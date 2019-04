Boussy en los jardines del Centro Cívico. Minutos después analizó las estrategias que pueden desarrollar las empresas y los trabajadores en la actual tormenta económica.



El especialista en marketing y management, Roly Boussy, titular de la consultora Grupo Boussy que tiene una larga experiencia en estrategia comercial en el país; vino ayer a San Juan a dar una conferencia donde expuso su visión de como las pymes y los empleados deben "repensar" la gestión en la actual crisis. Antes habló con DIARIO de CUYO y explicó algunos de sus enfoques para lograr una transformación en el ámbito empresarial y laboral en épocas de vacas flacas.

1- La crisis, buen momento para pensar: Boussy postula que no tiene recetas mágicas, sino que la fórmula está dentro de la propia empresa o trabajador, y que la crisis es ideal para pensar dónde está parado y dónde quiere ir. ""Sin crisis uno se amortigua, se va quedando en una posición cómoda, las crisis te sacuden y hay que aprovechar para pensar". Agregó que la parte "más dramática" es reconocer si está donde se quiere.

2- No buscar "un salvador": Cuando las cosas van mal la mayoría de las empresas se sienta a esperar que todo pase o que venga un salvador externo. "El que dice que venga Cristina, o que venga Mauricio, o algún otro; lo que único que hace es postergar lo que la pyme o persona debe hacer, que es adaptarse a los sucesos. Lo importante no es la crisis, que puede durar mucho o poco, sino qué hace uno con los sucesos que pasan", dice.

3- Cambio de actitud: proclama que uno no puede hacer algo con el dólar ni con el gobierno, pero que sí puede hacer lo mejor posible el trabajo, ponerle más entusiasmo. ""Hay que tratar de que la gente valore a mi empresa y si alguien decide comprar, que sea a mí".

4- Diagnóstico realista: "Es fácil decir me está yendo mal, y yo pregunto, se está comprando bien, sabés quiénes son tus clientes, los estás cuidando?", afirma el experto. Aconseja no caer en el facilísimo de decir que las compras por internet están matando al comercio o que Uber está matando a los taxistas. Por el contrario postula que un buen trato, la cordialidad, las atenciones al cliente son una fórmula infalible para conservar las ventas. ""Es tan frágil la relación que tiene una empresa con sus clientes o sus públicos de interés, que son fácilmente reemplazables", pregona.

5- Pensar hacia dónde se va: Hay que definir el objetivo que se quiere alcanzar y si se está haciendo lo correcto para lograrlo. Para Boussy los negocios son como la salud, hay que hacer todo lo mejor para no enfermarse, y aunque puede enfermar igual, le va mejor que a quien no hace nada. "En la empresa hay que comprar bien, controlar el stock, tener cierto control administrativo, no dejar nada al azar y sólo responsabilizar al que se ve frente al espejo", afirma.

6- Fidelizar al cliente: en este punto del servicio al cliente Boussy es contundente: lo que no se hizo en épocas de vacas gordas queda en evidencia cuando llegan las vacas flacas. "¿Cuántas veces vas a un negocio y sentís que hay una verdadera devoción por atenderte bien?", se pregunta y advierte que hay empresas que no tienen clientes sino gente que se sometió a un maltrato, desinterés o falta de acción. La crisis pone de relieve la calidad de la relación que se entabla con la gente que importa.

7- Vender y crecer en recesión: Boussy destaca que hay que diferenciar la gestión de venta con la de compra. ""Muchos vendedores dicen que la gente no compra, y es así, porque hay que salir a vender y sentado detrás de un mostrador esperando no se logra", advierte. En esta crisis no hay compra porque la gente no tiene plata, pero dice que el vendedor debe ir por los pocos peces que hay para tratar de pescarlos. ""El vendedor es alguien que en una situación dificultosa tiene que salir a vender cuando la gente no quiere comprar", asegura.

8- No bajar los brazos: critican que las empresas o los empleados se "adormecen" en una circunstancia de que todo está mal y no hacen lo que se debe. Si bien sabe que a algunos no les va a alcanzar, asegura que del 100 % de las empresas no van a cerrar todos en una crisis. Y como en una epidemia, hay más posibilidades para quien está en buen estado de salud.

9- Motivar al personal: Las empresas quieren gente comprometida en su personal pero el compromiso no es un atributo de la persona, sino una reacción de la persona al trato que recibe. El personal reacciona de acuerdo a como es tratado.

10- Trabajo y tecnología: un informe del Banco Mundial dice que el 60% de los trabajos en Argentina se verán afectados por la tecnología. Boussy dice que esa porción tendrá que "reinventarse" y destaca cualidades como la relación, confianza, creatividad y emoción para ser menos reemplazables.





Organizadores

El experto llegó a San Juan de la mano del grupo Sancor Salud dentro del programa ""Empresas Saludables", en la línea Empresa; que la firma organizó este año para mejorar la salud en el trabajo, generando climas armoniosos y aumentando el bienestar a través de actividades, consejos, charlas y capacitaciones. La conferencia tuvo el auspicio de la Federación Económica.