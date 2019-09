Frente a los cuestionamientos a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) que formularon un grupo de entidades de San Juan y Mendoza, el presidente de la organización, Ángel Leotta, expresó ayer que las diferencias "no son por cuestiones políticas" y lo atribuyó a "quienes no creen en la institucionalidad sino que pretenden hacer las cosas por cuenta propia".



El jueves 19, un grupo de entidades, como Bodegas de Argentina, la Cámara de Bodegueros de San Juan, el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, la Cámara de Productores de Uva en Fresco y Pasas, la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios y la Cámara de Exportadores de Vino de la Patagonia, hicieron pública una nota con fuertes críticas a la entidad, como por ejemplo el destino de casi 15 millones de pesos en comunicación institucional de Coviar que "nada tiene que ver con la promoción del vino", a lo que el dirigente respondió que "en ningún momento se dispuso para comunicación institucional la suma mencionada". También sobre el uso de los fondos señaló que "si hay dudas con los fondos se pueden consultar los informes de auditoría. Además, hay auditores y síndicos que representan a los gobiernos de San Juan y Mendoza".



Otra de las críticas que le formulan a la repartición es no haber cumplido con los objetivos de crecimiento del sector vitivinícola. Sobre el tema Leotta aportó una serie de datos para explicar el contexto actual. Por ejemplo señaló que "desde que el Plan Estratégico Vitivinícola se puso en marcha en 2004, el país experimentó 6 recesiones, ocurrieron al menos 5 devaluaciones importantes del dólar, se registraron cotizaciones paralelas de la divisa en distintos mercados, la inflación acumulada superó el 2.000%, experimentamos un cepo cambiario, los niveles de tasa de interés para financiamiento del sector llegaron a niveles cercanos a tres dígitos anuales y se registraron aumentos de la presión tributaria, entre ellos la política de reintegros y derechos de exportación se modificó sucesivamente".



Como contrapartida, señaló que "mientras las condiciones macroeconómicas fueron medianamente normales, la cadena vitivinícola tuvo un buen desempeño. Entre 2002 y 2007 Argentina aumentó sus exportaciones de vino a un ritmo vertiginoso, promediando anualmente una tasa de crecimiento de alrededor de 20%, pero después se registró la influencia de variables que escapan al sector y obviamente a la Coviar".



El dirigente defendió después la constitución de la entidad al señalar que "la composición institucional de Coviar indica el carácter nacional, transversal, participativo y abierto de la entidad, como así también la fortaleza que tiene la misma al estar compuesta por 13 Cámaras empresarias, además de representantes de los gobiernos provinciales y el Gobierno Nacional a través del INTA y del INV".



Entre los últimos logros mencionó que "encabezamos las gestiones para conseguir la reducción en los aportes patronales. Esta decisión del Poder Ejecutivo Nacional significa para el sector vitivinícola en su conjunto un ahorro de entre 1.800 a 2.000 millones de pesos por año".

El financiamiento es de contribuciones obligatorias a establecimientos vitivinícolas.

ÁNGEL LEOTTA - Presidente de Coviar

"El presupuesto del organismo fue aprobado por la mayoría de los integrantes del directorio. Todos han estado desde siempre informados a través de las entidades participantes del movimiento a través de los estados contables".