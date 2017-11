Combustible y algo más: Desde el año próximo las expendedoras sanjuaninas comenzarán a colocar cajeros automáticos propios. Hace unos años los bancos instalaron cajeros que posteriormente sacaron por falta de rentabilidad.

La presidente de la Cámara de Combustibles de San Juan, Analia Salguero; anticipó que en el 2018 comenzarán a colocarse cajeros automáticos propios en las estaciones de servicios de la provincia, a partir de que el Banco Central autorizó a que cualquier comercio y no sólo los bancos puedan instalar esos equipos. Teniendo en cuenta que en la actualidad funcionan 82 estaciones de servicio en San Juan, en el caso de que todas los expendedores implementen el sistema se incrementará un 52% el número de cajeros automáticos existentes, con los 157 que ya hay de los bancos.



"Es un programa nacional que se implementará a través de Cecha, la Confederación de Estaciones de Servicio, y si bien no tiene obligatoriedad, seguramente todos lo van a implementar aquí, de acuerdo a los sondeos que hicimos", anticipó Analía Salguero, presidenta de la Cámara local.



Se trata del mismo sistema que el mes pasado la petrolera YPF anunció que colocará en las más de 1.400 estaciones de servicios que tiene distribuidas en el país (ver recuadro).



Guillermo Lego, tesorero de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), dijo a DIARIO de CUYO que mañana se firmará un acuerdo marco con la red Link que será la que proveerá el sistema del software y lo atinente a la recaudación, y Consultant Power que es la que va proveer la estructura física, metálica de los cajeros. ""Estas dos empresas harán acuerdos con cada una de las estaciones de servicio para venderle el equipo y darle el software necesario para que funcione", explicó. Salguero añadió que a partir de ese momento, comenzarán las tratativas para que el sistema también desembarque en la provincia.



Lego agregó que este sistema permitirá que cualquier usuario o cliente que tenga necesidad pueda retirar dinero y a su vez el expendedor puede depositar diariamente la recaudación. "Esa carga de dinero va a ser acreditada directamente en el banco que determine la estación de servicio o en la cuenta de la petrolera que reclama el pago de los combustibles, mientras que la persona que retira el dinero se le descontará del banco donde tenga la cuenta", agregó el directivo. Mañana se conocerán los costos y la modalidad de contratación del servicio para cada estacionero. Lo que se sabe hasta ahora es que serán equipos más chicos y livianos que los que actualmente operan en los bancos y podrán ser instalados en el interior de las expendedoras.



La instalación de cajeros tendrá beneficios tanto para los clientes que tendrán más puntos disponibles para extraer dinero, como para los estacioneros que reducirán los costos de impuestos financieros (impuestos al cheque cuando depositan a las petroleras, comisiones del 1,5% de tarjetas, etc) y del transporte de caudales que deben contratar para llevar los billetes de la recaudación al banco. Además el dueño del establecimiento recibirá una comisión por cada extracción que el cliente efectúe a través del cajero. Emilio Romero, gerente de la entidad local, dijo que se sigue la tendencia de las estaciones "Todo en uno", donde la idea es además de cargar naftas, sumar todo tipo de servicios, desde tomar café, servicio de sanitarios, sala de encuentros y pronto, extracción de efectivo.

De contado

60 por ciento de las operaciones se realizan en efectivo en Argentina. El promedio de extracciones por cajero es 12.000 por mes, de 4.500 en América latina y de 3.500 en el mundo.

El universo

82 Es la cantidad de estaciones de servicio que funcionan en la provincia. La mitad de las unidades sólo venden combustibles líquidos, es decir naftas y gasoil.

Expansión

70 cajeros automáticos pretende YPF tener instalados en el país antes de fin de año. Funcionarán las tarjetas de todos los bancos y operará bajo la modalidad de "Cajero Express".

El primer paso fue de petrolera estatal YPF



Las pioneras en brindar el nuevo servicio de cajeros automáticos son las estaciones de YPF. En los últimos meses instaló equipos de extracción de plata en siete estaciones de Capital Federal y Buenos Aires como prueba piloto, y planea extenderlos a los más de 1.400 locales que posee en todo el país. "La posibilidad que abrió el Banco Central al permitir que entidades no bancarias operen cajeros automáticos nos habilitó a utilizar este canal, a partir de la recarga de nuestra propia recaudación", explicó el mes pasado Carlos Pessi, el titular de la Asociación de Operadores de YPF (Aoypf). Los cajeros serán del tipo "Express" y permitirán sólo extraer dinero y consultar saldos. Los nuevos ATM (sigla en inglés de Automated Teller Machine) serán operados por la red Link.