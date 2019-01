La región vitivinícola por excelencia de Estados Unidos, en cuanto a producción y enoturismo, es California. Napa Valley tiene viñedos y prestigiosas bodegas que son visitadas por millones de turistas. Es hoy después de Disney, el segundo icono turístico del país que genera millones de dólares.

Pero la desgracia de los incendios en la zona de los años 2017 y 2018 ha dejado secuelas muy serias. En primer lugar, miles de inmigrantes indocumentados tuvieron que emigrar porque las casas donde vivían fueron arrasadas por el fuego. Estos inmigrantes, en su mayoría mexicanos, son la mano de obra necesaria para las tareas en los viñedos, cosecha y bodega. Sin esa mano de obra el sistema productivo se frena a tal punto que muchas empresas y privados han puesto el grito en el cielo para que el Estado les dé una ayuda en forma urgente (un doble discurso sobre la inmigración).

En segundo lugar, muchos han puesto en venta sus inmuebles. Al respecto comparto una nota de Ellen Paris, quien ha cubierto el negocio de bienes raíces (tanto residenciales como comerciales) por más de veinticinco años. Pasó 12 años en la oficina de Forbes Los Ángeles, informando y escribiendo sobre lo que llama Aventuras en Bienes Raíces. Desde las primeras demoliciones que se convirtieron en mega mansiones en Beverly Hills hasta condominios de lujo como inversiones en Las Vegas, la sumergió en la presentación de informes y en escribir sobre todas las cosas de bienes raíces. El mercado inmobiliario del país vinícola de California se está recuperando lentamente de los incendios forestales del año pasado. Selma Hepp, vicepresidenta de inteligencia comercial de Pacific Union International en San Francisco, analizó recientemente el impacto de los desastres de los incendios mortales de octubre de 2017. El análisis de Hepp sobre los mercados de viviendas en el país del vino un año después de los incendios forestales es revelador.

"Supongo que la mayor sorpresa para mí fue la cantidad de personas afectadas por los incendios que dejaron el estado. Creo que se convirtió en un punto de ruptura para algunas personas y el alto costo de vida en esas áreas no ayuda ", observa Hepp. "Simplemente no sabes lo que harías si estuvieras en esa situación".

El resultado, por extraño que parezca, es un aumento en las ventas de lotes de incendios. Los lotes de fuego están donde las casas estaban frente al fuego y ahora no queda nada más que la tierra. Según Hepp, las ventas de lotes residenciales en el condado de Sonoma aumentaron en un 265 por ciento en lo que va del año, de 138 parcelas vendidas en 2017 a 504 este año hasta la fecha de enero de 2018 a octubre de 2018.

"Muchos de estos lotes de incendios estaban en áreas urbanas en Santa Rosa. Los propietarios se dieron cuenta de que no tenían suficientes seguros para reconstruir, por lo que decidieron seguir adelante y vender el lote. "El once por ciento de los vendedores en el último año se vendieron porque perdieron sus casas en los incendios. No hay nada en la propiedad y vimos a los inversionistas entrando y comprando estos lotes de incendios", dijo Hepp.

Jeff Schween, uno de los principales agentes inmobiliarios del condado de Sonoma con una oficina en Santa Rosa de Pacific Union / Compass, tiene una visión única del mercado. Schween y su esposa y socio comercial, Tracey, iniciaron un negocio de diseño y construcción en Santa Rosa para trabajar con los propietarios afectados por los incendios. "Había alrededor de 5300 casas perdidas en Santa Rosa. Empezamos hace un año justo después de los incendios porque teníamos amigos y clientes que perdieron sus hogares. Actualmente, contamos con 28 viviendas en diseño o en construcción. Todos estaban en la zona del lote de bomberos ", dijo Schween. Al 30 de noviembre de 2018, según Schween, los lotes de incendios se vendieron a un precio promedio de U$S 305.044 en ciertos vecindarios del Condado de Sonoma. Estos incluyen Coffey Park, Fountaingrove, Mark West y Sonoma Valley. "Estamos en el negocio de la relación. Muchos de nuestros clientes y amigos no sabían qué hacer. Trabajamos con ellos para crear valor mientras construimos un nuevo hogar dentro de los límites de su seguro ", agrega Schween. No todas las personas optaron por construir mucho. Algunas casas compradas no están dañadas. Según los datos de transacción de Compass Bay Area, "el 15 por ciento de todos los compradores después del desastre compraron una casa porque perdieron su anterior en los incendios forestales, con el precio de compra promedio en U$S 625.000".

Hillary Ryan, de la oficina de Napa Valley de Pacific Union, ha vendido bienes raíces en el país del vino por más de 20 años. "Los condados de Napa y Sonoma son mercados muy diferentes. "En Sonoma, la pérdida promedio de un hogar fue de menos de $ 1 millón, mientras que las pérdidas en el hogar de Napa promediaron $ 2.5 millones cada una", dijo. California siguió siendo azotada por incendios forestales intensos y mortales que crecieron más rápido, destruyeron más hogares y cobraron más vidas en 2018. Esperemos que la tendencia no continúe en 2019.