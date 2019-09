Las vidrieras sanjuaninas ya muestran los primeros anticipos del cambio de temporada y los nuevos precios para los consumidores.

En medio de la crisis, y con un mercado con consumidores que retrajeron fuerte su consumo; asoman ya en San Juan las prendas y calzados de la nueva temporada de primavera verano con aumentos de precio que trepan hasta el 40% respecto al 2018, según informaron desde cámaras comerciales y negocios. El porcentaje de aumento este año duplica al que se registraba el año pasado a esta altura, pero se ubicó por debajo de la inflación interanual que llega al 54,5%. Hermes Rodríguez, desde la Cámara de Comercio de San Juan, dijo que el 40% es el incremento promedio con el que están llegando los pedidos a los comerciantes, los cuales están muy preocupados por la caída de ventas y por ello están realizando pedidos ""muy" acotados. ""Hay mucha incertidumbre, los comerciantes sólo compran lo que imaginan que van a poder vender" explicó Rodríguez, quien agregó que los empresarios también están siendo impactados por la falta de financiación por parte de los proveedores para adquirir la nueva temporada. Dijo que los pedidos se envían previo depósito de efectivo, de lo contrario, llegan con remito y precio abierto. Incluso comentó que hay financiamiento en casas de préstamos que cobran una tasa de interés del 200%. Carina del Valle Quiroga, titular de la Cámara de Comercio de Rawson; coincidió tanto con el porcentaje de suba de la nueva temporada como con el escenario de recesión. ""El comerciante este año tiene miedo de comprar de más y no vender, además los proveedores cortaron la financiación. La compra es de contado efectivo y en algunos casos, hay que depositar antes para que envíen la mercadería", señaló. Respecto a la caída de ventas, dijo que en Rawson la gente sólo está comprando las ofertas. Marcos Montiel, desde un conocido negocio de calzado, dio que el promedio de suba es del 30% y que una sandalia de mujer este año ronda entre 2.600 y 3.000 pesos. Respecto a la financiación al cliente contó que hay seis pagos sin interés y que el programa en 12 cuotas aplica un interés del 10%. En otras boutiques tradicionales de la ciudad no quisieron dar datos del incremento de precios, ya que dijeron que aún no han recibido muchas prendas de la nueva temporada. Uno de los empresarios comentó que los proveedores ""no podrán llevar muy arriba" los precios a pesar de la devaluación, por la caída de ventas.