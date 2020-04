La cosecha de uva en San Juan ya finalizó y los números que dio a conocer el Instituto Nacional de Vitivinicultura dan cuenta de una caída histórica, a causa de la sequía principalmente. Con un volumen recolectado de 478 millones de kilos -un 25% menos que 2019 contando pasas, uvas en fresco y bodega-, esta campaña es la peor en 24 años. Hay que remontarse a 1996 para hallar una cifra parecida, cuando se lograron 473 millones de kilos de uva. De todos modos la cosecha sanjuanina más baja fue en 1956, con 412 millones de kilos de uva, con otra tecnología y superficie.

A nivel nacional los números también reflejan una merma interesante, aunque aún pueden variar algo las cifras (en Mendoza algunas zonas todavía están cosechando): se han cosechado 1.978 millones de kilos de uva (ver infografia), frente a los 2.520 millones del año pasado. Pero estiman que se va a cosechar un volumen tal que la merma final será de un 18% a 20% respecto al 2019. De concretarse, significará que Argentina perderá 400 millones de kilos de uva este año.

Los números que se van conociendo reflejan también que las estimaciones que hizo el INV fallaron: a nivel nacional se calculó que iba a haber una merma de entre el 6% y el 15%. Los datos de cosecha son clave para un mercado de expectativas como es el vitivinícola, ya que si hay un menor volumen de materia prima para elaborar vinos y mostos, el precio al productor se tonifica. Hay molestias por este error en el mercado. Juan José Ramos, de la Asociación de Viñateros, dijo que "le ha escapado bastante el INV" y se quejó""o de que además el organismo no corrió la fecha de liberación de vinos, causando que estén paradas las ventas de vino y no suba el precio. Eduardo Garces, desde la Federación de Viñateros, aconseja no vender a precios bajos (ver recuadro), mientras que algunas cámaras vitivinícolas cuestionaron a Bodegas de Argentina por el pedido de medidas que los desfavorecen (ver abajo).

El mercado tiene expectativas de que este año faltará vino y mosto, y por lo tanto, los precios tenderán a subir. El año pasado se hicieron 160 mil toneladas (t) de mosto, de las cuales 140 mil se exportaron y 20 mil fueron al mercado interno. Hugo Carmona, vicepresidente del INV, dijo que en el primer trimestre se exportaron 27 mil t y que si esta cifra se mantiene en el tiempo, se van a necesitar unas 108 mil t para el mercado externo. Para esa cifra se precisan 363 millones de litros de mosto y se han elaborado este año 389 millones de litros (3.300 litros equivale a 1 t). ""O sea, todo indica que va a faltar para el mercado interno, y además hay una merma mundial", dijo. En cuanto a vinos, en 2019 se exportaron 314 millones de litros que representaron ingresos por 820 millones de dólares. En el primer trimestre se han exportado 115 millones de litros, y haciendo una proyección, se van a necesitar a lo largo del año 460 millones de litros para el mercado externo. Carmona recordó que además se precisan otros 900 millones para el mercado interno. Este año ya se elaboraron unos 700 millones de litros, a los que hay que sumarle el stock de otros años. "A junio del 2021 el stock va a estar muy ajustado", dijo el funcionario.

Aconsejan no malvender

La Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios informó a sus asociados que en el transcurso de la semana 20 de la Cosecha 2020, ya en su culminación, los números oficiales de la provincia indican que hay un total de 478.154.347 de kilos de uva, con un total de producción del país de 1.978.738.741 de kilos. Con estas cifras de merma, la entidad reiteró a los productores y bodegueros, que el precio por kilo de uva es de $7,50 más IVA, por lo tanto aconsejó a los productores no facturar a menos de ese precio. También añadió que la institución que nuclea a pequeños y medianos viñateros, adhiere al pedido solicitado por grandes bodegueros y viñateros, respecto a que no sea obligatorio el aporte mensual por los productos que se elaboran para sostener a la Coviar en estos tiempos de crisis por la pandemia. ""Desde hace algunos años, mantenemos vigente el cuestionamiento sobre el funcionamiento de la Coviar, ahora acompañamos la idea de que el aporte sea voluntario", dice el comunicado.

Pelea por congelamiento de precio de vinos

Un total de ocho entidades vitivinícolas -dos de ellas sanjuaninas- salieron a cruzar a Bodegas de Argentina por haber elevado al gobierno nacional la propuesta de liberar del congelamiento de precios a vinos embotellados varietales pero al mismo tiempo, mantener sin actualizar los vinos de mesa. ""Queremos expresar nuestro enfático rechazo a este pedido que busca dividir a la industria vitivinícola de acuerdo a la clase social de quienes lo consumen, estigmatizando el consumo y aprovechando la situación de emergencia sanitaria que vive nuestro país para generar, en forma de oportunismo nunca visto en nuestra actividad, la pretensión de salvar a unos en perjuicio de otros", indican en un duro comunicado firmado por la Asociación de Cooperativas vitivinícolas, Cámara Vitivinícola de San Juan, Unión Vitivinícola Argentina, Asociación de Viñateros de Mendoza, Cámara de Empresarios de Rivadavia, Consorcio de Productores y Bodegas de Catamarca, Productores Vitícolas de San Juan y Cámara de Comercio e Industria de San Rafael. Repudian que la cámara gremial Bodegas de Argentina se arrogue la representación de toda la industria, y que usa datos errados ""con intencionalidad manifiesta a la hora de expresar que los vinos de consumo corriente son el 45 % del consumo nacional. Dato incorrecto fácilmente de constatar ya que este tipo de vinos representan el 75% del volumen total". Añaden que este tipo de actitudes ""no es nueva" y que hay ""constantes operaciones de prensa en medios nacionales anunciando volúmenes de cosecha similares a las de la cosecha 2019; sumando a la campaña para desacreditar las cifras de despacho del INV aduciendo números a la baja con el objetivo especulativo de seguir generando sobrestock a fin de tender a disminuir y pisar el precio de uvas y vinos". Para los firmantes, esta actitud indica ""una obvia intención de impedir que el precio que se paga al productor suba a niveles acordes a la disminución de la cosecha, y por el contrario, pretende continuar agravando la difícil situación que vienen atravesando en los últimos años". Dicen además que cualquier medida errónea profundizará el abandono de viñedos, desaparición de productores y familias en las zonas rurales junto con la pérdida de puestos de trabajo donde nuestra actividad emplea a más de 350.000 personas de forma directa e indirectamente.

""Entendemos que estas acciones son proclives a concentrar la actividad en pocos actores ignorando la riqueza que tenemos como es la diversidad y representatividad de toda la cadena vitivinícola" y reflexionan que no parece ser un proyecto común el tratar de mejorar la rentabilidad, sino es obteniéndola de la renta del pequeño productor. Por último señalan que el descongelamiento del vino en el mercado interno deber ser para todos, de tal manera de dar la posibilidad de llevar adelante los nuevos precios del vino en el mercado de traslado de manera progresiva con el fin de mejorar los ingresos de nuestros productores sin generar un impacto directo al bolsillo del consumidor.