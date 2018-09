Ejemplo. La bolsa de arroz de medio kilo, a 20,38 pesos, es uno de los artículos que aparece en el plan del Gobierno nacional. Pero los compradores se quejan de que les cuesta encontrar los productos.





El próximo lunes, a las 10, en la Secretaría de Comercio de la Nación, habrá una reunión con funcionarios del área de todas las provincias para definir si se van a aplicar multas por los problemas que están sucediendo en la implementación del plan Precios Cuidados que puso en marcha la Nación para atenuar los efectos de la escalada inflacionaria. Es que ya se detectan, según reconocieron fuentes de las grandes cadenas de supermercados que operan en San Juan, faltantes de productos como leche, aceites y harinas, además de que cuesta identificar los artículos en las góndolas.



El 7 de septiembre pasado, el Gobierno Nacional relanzó el programa Precios Cuidados, con 550 productos. En esta edición se incorporaron 127 alimentos de la canasta básica, con vigencia hasta el 6 de enero. La lista de productos está accesible en www.argentina.gob.ar/precios-cuidados. Pero el problema es que, en el caso de San Juan, al igual que está sucediendo en otras provincias, cuesta encontraron la mercadería en las góndolas, porque no están debidamente identificados o porque hay faltantes.



Elías Alvarez, titular de Defensa al Consumidor en la provincia, dijo ayer que "desconocemos todavía cómo van a ser los controles". Y aclaró que, como autoridad de contralor del plan, están autorizados a cobrar multas en los supermercados que no cumplan con la normativa, pero que todavía no está la reglamentación del sistema. Para avanzar en ese tema el lunes viajará a Buenos Aires junto a la secretaria de Industria y Comercio, Sandra Barceló.



En la provincia sólo participan del plan las grandes cadenas de supermercados, no así los comercios sanjuaninos. Son 15 bocas de expendio en total, entre las que se cuentan 10 de la cadena Vea, el Walmart y 2 Changomas, Carrefour y el Híper Libertad.



Según dijeron representantes de esas cadenas, que pidieron reservas de sus nombres, han tenido algunos problemas para implementar el programa porque, por ejemplo, los proveedores no los surten de todos los artículos que figuran en el listado y los de primera necesidad, que son los más demanda la gente, algunos días se encuentran con que no hay en cantidades suficientes y se agotan. Es el caso de la leche, aceites y harinas. Este último, incluso, es uno de los productos que más viene aumentado desde la escapada del dólar, con subas de hasta el 30% en las últimas dos semanas.



El nuevo listado del Gobierno nacional actualizó los precios en un 3,5% promedio, aunque hay productos con subas respecto de la edición anterior superiores al 10%. Aunque estos precios estarán disponibles hasta fin de año, algunos podrían ser revisados en caso de que se dispare la inflación. Con un índice de precios que en el año superará el 40% será difícil mantener los valores por tanto tiempo.

>Valores más bajos

Fuentes de las cadenas de supermercados dijeron que cuentan con ofertas propias con valores mucho más bajos que los que ofrece el programa Precios Cuidados del Gobierno nacional. La duda es hasta cuándo las podrán mantener.

Fracasó el intento por reflotar iniciativa local

En San Juan fracasó el intento por reflotar el plan Precios Acordados que estuvo vigente hasta junio pasado. La razón fue que frente a la inestabilidad del dólar y su impacto en los precios desde la Cámara Sanjuanina de Supermercados y Autoservicios (Cassa) dijeron que "no están dadas las condiciones" y abortaron la idea.



El programa consistía en un convenio entre el Gobierno provincial y los supermercadistas, que acuerdan un listado de productos, entre los que hay lácteos, aguas, sodas, jugos, aceites, vinos, carnes, fideos y pollo, entre otros, y mantener los precios inicialmente por 30 días e irlo renovando, con algunos retoques, de acuerdo a las necesidades.