Esperanza. Funcionarios nacionales del Gobierno de Mauricio Macri habían dicho el miércoles pasado que esperaban que el dólar se estabilizara al terminar la semana.

Tras la reciente charla entre Mauricio Macri y Alberto Fernández, el dólar bajó ayer $2,45 respecto del miércoles pasado y cerró en $59,717 para la venta al público. Ese descenso en la cotización fue del orden del 3,9%.



En el mayorista la divisa retrocedió $3,15 en relación con la víspera para finalizar en $57,25, en una rueda con poco volumen y con la resolución del Banco Central que le permite a los bancos disminuir sus tenencias de dólares, con el motivo de aumentar la oferta de divisas.



Tras la charla Macri-Alberto, el dólar bajó por primera vez en la semana. Ambos candidatos presidenciales mantuvieron el miércoles pasado una charla para llevar tranquilidad al país y a los mercados luego de los resultados de las elecciones primarias del domingo pasado, en las que Fernández consiguió más votos que el actual presidente.



Ayer, el Banco Central exigió a los bancos disminuir sus tenencias de dólares, con el motivo de aumentar la oferta de divisas estadounidenses de las entidades y apaciguar la presión sobre el valor del dólar.



La medida, que entró en vigencia ayer a través de la Comunicación A 6754, tuvo impacto en el mercado cambiario y se complementa a la política monetaria de la subasta diaria de divisas y a la intervención oficial en el mercado de futuros.



La medida no afecta los depósitos en dólares de los depositantes, sino que tiene que ver con la tenencia de las entidades en propia cartera.



"La medida adoptada por el Banco Central pareció tener efecto y en una rueda de desarrollo menos intenso, logró recortar levemente las subas sucesivas del dólar mayorista", indicó Gustavo Quintana operador de PR Corredores de Cambio. "Esta medida que se conoció a primera hora, hizo que los bancos tuvieran que reacomodar sus saldos de tenencias de moneda extranjera en general, que rige a partir del martes 20 de agosto próximo", agregó Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambio.



La bolsa porteña subió ayer 3,74% y volvió a superar la marca de los 30.000 puntos, en una jornada en la que la cotización del dólar retrocedió 3,96% y cerró en $59,7 y el nivel de riesgo país cayó 10,8% a los 1.735 puntos básicos.



Los operadores coincidieron en que la baja de ayer fue una respuesta del mercado al contacto que mantuvieron el presidente Mauricio Macri y el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, y a sus declaraciones radiales en las que consideró en un "valor razonable" un dólar en torno a $60.



En este sentido también se había pronunciado recientemente Emmanuel Álvarez Aguis, uno de los referentes económicos que se mencionan como posible ministro de Alberto, quien sostuvo que ese valor cambiario es "de recontra equilibrio del balance de pagos, suficiente para que la Argentina no tenga problemas de dólares".



"El dólar a 60 (pesos) me parece bien", dijo Fernández en declaraciones a Radio Mitre de Buenos Aires al ser consultado sobre lo que dijo Álvarez Aguis.



El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo previo a la apertura del mercado que el dólar "ya tiene un valor razonable y no hay argumentos para que siga aumentando", y sostuvo la necesidad de "preservar las reservas" del Banco Central.



Así lo afirmó en diálogo con radio Mitre, en la que aseveró que no está "especulando de ningún modo" con la suba del dólar, ya que "cada vez que la moneda se devalúa hay miles de argentinos que se empobrecen".

"Quería una cotización de 70 pesos"

Luego de los resultados de las elecciones primarias, Miguel Pichetto apuntó duramente contra Alberto Fernández, y señaló: "Quería un dólar de $70 en la campaña" de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Y, más adelante, disparó: "Antes de asumir, el candidato más votado de las PASO está peleándose con el presidente de Brasil".



En diálogo con TN, el candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio (la alianza que responde a Mauricio Macri) opinó que "empiezan a aparecer tensiones y contradicciones en la fuerza ganadora". Y consideró "ridículo" cómo está actuando Alberto Fernández tras su victoria en las PASO. "Es una tontería. Acá ha habido una elección primaria importante, que nadie desmerece, en donde Alberto Fernández ha sido el más votado. Hay que aceptar las reglas de juego".



"Nos preocupan las mismas cosas. Nos preocupa el futuro del país, las relaciones internacionales... Nos preocupa la relación con Brasil. Ya antes de asumir el candidato más votado de las PASO está peleándose con el presidente de Brasil", contó. Según dijo, "no es un juego pelearse" con Jair Bolsonaro, y subrayó cómo afecta esto a la economía argentina. Así, opinó que los acuerdos con el Mercosur y la Unión Europea podrían peligrar. "Cuando usted siembra vientos, recoge tempestades", lanzó. Mostró su preocupación por Venezuela, aunque aclaró: "Sé que Argentina no es Venezuela".



Desde Venezuela



El número dos del chavismo venezolano, Diosdado Cabello, advirtió al candidato presidencial más votado en las primarias de la Argentina, Alberto Fernández, que "no vaya a creer que lo eligieron porque es él" y sostuvo que "el único" que "entendió" al pueblo argentino "fue (el ex presidente) Néstor Kirchner".

¿Cambios en el gabinete PRO?

Ayer durante la tarde y la noche circularon en distintos medios nacionales versiones sobre que el presidente Mauricio Macri produciría modificaciones de nombres propios en el organigrama del Poder Ejecutivo. La mayoría de los medios apostaban casi todas sus fichas a que Nicolás Dujovne se iría del Ministerio de Economía. Uno de los argumentos era la "desaparición" del funcionario de la escena pública luego de la elección del domingo. También le apuntaban al jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien es señalado por los integrantes del riñón del macrismo como el responsable del resultado electoral. Los periodistas más arriesgados aseguraban incluso que el diputado radical Mario Negri dejaría su banca para asumir en el Ministerio del Interior. O que Miguel Ángel Pichetto abandonaría el Senado para reemplazar a Peña. En tanto, el diario La Nación, no descartó que los rumores se sustenten en facturas cruzadas entre ministros luego de cuatro días de furia por los magros resultados electorales del domingo. Sólo Rogelio Frigerio, ante una pregunta, negó públicamente lo de Dujovne y, más que nada, que él lo vaya a reemplazar, el resto hizo silencio de radio con el tema.

Fernández pidió negociar deuda

Alberto Fernández le pidió al presidente Mauricio Macri que empiece a renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cuanto antes. "Lo que firmó no existe más. No lo pudo cumplir. Me gustaría que deje las cosas medianamente ordenadas con el Fondo", dijo el candidato presidencial del Frente de Todos.



"Lo peor que nos va a pasar es que vamos a tener que explicar por qué Macri no cumplió con ninguna de las cosas con las que se comprometió con el Fondo. Le pido continuidad. Que negocie sabiendo que su mandato se termina", agregó Fernández en una entrevista televisiva.



El dirigente peronista aseguró que una de las cosas que más le preocupa de la gestión de Macri es que "el acuerdo con el Fondo está absolutamente incumplido". "No se cumplieron los objetivos inflacionarios, ni de crecimiento, ni los fiscales", sostuvo.



Por otra parte, y en referencia a las declaraciones de Elisa Carrió en la reunión de Gabinete, donde aseguró: "Nos sacarán muertos de Olivos", dijo que el país "está en una situación delicada" por lo que pidió "seriedad y serenidad".



Fuente: Infobae

Lavagna suspendió su campaña

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, anunció ayer que cancelaba su campaña proselitista hasta que el país "recupere la estabilidad" y pidió a los candidatos de las otras fuerzas políticas que competirán en las elecciones del 27 de octubre que imiten su gesto. El resto de los candidatos o no respondieron al pedido del exministro de Economía de la Nación, o tildaron la acción de "maniobra electoral", según dijo por ejemplo Alberto Fernández ayer.