La industria en la provincia está evolucionando de la mano de un posicionamiento cada vez mayor de las mujeres en roles protagónicos. Al hecho histórico de la presencia femenina récord en la conducción de la Unión Industrial de San Juan (UISJ), se suma un claro comportamiento de las empresas en esa misma dirección: casi la cuarta parte de los trabajadores de la industria en esta provincia son mujeres.



Esa proporción es producto de haber crecido en más de un tercio de las empresas en los últimos años, a la vez que más de un tercio del empresariado considera que debe seguir trabajando para incrementar el porcentaje de mujeres en su staff.

Eso sí: casi nadie acepta la idea (que incluso tiene forma de resolución nacional) de un cupo femenino en el ámbito laboral. El mérito y el compromiso, sostienen, deben pesar más a la hora de tomar empleados o elegir directivos, sin importar el género.

La mayoría de los empresarios de la UISJ encuestados sostiene que las mujeres son mejores para realizar algunas tareas y los hombres para otras.

Todas esas conclusiones se desprenden de un sondeo realizado por DIARIO DE CUYO entre empresas que integran la Unión Industrial de San Juan. La encuesta, hecha específicamente para esta edición especial que cierra el mes de la Industria Sanjuanina (ver páginas 8 y 9), lanza cifras contundentes.



Por ejemplo, la proporción de mujeres en el personal creció en el 36% de las firmas. Tras décadas de un modelo de trabajo que dejaba a la mujer relegada a apenas un puñado de rubros (y casi nunca en lugares de poder y decisión), hoy el promedio femenino en los staff es, según el sondeo de este diario, del 23%. Ese número es cercano al 20% que había relevado recientemente la propia Unión Industrial.



La mayoría de empresarios de la industria sanjuanina aplaude esta tendencia, que obviamente se enmarca en una valoración de la igualdad de género en todo el mundo. Casi el 36% de quienes participaron del sondeo aspira a incrementar su personal femenino. Y casi 6 de cada 10 encuestados reconocen que el mundo industrial local sigue dándole prioridades al género masculino, en desmedro de las oportunidades para las mujeres.

En particular en la provincia el crecimiento de la proporción de personal femenino no se da en todos los rubros. El textil, por ejemplo, es el campo donde más creció el desempeño de las trabajadoras. Pero eso no se observa en los sectores que manejan maquinaria pesada.



Todo esto va muy ligado a un fuerte preconcepto que también se cristaliza en el sondeo. Casi 3 de cada 4 empresarios consideran que el hombre está mejor preparado que la mujer para desempeñarse laboralmente en la industria en general. Más de la mitad, también, sostiene que la mujer es mejor para algunos rubros que el varón.



Otra idea con mucho arraigo en el empresariado sanjuanino es el rechazo mayoritario a un cupo femenino obligatorio para el empleo o la conducción industrial. Dos tercios de los encuestados se oponen, lo acepta menos del 10% y el resto es más flexible, pero no termina de definirse.



Pero la tendencia se vuelve mucho más aplastante cuando cada empleador responde por su rubro en particular: 9 de cada 10 están en contra de un cupo femenino obligatorio, el resto cree que "tal vez" podría implementarse, pero ninguno está abierta y concretamente a favor.



La postura de la industria local no ha variado con respecto a trece meses atrás, cuando el gobierno de Alberto Fernández estableció la obligación de que las mujeres conformaran al menos el 50% de la conducción en las nuevas empresas públicas y privadas, asociaciones civiles, sociedades anónimas y sociedades del Estado que fueran inscriptas a partir de entonces en todo el país. En aquel momento, DIARIO DE CUYO consultó la opinión de los principales referentes de la industria sanjuanina, tanto varones como mujeres. El rechazo era casi total.

Sólo el 7,1% de quienes respondieron al sondeo de este diario afirma que las mujeres tienen las mismas oportunidades laborales que los varones.

Quien mejor resumió el argumento fue Adriana Martignoni, quien en agosto del año pasado conducía el Departamento Mujer de la UISJ: "No comparto la idea de que las mujeres tenemos que ocupar lugares estratégicos en las empresas por imposición, prefiero pensar que ocupamos esos lugares en función del mérito y la capacidad", había dicho la empresaria. Actualmente Martignoni es parte de la "generación dorada femenina" en el grupo, ya que integra la primera comisión directiva de la UISJ con cinco mujeres en cargos de poder. Ella misma fundó el Departamento Mujer y hoy es vicepresidente 3ra del directorio.



En cuanto a aquella Resolución 34/2020 de la Inspección General de Justicia, comenzó a ser aplicada en Buenos Aires pero de forma parcial. Cada provincia debía encargarse de su "bajada local". Y en San Juan, al menos en el ámbito de la industria, todavía no se lleva a la práctica de manera formal.