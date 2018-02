Publicadas las cifras oficiales del Instituto Nacional de Vitivinicultura respecto de las ventas de vino del mes de enero de 2018, se desprende, después de tanto tiempo, que no hubo una caída en los despachos en el mercado interno. Al contrario hubo un incremento de 1,1 %, un leve repunte que ojalá crezca en los meses venideros por el bien de la industria.



Donde sigue la baja es en el mercado externo que dejó para enero una caída del 6,8% para igual mes del 2017. El informe del INV también revela que la importación de vinos para el primer mes del año fue de 1.112.300 litros. Respecto del mosto (jugo concentrado de uva) la suba fue del 23,1% exportándose 5.523 toneladas.



En el país se vendió en el primer mes del año cerca de 60 millones de litros, un 1,1% más que enero 2017. Si discriminamos por color el vino blanco tuvo un repunte del 8,9% (16.690.100 litros) mientras que el tinto sufrió una baja del 1,6% (43.307.800 litros).



No llama la atención el aumento del blanco debido a que la gente de ingresos bajos lo elige por ser más baratos y segundo es que se está instalando una moda de los blancos varietales en el verano por ser más frescos y fáciles de tomar.



En ese sentido el crecimiento de los blancos varietales (Sauvignon, Chardonnay, Viogner, etc) fue del 49% y los no varietales (o de corte) del 8,9%.



Sí es una pena que los vinos espumantes hayan sufrido una caída del 16,8 %, bebida superior en precios y muy lejos de los flacos bolsillos de las clases populares.



Respeto de los envases repuntó un 24,9 % la botella de entre 1 a 1,5 litros, la botella 3/4 un 5,1 % y el tetra con un leve alza del 0,7%.



Las ventas de vino fraccionado al mundo cayeron 6,8 % (13.604.000 litros) y una estrepitosa caída del vino a granel del orden del 59,4% (2.149.000 litros).



En el 2017, la comercialización total de vino fraccionado en los mercados interno y externo cayó 5,7% interanual en 2017, según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).



El mercado interno, que responde por el 80% de las ventas totales, cayó 5,4%, a 8.910.303 hectolitros (891 millones de litros) de vino comercializados el año pasado contra 9.417.875 hectolitros (941 millones de litros) de 2016.



La caída ha sido muy fuerte en la gama media y baja de precios, que es donde se compite con la cerveza. En particular, en diciembre las ventas totales de vinos y mostos en el mercado interno cayeron de 743.403 hectolitros en ese mes de 2016 a 661.448 hl el mes pasado.



El mercado interno acumula una caída de 20 puntos en los últimos dos años.



En el mercado doméstico, la venta cayó 7,9% en vinos de color (487 millones de litros) y 7,4% en varietales (190,6 millones de litros), mientras que los blancos experimentaron una suba del 7,3% (hasta 169 millones de litros), entre otras categorías. Según tipo de envase, la mayor retracción se vio en el formato bag in box (-23,8%), tetra brik (-14,8%) y damajuana (14,1%).



En el mercado externo exhibió una caída del 7,3% y el volumen exportado pasó de 207,1 millones de litros a 192 millones.



La exportación de blanco cayó 9,1% y la de color 7%, mientras que el mosto concentrado sufrió una baja particularmente violenta: -40,8%, hasta 61,6 millones de litros.



Las exportaciones en vino cayeron 15% desde 2010.



Entre 2000 y 2010 se dio el mayor crecimiento y llegamos a los valores de hoy, con 200 millones de litros de exportación por 800 millones de dólares. Abra que ver como vienen las cifras del mes de febrero para saber si el repunte se va consolidando o no. Esperemos lo mejor.

