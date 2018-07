Entre enero y mayo de 2018 las exportaciones sanjuaninas no escaparon al impacto del difícil contexto nacional y lucen datos levemente positivos, pero en el Gobierno provincial están conformes justamente porque la mejora ocurre en un escenario desfavorable y el resultado podría haber sido adverso. En el acumulado de los primeros cinco meses las ventas provinciales al exterior muestran una suba del 6% en valores FOB y un aumento del 20% en cantidades, con envíos que totalizaron U$S 1.750.189.319 y un total en cantidades de 865.010.815 kilogramos; según informó la Dirección de Comercio Exterior, en base a datos del INDEC. La suba porcentual le pisa los talones a las exportaciones nacionales que en igual lapso subieron 7% (ver recuadro). Tomando como referencia los principales productos exportados, se puede observar que los mayores aumentos, en relación a 2017, se registraron en cebollas (517%), seguido por pasas de uva (75%), mosto (54%), camisas para hombres y niños (41%) y uvas frescas (25%). Además, por rubro, todos crecieron: la facturación de exportaciones agroindustriales crecieron 5%, la minería, el 7%; la cadena vitivinícola muestra una expansión del 31% y un 10% el sector industrial. Ante una realidad compleja, con inflación y altos costos internos que diluyen la mejora del tipo de cambio en las economías regionales, las autoridades locales sostienen que el crecimiento es alentador. Además aseguran que la provincia aportó su granito de arena a que los números sean positivos, al brindar créditos a tasa baja, subsidios del 20 al 25% a los fletes y programas de ayuda al empleo (Repip) que resultaron un alivio para las empresas exportadoras locales. ""Las exportaciones están aumentando pese al contexto, y la provincia sigue incentivando y ayudando además de las líneas de financiación, con mecanismos de promoción para ferias y giras comerciales", dijo ayer el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano. El funcionario agregó que mantiene expectativas buenas para los próximos meses.



El sector Agroindustrial registró exportaciones por U$S 283.465.031, un aumento del 5% frente al 2017. Los principales productos exportados fueron ajos, mosto, pasas de uva, semillas de hortalizas, vino fraccionado, uvas frescas, y calabazas. Algunos de los productos que mostraron un aumento fueron cebollas, pasas, semillas, mosto y pistachos. En el volumen exportado el aumento fue del 33% interanual. La cadena minera sigue en punta al registrar exportaciones por U$S 1.393.065.248, un aumento del 7% respecto al acumulado del 2017. Si bien el oro sigue a la cabeza (más de U$S 1.264 millones) llamó la atención los aumentos de envíos de cal a Chile (+24%) y a Uruguay (+89%), además del carburo de calcio, que muestra una suba del 416% con exportaciones a Cuba.La cadena vitivinícola registró exportaciones por U$S 121.095.779, un 31% más que entre enero y mayo de 2017, gracias principalmente al mosto, pasas y vino fraccionado. El principal destino del mosto fue Estados Unidos, con una suba del 8%, seguido de Japón, con una suba del 71%. Las pasas tuvieron una suba del 75%. El vino fraccionado a Reino Unido tuvo una suba del 27%.



El sector Industrial registró exportaciones por U$S 80.692.887 y 27.916.500 kg. Dentro de los principales productos exportados (medicamentos, , surtidos de juntas, etc) destaca el crecimiento textil del 41% en camisas y del 8% de placas, hojas y tiras de polímeros, principalmente a Chile.

Olivos



El sector olivícola exportó U$S 12.638.333 y 7.738.465 kg. Los principales productos en valor FOB fueron aceite de oliva (que fue a España, EEUU y Uruguay) y las aceitunas preparadas, donde Brasil fue el principal destino.

Frutas y hortalizas



El sector frutihortícola exportó U$S 141.984.177 y 113.695.113 kg. Los principales productos exportados, en dólares, fueron ajos, semillas, uvas, calabazas y cebollas. Brasil y EEUU fueron el principal destino de los ajos.

Panorama nacional entre enero y mayo

Según la última entrega del Monitor de las Exportaciones que elabora mensualmente la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, entre enero y mayo las exportaciones nacionales subieron 7%, totalizando U$S 24.750 millones, y mantienen buenas perspectivas para los próximos meses por la mejora en la competitividad del tipo de cambio y la apertura de nuevos mercados, especialmente en Asia. Predominan las subas en las exportaciones de manufacturas de origen industrial (+13%), impulsadas por envíos del sector automotriz (+27%), metales comunes (+29%) y litio (+62%), y las de combustibles y energía (+75%) que crecen por el fuerte aumento de los envíos de aceites crudos de petróleo. Brasil es el destino que más aumentó sus exportaciones en el acumulado (+19%). Las ventas externas de lácteos crecieron más de 30%, en tanto que los mercados a donde más aumentaron las exportaciones industriales son el Mercosur (ventas de vehículos a Brasil), y Unión Europea por mayores ventas de biodiesel.