Frente a una temporada de verano en la que no hay garantías de que vaya a haber agua suficiente, en el Dique de Ullum hay quejas en los clubes que funcionan en la costa del embalse. Es porque por segundo año consecutivo no saben si van a poder abrir las instalaciones para la temporada de verano. Y hasta corre peligro la realización de un campeonato de veleros en diciembre que traerá competidores de toda Sudamérica. "No sabemos si vamos a poder funcionar", advirtió Gustavo Mulet, presidente de la Cámara del Perilago del Dique de Ullum.

Todo es porque, por la crisis hídrica, no se sabe si el embalse tendrá agua suficiente para asegurar los deportes náuticos, que son el gran atractivo del dique y que durante el verano atrae a gran cantidad de sanjuaninos.

La cámara nuclea a los clubes del perilago que han venido funcionando en los últimos años, como Bosque del Dique, Palmar del Lago, el complejo de la UNSJ, Del Bono Beach, Náutico, Vela y Remo, Punta Tabasco y Acer. Y el reclamo es común en todas las instalaciones. Es porque ya deberían estar haciendo preparativos para la temporada, como refacción de las instalaciones, pero hay incertidumbre.

En este panorama, el secretario del Agua, Ramiro Cascón, sostuvo que "tenemos cautela y estamos realizando un seguimiento permanente del agua que trae el río San Juan". El funcionario dijo que no puede garantizar que habrá agua suficiente y que todo depende del comportamiento del curso de agua. Por ejemplo, hasta unos 10 días atrás traía 20 m3/s y ahora subió a 27 m3/s. Según los datos que manejan en el Departamento de Hidráulica (ver infografía) el pico de este verano, en diciembre, rondará en poco más de 54 m3/s, pero no se sabe si ese caudal servirá para mejorar sensiblemente la situación actual del embalse. Es que si bien hasta ayer hubo cortes en el regadío para mejorar las situación de los diques, desde hoy se volverá a desembalsar agua a razón de 35m3/s, es decir que saldrá más agua de la que entra por estos días.

Claudio Fasoli, presidente del Club de Vela y Remo, dijo que "no hay seguridad de cómo va a ser la situación este temporada". Y explicó que por estos días toda la actividad náutica está paralizada porque hay muy poca agua en el dique y la zona de la costa está muy fangosa como para bajar cualquier tipo de embarcación.

Y expresó su preocupación particular por el Campeonato Argentino Ilca San Juan, que tendrá lugar desde el 8 al 10 de diciembre y que organiza el club. Se trata de una competencia de los veleros tipo Laser, la embarcación más popular del mundo, en la que se espera que lleguen unos 150 participantes no sólo de Argentina sino también de Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Los clubes ofrecen zonas de parrilleros, sanitarios y algunas hasta área para camping, Y tienen piletas, pero no todos. El problema son los preparativos y después el mantenimiento de la infraestructura de cada lugar. Y con la incertidumbre de si habrá agua suficiente en el embalse.

Es porque si un club decide habilitar una playa tiene que colocar boyas en la zona y contratar guardavidas que hayan realizado la capacitación correspondiente. Y el ingreso de cualquier tipo de embarcación a las aguas del dique también tiene que contar con la habilitación correspondiente. Si bien algunos clubes tienen piletas, el espejo del lago es el principal atractivo para quienes optan por concurrir al lugar, tanto para bañarse como para los deportes náuticos.

Ingreso

Algunos clubes sólo admiten socios, que abonan una cuota mensual y pueden llevar invitados. En otros casos, como Palmar del Lago y Punta Tabasco, reciben visitantes tras el pago de una entrada. Y pueden acceder tanto a la zona boyada del embalse, como utilizar los parrilleros y sanitarios durante el día. Otros complejos, como el Del Bono Beach, ofrecen un paquete por persona o grupo familiar por la temporada de verano.

El pronóstico

El Departamento de Hidráulica ya dio a conocer el pronóstico hídrico para el período octubre 2022-septiembre 2023, que prevé un volumen de agua medio en el río San Juan de 992,88 hm3, es decir, un 84,5% por encima de los 538 hm3 de escurrimiento con que finalizó el año hidrológico el pasado 30 de septiembre. Se trata de un 56% de la media histórica que trajo el río, de 1.700 hm3, y continúa siendo un año con régimen Seco. En cuanto al comportamiento del río se espera que este mes traiga un promedio de 24 m3/s, en noviembre 31 m3/s; y recién alcanzaría un valor máximo en diciembre con 54 m3/s. Se informó además que para el río Jáchal se espera un volumen medio de 205,22 hm3. Es un 64% del porcentaje de un año medio, fijado en 350 hm3.