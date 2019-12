Dietrich y Uñac recorrieron ayer las obras del aeropuerto de San Juan, en la última visita del funcionario nacional antes del cambio de gobierno que se producirá la semana próxima. Venía de Mendoza y luego del recorrido local se fue a La Rioja.

Habrá que esperar hasta el último trimestre del 2020 para ver finalizada la primera etapa de la nueva terminal de pasajeros del aeropuerto de San Juan: la empresa que la está construyendo dice que estará lista para octubre del año que viene, dos meses después de lo previsto inicialmente. La demora responde a los inconvenientes hallados en el terreno para alcanzar la roca firme, donde deben asentarse los cimientos. El dato se conoció ayer en medio de la visita que realizó el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, quien recorrió la zona junto al gobernador Sergio Uñac. Dietrich dijo que el financiamiento de la obra está asegurado porque se hizo a través de un fideicomiso especial (se calcula un costo aproximado de entre 700 y 1.000 millones de pesos), y que la obra estará lista en agosto del 2020. Pero al término de la visita, el ingeniero Miguel Roux, de la empresa Petersen, Thielle y Cruz, anticipó que habrá una demora. Es que el proyecto aspira a adecuarse estrictamente a las normativas sísmicas vigentes, para que la nueva terminal esté en mejores condiciones de resistir los movimientos telúricos que se registran en la región de Cuyo.

Dietrich llegó al aeropuerto pasado el mediodía, por última vez antes de que finalice su gestión, donde lo esperaba el gobernador Uñac. Allí ambos mantuvieron un encuentro en privado, en el cual el funcionario nacional acordó dejar todos los documentos en limpio para que el gobierno provincial logre cobrar la deuda pendiente con Vialidad Nacional con el nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre, según informó el propio Dietrich (ver aparte).

Precio de pasajes

Dietrich dijo ayer que los precios de los pasajes de avión en la provincia bajarán cuando lleguen las aerolíneas low cost y generen competencia para lograrlo. De igual modo auguró que ""habrá pronto una empresa low cost volando a San Juan, que genere competencia para lograr mejores precios".



En la recorrida se pudo apreciar el avance de los trabajos de construcción de la futura terminal aeroportuaria que comenzaron en diciembre del 2018. Roux explicó que tras hacer la demolición de una parte del edificio existente se dio comienzo con la mitad de la futura edificación. Se hará en dos partes para evitar tener que cerrarlo. La totalidad del edificio es de 5.600 metros cuadrados, y en la primera etapa se encara la construcción de 2.600 metros cuadrados. ""Esta parte se terminará en octubre y una vez en funcionamiento, enseguida arranca la segunda etapa que demandará otro año más de construcción", informó.

En junio de este año se terminó la repavimentación de la pista y las calles de rodaje, además del pórtico de entrada, el estacionamiento que se triplicó; y la plataforma que es donde estacionan los aviones, que pasó de 22 mil a 42 mil metros. Cuando se licitó este edificio se informó que la obra se desarrollará en dos niveles y contará con 12 puestos de check-in. En la planta alta tendrá dos grandes salas de embarque para vuelos nacionales e internacionales. La terminal también tendrá un hall de partidas, uno de arribos y sala de retiro de equipaje con 3 cintas; bar en cada sala y confitería en planta baja, sala VIP con salida a plataforma, puentes fijos y 2 mangas de embarque. Dietrich destacó que se trata de la primera transformación desde 1960.

Por su parte, Uñac dijo que espera que una de las dos mangas que tendrá el futuro aeropuerto ""sea para vueltos internacionales", y destacó el esfuerzo conjunto realizado con la cartera que conduce Dietrich para realizar obras en la provincia. ""Como dos personas de bien, tenemos distintos puntos de vista", señaló, ""pero lo importante es que hemos prestigiado las instituciones a través de obras trascendentes, como esta, que cambia el perfil de la aeronáutica en San Juan".

El reclamo de la deuda, de Vialidad

Uñac y Dietrich no se pusieron de acuerdo con el monto de la deuda que Vialidad Nacional mantiene con la provincia, por las obras que esta gestión adelantó para la remodelación de la ruta 40. Pero el ministro nacional se comprometió a que dejará "todos los papeles en orden", de manera que pueda seguir con el reclamo y cobrarsela al próximo gobierno. Además dijo que "San Juan tiene hoy menos deuda con el Gobierno nacional que cuando llegamos en el 2015, y está toda documentada".

La provincia mantiene tres demandas judiciales por la que reclama una deuda de unos 4 mil millones de pesos a Vialidad. "A mi entender, la deuda está en el orden de los 2.500 a 3.000 millones de pesos, pero no quiero hace una discusión de esto, queda sólo documentar los números", dijo ayer Dietrich. El funcionario macrista pidió "hacer un poquito de historia" y dijo que cuando llegaron al poder "había una deuda muy grande que había dejado el kirchnerismo, que no estaba documentada", la que estimó que estaría a valores actuales en el orden de los 5 a 6 mil millones de pesos. "Pagamos, una parte importante, después hicimos una segunda etapa de documentación y un acuerdo de pago de 5 cuotas mediante presentación de documentación. En las dos últimas cuotas tenemos una diferencia que no nos podemos poner de acuerdo, pero es una diferencia de abogados, no es una diferencia política", aclaró. Agregó que queda un litigio legal, respecto a criterios del tipo de cambio.