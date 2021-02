La semana que viene arrancan las tareas de movimiento de suelo en un predio de 16 hectáreas en el Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR) en La Bebida, donde se levantará el primer parque industrial de ladrillos de la provincia, un polo productivo que permitirá unificar la producción de ladrillos, mejorar el trabajo del sector y cuidar el medio ambiente. A mediados de año estiman que las cooperativas ladrilleras ya estarán instaladas en el predio y que podrán empezar la producción de ladrillones a mayor escala y calidad, por lo que podrán ser usados en la construcción de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda. Hasta ahora, el 90% de los ladrillos de esas casas se traen de Mendoza, porque aquí no se consigue un volumen tan grande y uniforme de las piezas. Para construir una casa del IPV hacen falta 5000 ladrillones y si hay una diferencia de 5 milímetros, multiplicado por 200 casas, se hace una cifra considerable.

Vista del lugar donde se emplazará el primer parque industrial ladrillero, en el PITAR, La Bebida, en el departamento de Rivadavia.

Juan Pablo Cornejo, secretario General del gremio ladrillero, contó que como todos los ladrilleros trabajarán con la misma tierra, con las mismas máquinas y quemarán en el mismo horno, van a obtener ladrillones idénticos y de mayor calidad. "Vamos a poder acceder a discutir con las cámaras constructoras para que compren en San Juan y también tendremos una protección del Estado provincial, con una compra anticipada de nuestra producción", aseguró Cornejo. Aunque esto último no fue confirmado, el gobernador Uñac se ha referido varias veces a que potenciará el desarrollo del parque ladrillero para que los trabajadores unifiquen su trabajo en el PITAR como un polo productivo de materiales, por lo que la idea no suena descabellada. Cornejo dijo que se van a instalar en el parque entre 40 y 60 productores, vinculados a 3 cooperativas, y que empezarán a producir unas 100.000 unidades mensuales de ladrillones (la cifra puede variar por cuestiones climáticas). Luego de la nivelación del terreno se instalarán una par de cortadoras automáticas que ya tienen en su poder, lo que significará una mejora importante para la salud de los trabajadores. Hoy un cortador mueve entre 6 y 7 toneladas de arcilla por día y se estima que tiene una "vida útil" de 15 años porque después empieza con problemas en los codos, los hombros y espalda. Luego se harán todas las instalaciones de gas, con lo cual reconvertirán a un sistema eficiente que consumirá 40% menos de leña, reduciendo la contaminación ambiental. Cornejo contó que están bregando por fondos nacionales para adquirir un horno de última tecnología, y por eso le presentaron el proyecto al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en su reciente visita a San Juan, quien prometió los fondos necesarios para comprar el horno, realizar el cierre perimetral y los accesos a las canchas. El costo total es de unos 700 mil dólares y en el gremio confían en que obtendrán el pedido. Otra novedad es que ya no se harán los socavones en distintas zonas de la provincia, para sacar arcilla lo que causa una depredación en tierras fértiles o de valor inmobiliario. Ahora se va a trabajar con camiones desde una cantera del Estado ubicada en Matagusanos, a la vera del río. "Es una cantera aluvional, lo que significa que cuando hay crecientes se vuelve a rellenar el socavón, entonces es ambientalmente sustentable".

Consumo de leña

40 por ciento descenderá el consumo de leña para hacer ladrillos. El costo de ese insumo por las dificultades logísticas de la pandemia subió 800% y disparó los precios del ladrillón.

Menor contaminación

60 por ciento menos de gases efecto invernadero se lograrán emitir al fabricar ladrillos, por usar un horno túnel. Permitirá ingresar al mercado mundial de bonos verdes.

El plan de producción y etapas del parque

Cuando el parque ladrillero esté en su máximo pico alcanzará una producción tal para abastecer la mitad de la demanda de San Juan que actualmente es de alrededor de 2.000.000 de unidades mensuales. El plan de reordenamiento fue diseñado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. En una 1ra etapa contendrá ladrilleros de Rivadavia y Chimbas, y en una segunda etapa a los de Rawson y Pocito. Luego se piensa en otro parque en 9 de Julio para los ladrilleros del Este provincial.