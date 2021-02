Las exportaciones de carne vacuna cerraron 2020 con un incremento del 6,5% y alcanzaron el récord histórico de 900.700 toneladas res con hueso (tn r/c/h) embarcadas, por un valor superior a los US$ 2.700 millones, informó hoy la Cámara de la Industria y Comercio de las Carnes (Ciccra).



Si el total exportado se mide en toneladas peso producto (tn pp), los despachos se ubicaron en 616.200 toneladas, 8,6% más que en 2019.



De ese total, 85,6% correspondieron a cortes congelados y el restante 14,4% a cortes enfriados.



A pesar de la suba en el volumen, las exportaciones en valor cayeron 12,5% hasta los US$ 2.719,4 millones, casi US$ 390 millones menos que en 2019.



La razón de la baja se debió a una reducción en los precios pagados por China, el principal comprador de carne argentina.



"La contracción del precio promedio se vio afectado por la baja del precio pagado por los compradores chinos entre finales de 2019 y comienzos de 2020. El precio promedio pasó de US$ 4.845 por tn pp en 2019 a US$ 3.713 dólares por tn pp en 2020", lo que significó una merma de 23,4% anual, explicó Ciccra.



Así, China absorbió el 75% de las exportaciones totales del país, al adquirir 462.300 tn pp (+8,3%) por US$ 1.716,4 millones (-17%).



Lo siguió en importancia Chile, con 32.595 toneladas por US$ 183,5 millones; Israel, con 21.805 toneladas por US$ 189,9 millones; Alemania, con 21.805 toneladas por US$ 196,3 millones; y Estados Unidos, con 20.000 toneladas por US$ 97,8 millones.