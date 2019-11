Del lunes 4 al miércoles 6 llega una nueva edición de uno de los eventos importantes en el calendario para comprar por internet con rebajas -el Cyber Monday-, y ante esa circunstancia se está difundiendo una App que aleja al consumidor de las ofertas "engañosas": la aplicación se llama "Muyshopper.com" (www.muyshopper.com), es de fácil consulta, y permite comparar el precio del producto entre un centenar de locales que venden on line, lo que permite realizar una búsqueda más eficiente y ahorrar hasta 40%. Pero además de práctico, ofrece algo muy novedoso como es el historial de precio del articulo en cuestión, y el consumidor puede comprobar si la oferta es real. Es que en los últimos años vienen levantando sospechas los descuentos que ofrecen este tipo de eventos on line como el Cyber Monday, Black Friday y Hot Sale, ya que no son pocos los consumidores que señalan que algunos productos suben de precio en esas fechas y la rebaja promocional termina siendo falsa o engañosa. Si alguien se registra en el sitio podrá recibir alertas del producto que elija avisando cuando baja de precio. La aplicación fue creada por tres emprendedores cordobeses Maximiliano López (34), Ari Lapid (30), ambos licenciados en Administración de empresas, y Arian Giles García (28), licenciado en Ciencias de la Computación. Los tres son egresados de la Universidad Nacional de Córdoba, y según contó López la idea de diseñar esta aplicación fue para no pagar de mas. "Arrancamos con un sitio más chiquito a principios de 2018, pero como vimos resultados logramos un subsidio nacional para emprendedores y eso nos ayudó para armar y diseñar el resultado del producto, un sitio que compara todos los productos de electro y al que fuimos agregando otros", contó. Hoy las categorías que releva la aplicación están televisores, equipos de aire, lavarropas, ventiladores, microondas, hornos, cocinas, termotanques, calefones, celulares, notebooks, tablets, Pc, gamer, belleza, indumentaria y zapatillas. El Cyber Monday es una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), para promover las ventas online y también auspicia esta aplicación.

El historial de precios es útil para las personas que no pudieron ver los precios antes de que se publiquen las ofertas, tanto de los últimos 7 días, como de los últimos 30 días. Eso permite no fijarse tanto en el porcentaje de descuento ofrecido, sino prestar atención al precio del producto y así pensar si el mismo coincide con lo que se está dispuesto a pagar. A su vez, la comparación permite verificar cuánto cuesta en las distintas tiendas un mismo producto. López explicó que a través de pequeños bots diseñados para esta App se monitorean diariamente los precios de 12.000 productos entre 100 tiendas al mismo tiempo.

Recomendaciones para comprar

Los creadores de la aplicación aconsejan tener "ojo" con la seguridad, y comprar en sitios oficiales donde se vea el ícono de candado en el navegador. Además, las URL seguras comienzan con "https", en vez de "http". En algunos buscadores como Chrome o Firefox aparece un cartel que notifica cuando el sitio es inseguro. También recomiendan calcular el costo de envío, indicando el código postal, o bien verificar si se puede retirar en forma gratuita en la tienda. Además hay que leer la "letra chica", para conocer los términos y condiciones, las condiciones de compra, los tiempos de envío y manipulación, cuál es el monto mínimo de compra para acceder a ofertas y, la compatibilidad con otras promociones.

MuyShopper.com cuenta con más de 18 mil seguidores.