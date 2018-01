A sacar cuentas: los contribuyentes sanjuaninos ya deben ir previendo el pago del impuesto Inmobiliario a partir de los primeros días del mes próximo.

Los inmuebles de San Juan deberán pagar en el 2018 un 20% más que el año pasado en concepto de Impuesto Inmobiliario cuya primera cuota o pago anual será en febrero, según lo determinó la Dirección General de Rentas. El ajuste es similar al del año 2017 (ver infografía) y para beneficio de los bolsillos de los contribuyentes, el aumento quedó muy por debajo de la inflación del 24,7% en el último año según el Indec, y del 26,1 % según la consultora privada local Fundeg.



Como viene ocurriendo año a año, el incremento no es porque haya subido el impuesto sino que responde a la suba del avalúo fiscal de las construcciones y lotes, según informaron fuentes oficiales. Este avalúo es la tasación no comercial que el fisco realiza sobre un predio o bien inmueble, con el fin de valorizarlos y aplicarles una contribución o impuesto provincial. Y en esta provincia generalmente es inferior al avalúo comercial.



Por ejemplo, un dúplex de 3 dormitorios, ubicado en Santa Lucía, que el año pasado tenía una valuación fiscal de $314.844,49 pasó a cotizar fiscalmente $377.813,38 en el 2018. Por este inmueble al contribuyente le corresponde un impuesto Inmobiliario de $2.834, que si ha estado al día y no tiene deudas se achicará a $2.295. Tradicionalmente por ser cumplidor Rentas siempre aplicó un 10% de descuento, pero desde el año pasado a ese resultado se le suma una quita extra del 10%.



Pero además, si el Inmobiliario se paga de una sola vez -liquidación anual- se le hará un descuento extra del 15% y quedará en $1.951, en cambio si opta por dos pagos semestrales el monto a pagar será de $991 cada vez, con un descuento del 5%. En definitiva, un contribuyente cumplidor puede alcanzar este año un descuento de hasta el 35% en las boletas. Por último si la cancelación es mensual, tendrá una boleta de $208,69. Según informaron autoridades de la DGR, las boletas del impuesto ya han comenzado a emitirse y pronto llegarán a los hogares, con las 3 opciones de cancelación. No obstante, ya pueden consultarse los valores y hasta imprimir las boletas ingresando a la página web www.sanjuandgr.gov.ar. y colocando la nomenclatura que se encuentra en la parte superior de una boleta vieja. En la misma página también se puede obtener información sobre el estado de deuda, y consultar el histórico de los avalúos de cada propiedad o lote, retroactivo al año 2014.



Los vencimientos anuales del Inmobiliario arrancan el 6 de febrero, mientras que los semestrales van del 6 al 9 de febrero, la primera parte y el 4 de julio la segunda. La primera cuota mensual vencerá el 9 de febrero.



En San Juan el avalúo de los inmuebles se mantuvo sin cambios por muchos años, hasta que comenzó a reajustarse en la provincia a partir del año 2005 (en la época del 1 a 1 no se tocó y tampoco en los primeros años tras la devaluación). En los años 2015 y 2016 la provincia realizó fuertes ajustes y las subas rondaron entonces el 30% en las boletas. El incremento de este año se asemeja a las subas anteriores que oscilaron entre 15 y 20%.

Los vehículos

El impuesto Automotor también tendrá subas, pero se espera que sean menores en los vehículos de gama media alcanzados por la eliminación del impuesto interno fijado a fines del año pasado en la reforma tributaria. Rentas actualizará próximamente los valores según la tabla que proporcionará ACARA.

Descuentos

35

por ciento es el descuento de máxima que puede obtener un contribuyente sanjuanino cumplidor: 10% por no tener deuda, otro 10% de premio extra, y 15% más si cancela todo el año.

Otros beneficios

5

por ciento de descuento obtendrá el contribuyente que opte por pagar la modalidad semestral. El mismo porcentaje se descontará a quien adhiera al débito automático.