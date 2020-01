Especialistas del sector inmobiliario prevén para 2020 ajustes de entre el 15 y 17% semestral en los precios de los alquileres, tanto de aquellos destinados a la vivienda familiar como a los comercios. Así lo sugiere el Colegio de Corredores Inmobiliarios, que nuclea en San Juan a casi 200 empresarios dedicados al rubro. Los nuevos valores parten de un promedio de $8.200 para un departamento de un dormitorio (ver infografía).

Esa actualización, que queda escrita en los contratos tanto de renovación como de los nuevos alquileres, si bien tienen un impacto fuerte en el bolsillo de los inquilinos, este año volvería a quedar por debajo de la inflación esperada. Es que el incremento de dos semestres alcanzara entre 30% y 34% al finalizar 2020 y la inflación esperada en igual lapso es del 42,2%. Ese fue el calculo estimado por analistas del mercado, según se desprende del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de diciembre, que difunde el Banco Central.

Josefina Pantano, presidenta del Colegio, dijo que ante la crisis y la caída del poder adquisitivo, el mercado inmobiliario viene marcando un parámetro en relación al salario y no a la rentabilidad que debería obtener el propietario en relación al precio del inmueble. Agregó que el costo del alquiler representa entre un 27 o 29% del salario del trabajador.

""Hace tres años manejábamos un incremento del 12% semestral que luego, por la crisis, se fue incrementando, pero siempre marcando un parámetro en relación al salario y no a la rentabilidad" explicó la profesional. ""Por eso los aumentos no son desproporcionados, el incremento del alquiler no es tan alto, y se ha ido marcando así ante la necesidad de la gente, la baja de la demanda y la crisis", aseguró.

Pantano puso como ejemplo que entre enero y diciembre del 2019 los alquileres en esta provincia se incrementaron 42%, quedando muy por debajo de la inflación en igual lapso que subió 53,8%, según informó ayer el INDEC.

Cristina Luluaga, otra especialista inmobiliaria, recordó que como los contratos se firman por dos años, los valores del alquiler aunque son escalonados en dos veces, quedan desfasados. ""El alquiler subió entre 50 y 60% en dos años, y la inflación el 100%", aseguró.

Los alquileres comerciales quedaron en mayor desventaja frente al alza de precios, ya que según el informe de la división Estadísticas del Colegio de Corredores, el valor del alquiler de locales comerciales cayó 14,29% respecto al año anterior, debido a la grave crisis económica y la fuerte caída de ventas que tiró abajo la demanda locataria. De todos modos, el numero negativo mejora respecto al inicio del 2019 cuando el alquiler comercial arrancó con una baja del 25% respecto al precio del mismo local en el 2018, según precisaron.

En la entidad recordaron que en esta provincia la moneda predominante sigue siendo el peso, tanto para el alquiler como para la compraventa inmobiliaria. En cuanto a la rentabilidad del propietario del inmueble, Pantano destacó que el índice que está teniendo San Juan es de un promedio del 4,54%. ""Es bastante bueno teniendo en cuenta que en la general del país, es un poco más bajo. Incluso los valores de alquileres nuestros están de la media para abajo en el ranking general del país", señaló.

Venta de inmuebles

48,48 por ciento es lo que subió el valor de venta de una vivienda durante el 2019. Un local comercial subió 27,59%.

Las subas pasadas

42 por ciento subieron los alquileres en San Juan entre diciembre y enero de 2019. El alquiler comercial cayó 14,29%

> Ley, sin novedades

Durante casi todo el año pasado, la Cámara de Diputados de la Nación negoció un proyecto de ley de alquileres que finalmente quedó en stand by. El texto incluía modificaciones a la duración de los contratos, con tres años como mínimo; reajustes según inflación y salarios; flexibilización de la exigencia de garantías; la registración de los contratos ante el fisco; y comisión inmobiliaria a cargo del propietario.