realizar un plan de negocios y estudiar las fases de puesta en marcha las cuales contemplan el numero de trabajadores que se van a ir incorporando, hasta alcanzar el numero final de 114. El director de la nueva planta explicó que el primer paso fue contratar expertos de Mendoza para que vengan a capacitar a los empleados. ""San Juan aún no está al nivel de producir tantos animales, pero se pueden traer de otras provincias y hay empresarios que pueden traer animales para faenar aquí y ser parte de los proveedores de la provincia", dijo González. La nueva planta está en calle 11 y Punta del Monte, en Rawson.

La inversión

180 son los millones de pesos que invirtió el Gobierno de Uñac en la nueva planta de faena modelo. Se proyectó según la Ley Federal de Carnes N´ 22.375 en categorización de frigorífico tipo "A".

Planes oficiales para ganadería

La provincia ya recibió los primeros 30 toros de una raza australiana que se adapta al clima cálido de San Juan, que forman parte del Plan Toro. El ministro de Producción, Andrés Díaz Cano, informó que la semana próxima se entregan los primeros ejemplares a los productores que se anotaron para mejorar la raza. Agregó que además del anterior, también siguen vigentes las líneas diseñadas en 2018 para impulsar la ganadería: el crédito a tasa cero y a 36 meses para comprar insumos, adquirir equipos o construir corrales; y el Plan de Manejo Reproductivo e Inseminación Artificial, para aumentar la calidad genética del ternero que es un subsidio.

Viejo matadero y control de carne

Una vez que la nueva planta de faena comience a operar será cerrado el antiguo matadero municipal que funciona en un predio de siete hectáreas en Capital. Ayer el intendente Franco Aranda ratificó que los empleados que actualmente trabajan en ese edificio, al ser empleados municipales, serán reubicados en distintas áreas de la comuna. No esta definido aun cual será el destino del predio que quede vacante. En la nueva planta de faena también funcionará el ""Punto de control"de la carne que ingresa a la provincia. Este esta ahora en ex Cavic, que debe quedar desalojada porque allí se construye la futura ciudad judicial.