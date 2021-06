Con menos días hábiles para vender a raíz del confinamiento, las ventas del comercio minorista en la provincia cerraron el mes de mayo con una caída del 22% respecto a igual mes del año pasado, según informó la Cámara de Comercio de San Juan (CCSJ). La actividad fue mala, pero podría haber sido peor, teniendo en cuenta que el año pasado también se trabajó con menos días hábiles: se dio la casualidad que mayo del 2021 tuvo 16 días y medio de actividad por las restricciones, exactamente la misma cantidad que mayo de 2020. El mes pasado los comercios no esenciales trabajaron hasta el 21 de mayo. El año pasado luego de un cierre de 52 días reabrieron el 11 de mayo y estuvieron activos la misma cantidad de días, y de haber atendido todo el mes completo al compararlo con este mayo la baja de ventas actual habría crecido. Otro aspecto es el consumo, ya que mientras el año pasado la reapertura comercial generó la necesidad de adquirir algunos artículos como el calzado e indumentaria, este año ocurre lo contrario. El comerciante está viviendo un combo económico complicado, ya que aseguran que el consumo se ha derrumbado y que los negocios no venden casi nada; y al mismo tiempo, los precios de los fabricantes que los proveen siguen subiendo. La temporada invernal de ropa y calzados viene con aumentos de precios de hasta el 50%, indicaron socios de la Cámara. Incluso informaron que cada 15 días sufren remarcaciones de 4% o 5% a pesar de que la demanda no se reanima. ""Muchos comerciantes están suspendiendo los pedidos por falta de ventas", dijo Hermes Rodríguez, presidente de CCSJ. Agregó que se está consolidando la llegada de un temido fenómeno económico que es la "estanflación", que ocurre cuando hay estancamiento económico e igual suben los precios y el desempleo. Los economistas dicen que es un escenario muy complicado que ocurre cuando la economía de un país está en recesión, la gente no compra y sin embargo a la vez se encarece el costo de vida y aumenta el desempleo (ver Opinión). ""Es tremendo lo que han aumentado las telas y la ropa. En los jeans tenemos aumentos del 50% y la gente sale asustada con los precios de las prendas de lana", contó Silvina Letizia, que tiene dos locales de ropa en Rawson. Uno era de vestimenta de fiesta y lo reconvirtió a ropa casual y sport "porque es lo único que más o menos se vende ahora". La empresaria es conocida por tener precios convenientes pero dijo que los proveedores vienen remarcado bastante este año y según le explicaron, es por el encarecimiento de insumos importados como tintas y ciertos textiles. Ahora los precios de los jeans y las calzas con friza más baratas parte de 4.000 pesos en adelante, 50% más que el año pasado. Los pulóveres de lana rondan los 5.000 pesos y los de lana bremer no bajan de los 8.000 pesos. Por otra parte, la CCSJ dijo que durante el confinamiento algunos comercios realizaron ventas telefónicas para poder pagar cheques ya que los bancos operaron con normalidad.

Opinion

"Es el peor de los mundos" economista

Eduardo Coria Lahoz economista

La estanflación es cuando se combina inflación y el estancamiento. Es el peor de los mundos porque se supone que cuando hay estancamiento económico no suben los precios. Esto sucede cuando se emite mucho dinero por un largo período de tiempo, y la gente estuvo consumiendo mucho. Cuando eso sucede por un tiempo corto no es tan malo, pero cuando te excedes se produce este fenómeno: la economía no crece y lo mismo existe la inflación, cada día que pasa la gente tiene menos poder de compra. Eso se debe además a que se desconfía de cómo seguirá la economía del país y el gobierno, y por eso se retrae también la inversión. La lógica es cuando se está regalando plata y la demanda aumenta, por el lado de la oferta los empresarios deberían invertir para aumentar su capacidad productiva. Pero en Argentina si alguien invierte no tiene la mínima idea de cuándo podrá recuperar la inversión. Lo más probable es que se funda, y si tiene la mala suerte de ser exitoso, el Estado va a venir y se va a querer quedar con la mayor parte de la ganancia.