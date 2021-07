El camino que se hará para llegar a la mina de cobre Josemaría lo pagará inicialmente la minera Deprominsa a cargo del proyecto, pero al final se lo devolverá la provincia que se apropiará de la ruta. Es que esa obra será la primera en usar la modificación de la Ley de Regalías mineras hecha en noviembre del año pasado la que, entre otros cambios (ver Turismo ...), les permite a las empresas descontar del pago de esa obligación lo que inviertan en infraestructura pública, sobre todo en obras energéticas y viales. El Gobierno provincial no cuenta con un acceso vial hacia lo más lejano del norte provincial, por lo tanto va a declarar esa ruta de "utilidad pública", y así el monto destinado a su construcción podrá ser diferido y tomado a cuenta de la futura obligación de pagar regalías, cuando la minera empiece a explotar el cobre. Por su parte la provincia planea usar el camino para facilitar el turismo hacia la Reserva San Guillermo, y también para incentivar inversiones en energías renovables en la zona. O sea, será también el primer camino en que una minera compartirá su uso con la gente en San Juan.

El dato fue confirmado por el gerente general del proyecto, Alfredo Vitaller, en una charla virtual organizada por la Cámara Minera. "Es un desafío, porque es la primera vez que se está haciendo", dijo el directivo al referirse a la modalidad que se aplicará para hacer el denominado "camino de acceso sur", que será una continuación de la Ruta 430, de Rodeo hacia el norte, que actualmente pasa por localidades como Angualasto, Maliman y Colangüil (ver infografía).

El camino tendrá una extensión de unos 220 kilómetros, un plazo de ejecución de 18 meses -siempre que las condiciones en alta montaña no ofrezcan algún freno-, y el costo estimado es de 150 a 160 millones de dólares. Es un camino de montaña nuevo, de tierra; pero con mucha ingeniería aplicada para que permita transitar con seguridad, con los anchos necesarios de traspaso de vehículos y radios de curvas de una vía que a futuro pueda ser ruta provincial. No tendrá asfalto, pero si un tratamiento bituminoso similar al que tiene el camino a Veladero, donde no se levanta polvo. El proyecto de ingeniería está avanzando en forma aceitada bajo la ejecución de la consultora sanjuanina Ruiz y Asociados. Vitaller dijo que los equipos empresarios están trabajando en conjunto con Vialidad provincial y la Secretaría de Ambiente. Lo que es más engorroso, porque se esta arrancando de cero, es la definición de los aspectos legales. Es decir, congeniar la ley para ir descontado la infraestructura energética y vial, de las regalías que las empresas tengan que pagar en el futuro. "Estamos viendo con las autoridades provinciales todos los aspectos legales para que no se escape ningún detalle, y quede un antecedente para los que vengan de atrás", indicó Vitaller. Esta iniciativa de compensar inversiones mineras, viales y eléctricas por las regalías surgió de las mesas de diálogo del Acuerdo San Juan (ASJ) que lanzó Uñac para superar la crisis de la pandemia por el covid-19.

LAS VENTAJAS QUE SE ANALIZAN

En la empresa minera dan por descontado que la discusión parlamentaria para declarar de interés público la construcción del nuevo camino no va revestir mayor discusión, ya que aportará varias ventajas a la provincia. Por empezar, abrirá la comunicación vial de San Juan hacia el norte, donde los caminos actuales llegan solo hasta los pueblos del norte de Jáchal. Otra condición que también se considera es que abriría el turismo a la zona dónde está la Reserva Provincial de San Guillermo. Hoy por hoy el turismo no puede acceder y si quiere entrar tiene que ir por La Rioja. El tercer aspecto de interés es el del desarrollo y disponibilidad de recursos renovables. San Juan tiene una potencialidad enorme para desarrollar sistemas renovables solares y eólicos en la zona, incluso el hidroeléctrico. Allí se ubica la confluencia del Río Blanco y el Río La Palca, donde Energía Provincial Sociedad del Estado planea hacer una interesante proyecto de aprovechamiento energético de 37 Mw de potencia capaz de generar 196 GWh anuales de energía.

Turismo

Si bien el camino va a ser provincial, durante la construcción la minera no lo podrá compartir obviamente con el turismo, pero después que esté listo aseguran que sí. "Es una práctica habitual en muchos lugares del mundo y se puede hacer sin problemas", aseguró Vitaller. Agregó que el grupo Lundin tiene una de las minas más grande de cobre en el mundo que se llama Candelaria, en la región chilena de Atacama, y el camino público pasa a escasos metros del borde del pit de la mina. También es público el camino de acceso a la mina Pelambres, en la región chilena de Coquimbo. De un total de 220 kilómetros, la gente podrá utilizar unos 208 kilómetros, el resto será de acceso exclusivo a la explotación minera.

Normativa

El articulo 19, del Capítulo VI de la Ley N´ 7.281 sancionada en noviembre del año pasado, indica que los proyectos mineros que desarrollen obras de infraestructura vial y/o energéticas en beneficio de !a Provincia, podrán compensar parcial o totalmente su inversión con las Regalías Mineras, siempre

que las obras sean realizadas, previa declaración de utilidad pública sancionada por la Cámara de Diputados de la Provincia, con los dos tercios de sus miembros, y que su proyecto y realización lo sea de conformidad a la normativa de aplicación por la autoridad competente.

Los importes compensables serán compartidos por el Estado Provincial y por el/los municipios involucrados