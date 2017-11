Referentes del sector empresario provincial expresaron su apoyo en general al proyecto de reforma tributaria que impulsa el Gobierno nacional como un aporte para la creación de más empleo y que incluye, por ejemplo, una rebaja en los aportes patronales y una disminución del impuesto a las ganancias para las empresas. Pero también hubo críticas porque la propuesta no contempla diferencias entre las grandes empresas y las pymes, por la falta de incentivos fiscales para las provincias del interior y por el peso que significa un tributo como Ingresos Brutos.



Entre los hombres de negocios reconocen que este último impuesto no afecta en la provincia a sectores como el agro y la industria, pero sí significa un peso importante sobre el comercio y también en el sector de la construcción.



El texto que ya llegó al Congreso Nacional tiene 220 páginas con 12 capítulos en donde se confirma el impuesto a las gaseosas azucaradas, cambios en Ganancias, en el IVA, seguridad social y otros impuestos como a los combustibles y el tabaco. Además incluye modificaciones al régimen penal tributario.



Pero la propuesta elaborada en el Ministerio de Hacienda a horas de la victoria de Cambiemos a nivel nacional sufrió varias modificaciones. Es el caso de la eliminación de impuestos internos a los vinos, luego de la fuerte queja de las provincias vitivinícolas encabezadas por San Juan y Mendoza.



Desde la Unión Industrial de San Juan, el vicepresidente, Gustavo Fernández, dijo que "consideramos muy positiva y destacable la iniciativa de reducir el impuesto a las ganancias corporativas en la medida que sean reinvertidas en las empresas, porque favorece al capital nacional y a las pymes en particular". Pero entre las críticas mencionó que "no advertimos disposiciones que diferencien el tratamiento fiscal y laboral entre las grandes y las pequeñas empresas y tampoco advertimos medidas que permitan compensar las asimetrías geográficas en un país tan extenso como la Argentina".



Hermes Rodríguez, de la Cámara de Comercio, se quejó por la falta de un IVA diferenciado para las provincias limítrofes y porque sostuvo que descree que las provincias vayan a bajar Ingresos Brutos "que tanto afecta al sector comercial".



Para el titular de la Cámara de la Construcción, Enrique Velasco, "el impuesto a los Ingresos Brutos es distorsivo y tendría que desaparecer. Reconocemos que en la provincia hay sectores que no lo pagan pero no es nuestro caso".



Bernardo Turcumán, vicepresidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, sostuvo que "en el caso de nuestro sector no hay una suba de impuestos pero tampoco una baja".



Para el referente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Guillermo Cabrera, la necesidad era "establecer una diferenciación impositiva para las provincias que estamos lejos de Buenos Aires que no aparece y bajar la presión tributarias a las pymes".



Alejandro Donna, de la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), manifestó que "creemos que la renta financiera a los negocios va a ser un factor dinamizador de la economía".

Los puntos principales de la iniciativa

1) Impuesto a la renta financiera: En el proyecto se grava con una alícuota del 5% las ganancias obtenidas por los activos en pesos, contra un 15% para las que surjan de las colocaciones en dólares.



2) Impuesto a la Transferencia de inmuebles (ITI): Se elimina el impuesto y se lo reemplaza por un tributo a la ganancia de capital por la venta de inmuebles -excepto casa habitación- con una alícuota del 15%.



3) Impuestos internos: Aunque inicialmente la propuesta contemplaba un incremento en las alícuotas para las bebidas alcohólicas, luego el Gobierno decidió dar marcha atrás con algunas subas. Por caso, el vino y sidra no tendrán gravamen. No sucedió lo mismo con las bebidas espirituosas (whisky, fernet y destilados) que tendrán un aumento del 20% al 29% en esquema gradual.



4) IVA e impuesto al cheque: Habrá devolución anticipada de IVA para empresas que inviertan y no se hayan recuperado en un lapso de seis meses.



5) Rebaja en la carga patronal: Se aplicará un mínimo no imponible y las empresas pagarán por el excedente.



6) Contribuciones patronales: Se establece un mínimo no imponible de $12.000 de salario bruto para las contribuciones patronales, según el siguiente cronograma: $2.400 para 2018, $4.800 para 2019, $ 7.200 para 2020, $9.600 para 2021 y $12.000 para después de 2022. Las alícuotas se unifican en 19,5% en el 2022. (Fuente: La Nación)

Las voces consultadas

GUSTAVO FERNÁNDEZ

Vicepresidente de la UISJ

"Desde la Unión Industrial de San Juan consideramos como una cuestión muy positiva y destacable la iniciativa de reducir el impuesto a las ganancias corporativas en la medida que sean reinvertidas en las empresas, porque se favorece al capital nacional y al sector de las empresas pymes en particular".

ENRIQUE VELASCO

Cámara de la Construcción

"La reforma impositiva es necesaria y es algo que veníamos reclamando. Pero el principal castigo que tiene el sector es el impuesto a los Ingresos Brutos, que no debería aplicarse. También la reforma debería abarcar a los municipios, que en algunos casos cobran derechos de construcción muy altos".

GUILLERMO CABRERA

CAME

"La situación de las pymes en el país es grave y por eso esperábamos un trato particular que no hemos encontrado en el actual proyecto de reforma que impulsa el Gobierno. Los costos de las provincias de frontera como la nuestra no son los mismos de Córdoba y ni hablar de Buenos Aires".

Hermes Rodriguez

Cámara de Comercio

"El sector comercial viene reclamando un IVA diferenciado para las provincias limítrofes para poder competir, por ejemplo, con los productos de Chile que tanto afectan a las ventas locales. Para destacar también vemos que la posibilidad de desdoblar el pago del IVA nos da oxígeno a las empresas".

BERNARDO TURCUMÁN

Expendedores de Combustibles

"Para ser claros y que se entienda, nuestra preocupación es que mientras la quita de impuestos va por escalera, la suba de los tributos va por ascensor. Sólo esperamos que no haya mayor presión fiscal para que el sector pueda desarrollarse con normalidad y se mantengan los niveles de rentabilidad".

ALEJANDRO DONNA

Casemi

"Es poco serio lo de este gobierno cuando actúa en base a prueba y error, como ocurrió con el tema del impuesto interno a los vinos, que al final lo terminó desestimando. Me preocupa porque demostramos una falta de profesionalismo que no viene bien a los ojos de los inversores que nos están mirando".