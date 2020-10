Las motos patentadas durante septiembre alcanzaron las 29.530 unidades, lo que representó una recuperación interanual del 49,5%, y a la vez un incremento del 8,68% respecto de agosto, informaron la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara) y la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (Cafam).



A partir de las cifras, desde Cafam destacaron que hay un incremento en el interés por la motocicleta como medio de transporte, sobre todo en contexto de pandemia, por ser segura, funcional y económica.



Según el relevamiento, en lo que va del año se patentaron 193.940 motovehículos, lo que significa una caída interanual del 27,43%.



Para Acara, las cifras de septiembre vuelven a mostrar un crecimiento con respecto a las de agosto, aunque concentrado en la gama baja, y evidencian "la muy buena expectativa generada por el plan de financiación del gobierno con tasa subsidiada".



El presidente de Acara, Ricardo Salomé, comentó que "lo primero que hay que destacar es que el plan Ahora 12/18 con 3 meses de gracia fue auspicioso y tuvo buena repercusión".



"Se generaron muy buenas expectativas en todo el sector el lanzamiento del plan de créditos del Banco Nación próximo a implementarse, con lo cual se prevé que este buen nivel de venta y crecimiento de septiembre va a mantenerse en los próximos meses", puntualizó la entidad.



El plan de créditos blandos acordado por el Gobierno Nacional y las terminales de motovehículos para la adquisición de motos nacionales de hasta $200.000 está en una etapa de definición de detalles, y en el sector se anticipa que estará disponible en los próximos días.



Hasta el momento incluye 36 modelos con integración nacional que podrán comprarse en hasta 48 cuotas con una tasa fija subsidiada, del 28,5% para clientes sueldo BNA y para no clientes 37,5%.



"Es muy importante para el sector la creación e implementación de herramientas de financiación que permitan acceder a más usuarios a comprar motos de integración nacional a cuotas accesibles, en un contexto donde cada vez más personas eligen las dos ruedas para movilizarse y evitar el transporte púbico", dijo Lino Stefanuto, presidente de Cafam.



En ese sentido, destacó la expectativa de que "el aumento de la demanda y el acceso al crédito permitan reactivar el sector, fomentando el consumo e incentivando la industria de la moto nacional que tan golpeada estuvo en los últimos dos años y que agravó en la pandemia".



En cuanto a la participación, no hay cambios de posiciones con respecto al mes pasado y Honda lidera cómodo el mercado con 6.012 unidades seguida por Motomel con 4.386, Corven está en la tercera ubicación, con 3.774 y Gilera , que se mantiene en el cuarto escalón por cuarto mes consecutivo, con 3.464 unidades. Por su parte Keller, con 1.715 unidades patentadas, sigue en el top five por tercer mes consecutivo, y deja a Zanella en la sexta posición.