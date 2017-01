La mayor ventaja que les significa realizar la transacción en Chile sería una de las razones del por qué estarían prefiriendo realizar el trámite acá. Reclaman, eso sí, por la falta de recintos para efectuar la transacción Largas filas y tiempos de espera. Este era el panorama que se podía apreciar ayer, el primer día hábil del mes de enero, en las casas de cambio del centro de La Serena, situación provocada por la masiva llegada de turistas argentinos, quienes arribaron a la zona para disfrutar de la temporada estival.

El Diario Día pudo conversar con diversos trasandinos que se dieron tiempo de efectuar la diligencia, quienes señalaron que una de las principales razones que generaron este verdadero colapso en los recintos cambiarios obedece a las ventajas que les genera el realizar el trámite en nuestro país. Ángel Muñoz, quien proviene de San Rafael de Mendoza, explicó que “nos favorece traer dólares y cambiarlos acá porque es mucho más alto el valor. Nos conviene inclusive traer moneda argentina y cambiarla acá por moneda chilena, porque nos pagan mejor acá que en la Argentina”.

Largas colas para cambiar dinero

En este sentido, indicó que “allá aproximadamente te dan 35 pesos chilenos por cada peso argentino y acá ronda los 40 y los pagos que hacemos con tarjeta nos rinden $41 o $42”. Así también lo ratificó Mario Stori, quien llegó el 26 de diciembre pasado desde Mendoza. “Lo que sucede es que conviene más traer dólares y cambiarlos por peso chileno acá, es una cuestión de ventajas”, puntualizó.

Por su parte, el matrimonio Quiroz, compuesto por Daniel y María, cuenta que “nosotros casi siempre cambiamos en Mendoza porque es mejor el cambio, pero las últimas veces que lo hice allá y llegué acá me di cuenta que era lo mismo, entonces nos venimos directamente acá y nos ahorramos el viaje a Mendoza, que son 200 kilómetros, 400 ida y vuelta”

Al respecto, agrega que “conviene traer dólares a Chile, si nosotros compramos allá el dólar a $17 pesos argentinos, ustedes acá cuando lo cambian a peso chileno nos dan como $18,5. Por eso la mayoría de la gente viene con dólares”, puntualiza. Pero esa es solo una de las razones, otro de los aspectos que ha influido, dice Ángel Muñoz, es que desde que se impuso el cepo cambiario en el país vecino, se limitó el poder retirar dólares desde la tarjeta en otros países, lo que aún se mantiene. “Se ha complicado porque desde hace unos 3 años no puedes sacar más dinero con la tarjeta de los cajeros automáticos acá en Chile con la tarjeta de débito argentina. Antes era sencillo, no necesitábamos venir a las casas de cambio. Pero en Argentina se impuso el cepo cambiario y no habilitaron más sacar moneda extranjera con tarjeta de débito, se levantó el cepo pero aun así todavía no se ha levantado el régimen de país a país para poder usar la tarjeta”, puntualizó.

Ya era sabido que la llegada de turistas argentinos iba a ser masiva durante esta temporada estival, por ello, una de las principales aprensiones de los visitantes del vecino país es el por qué no se tomaron los resguardos necesarios previendo este tipo de problemas. Uno de ellos, el aumentar los recintos de cambio. Cristian López, quien llegó desde San Juan, plantea que “lo que vemos muy mal de Chile y que no pasa en Argentina es que uno entra a un banco y le cambian plata, acá no y nos obligan a venir a la casa de cambio. Si los bancos nos aceptaran el cambio como en todo el mundo, sería distinto. En Argentina se pueden comprar dolares, euros, moneda chilena, brasilera”, puntualizó. El trasandino, quien atravesó por el Paso de Agua Negra, también advierte la poca preocupación que existe en materias como mejorar el tema vial. “El camino del lado argentino está excelente, pero al lado chileno no le han hecho nada, está horrible, además que está en obras”, indica.

Además, dice, lo que no hicieron de previsión del lado chileno es aumentar la capacidad de recepción en la aduana “porque hay solo dos puestos y se ha incrementado 5 veces más que el año pasado la cantidad de gente. Nosotros tuvimos que esperar en la aduana chilena 4 horas y media, cuando antes estábamos no más de media hora, porque hay dos personas nada más para atender a todo el público por la gran demanda. Del lado argentino se triplicó la cantidad de gente y seguimos teniendo el mismo tiempo de demora. Tendrían que hacer unificación de aduanas como hacen en Los Libertadores”, indica. Con todo ello, su viaje desde San Juan hasta La Serena tardó 11 horas, cuando habitualmente demora solo 6.

Daniel y María también expresan sus reparos en cuanto al estado del camino. “Con respecto a la ruta, el lado argentino está perfecto, pero del lado chileno hay varias partes que están mal y necesitan arreglarse. Se puede pasar, andar bien, pero cada vez se deteriora más porque el continuo paso de autos lo va arruinando”, precisan.

Cuentan que han venido varias veces a veranear y que en esta oportunidad han encontrado que está vez los precios están más elevados que en años anteriores. “Cada vez está más caro, es decir, el aumento es poco, pero el peso argentino se devalúa más rápido de lo normal, entonces, cada vez nos cuesta venir más, cada vez es más caro venir a Chile. En comparación, yo el año pasado traía 10 mil pesos argentinos y hoy tengo que traer 15 para hacer lo mismo que hice el año pasado”, especifica.

Fuente: Diario El Dia