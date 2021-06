En el Gobierno provincial están trabajando en un proyecto de ley, que lo quieren tener listo en los próximos días, para suspender las ejecuciones fiscales a los deudores de impuestos provinciales, aunque no será para todos los contribuyentes, sino para los sectores más afectados por la pandemia, como por ejemplo comercios minoristas, servicios de turismo, transporte escolar, industrias culturales, gimnasios, peluquerías, hotelería y el sector gastronómico, por citar algunos. Todavía no está determinado el período que abarcará el beneficio ni hasta cuándo se extenderá. Según informaron desde la Dirección de Rentas, los mayores deudores, casi la mitad, son de los impuestos al Automotor y el Inmobiliario, y luego le siguen Ingresos Brutos, que es el que paga por ejemplo el comercio, y luego Sellos.



"Nosotros queremos avanzar en el mismo sentido que lo ha hecho la AFIP a nivel nacional para las pymes, pero es sólo para los sectores más críticos y no para todo el mundo", aclaró la titular del Ministerio de Hacienda, Marisa López.



La funcionaria hizo referencia a la decisión de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que resolvió suspender hasta el 31 de agosto, inclusive, la iniciación de juicios de ejecución fiscal y la trabas de medidas cautelares. La extensión de los beneficios alcanza exclusivamente a las micro y pequeñas empresas, así como a aquellos contribuyentes que desarrollan actividades afectadas en forma crítica por la pandemia.



En San Juan, la norma en elaboración podría tener características similares, pero está todo en evaluación por estos días, según aclaró la titular de Hacienda. "Yo le propuse al Gobernador trabajar en la idea y le pareció bien. Estamos armando el proyecto, que requiere de la intervención de la Asesoría Letrada del Gobierno y del trabajo conjunto con Fiscalía de Estado", agregó la funcionaria.



Según dio a conocer Ernesto Gil, titular de Rentas en la provincia, todos los años mandan a Fiscalía de Estado para su ejecución un paquete de deudores de todos los tributos provinciales, con la intervención del área de Gestión de Cobros de la repartición. Pero casi la mitad corresponden a los impuestos al Automotor y el Inmobiliario. Lo hacen, según explicó el funcionario, luego de que fracasan las gestiones administrativas de cobro que incluyen, por ejemplo, desde llamadas telefónicas a los deudores hasta el envío de mails. Como parámetros toman, por ejemplo, los planes de pago que hacen los contribuyentes por deudas contraídas y que dejan de pagarlos, hasta los compromisos mensuales. Y, por ejemplo, dejan de lado las deudas inferiores a las 1.000 unidades tributarias (cada unidad cuesta $8) porque resulta más oneroso el costo administrativo de la cobranza que el monto mismo que adeuda el contribuyente. Tampoco hay un monto mínimo que haga la deuda ejecutable, pero en líneas generales el funcionario dijo que se tienen en cuenta las deudas por los montos más importantes. Tienen especial cuidado de que los tributos que salen a cobrar no excedan los 5 años, porque prescriben según lo establece el Código Tributario de la provincia. Este año, por ejemplo, mandaron para que se inicie la ejecución de la deuda unas 40.000 cuentas. Pero esa es la cifra total de deudores. Ahora en el Gobierno trabajan en una depuración para determinar el universo que puede ser alcanzado por la ayuda de la suspensión de las ejecuciones.



Después entra en acción la Fiscalía de Estado, para hacer la cobranza por la vía judicial, claro que a la deuda original se le agregar los costos del trámite y los honorarios de los profesionales que intervienen.



La decisión de suspender las ejecuciones fiscales forma parte de un paquete de ayudas que fueron anunciadas el lunes desde el Gobierno provincial. Por ejemplo hay un beneficio que aportará el Estado y que abonará durante los cuatro próximos meses para sostener a 1.200 empresas, unos 10.000 empleos y poco más de 4.000 trabajadores independientes (monotributistas y autónomos) provenientes de las actividades no esenciales, que han sido las más golpeadas como consecuencia de la pandemia. La ayuda superará los 1.000 millones de pesos, según los cálculos del Ministerio de Hacienda y Finanzas. La partida de beneficios tendrá un impacto directo en las cuentas públicas cercano al equivalente a un medio aguinaldo en valores netos o de bolsillo, de toda la administración pública, estimaron en esa cartera.



Se trata del programa denominado Proteger Empleo, que pondrá en circulación esos mil millones de pesos entre los meses de julio y octubre próximos, al abonar parte del sueldo de cada empleado y trabajador independiente, durante 4 meses. Serán $15.000 para empleados, por ejemplo, de comercios minoristas y actividades turísticas, servicios de turismo y transporte escolar, por citar algunos de los sectores beneficiarios.



Hay que aclarar que la ayuda no es para sectores esenciales, tales como supermercados, almacenes, farmacias, ferreterías o talleres de autos que, con altibajos han podido trabajar más que el resto de las actividades. El beneficio recaerá solamente en empleos o trabajadores independientes registrados o "en blanco".

Rebaja de servicios en la luz y el agua

Otro beneficio en el que trabaja el Gobierno local es una rebaja o directamente la eliminación, todavía no está decidido y tampoco durante cuánto tiempo, en el cargo fijo de la boleta de la luz y de un plus que aparece en la factura de agua y cloacas.



En el caso del sector hotelero, de una boleta de mayo por 70.163 pesos, casi el 10%, 7.200 pesos, corresponden al cargo fijo. Y lo deben abonar todos los meses, esté abierto o cerrado el establecimiento. En el caso de agua y cloacas paga, en el caso del ejemplo, 52.873 pesos, de los cuales entre al 25% al 50% es un plus que tiene un cuenta la superficie cubierta del establecimiento.



Para un local gastronómico, de una factura de electricidad de 167.200 pesos, 4.934 pesos corresponden al cargo fijo. Y de agua la situación es similar a la de un hotel, también dependiendo de la superficie cubierta de que se trate.

Pasos

La cobranza por la vía judicial la hace la Fiscalía de Estado cuando la Dirección de Rentas agotó las instancias de percibir el pago de los tributos adeudados por la vía administrativa. Por ejemplo, intiman al contribuyente a que pague llamándolo por teléfono o con mails. Claro que se trata de deudas por volúmenes considerables, que tienen la prioridad.

Antecedente

40 Son los miles de trámites que desde la Dirección de Rentas mandaron este año para su cobranza por la vía judicial a la Fiscalía de Estado de la provincia.

Unidad

8 Es lo que vale una unidad tributaria. Por ejemplo desde Rentas dieron a conocer que las deudas inferiores al equivalente a 1.000 de ellas no se ejecutan.