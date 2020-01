Las ventas externas de mosto concentrado de uva durante el 2019 fueron las que más crecieron en el sector vitivinícola, superando incluso el volumen que esperaban los industriales del rubro. Para la cosecha 2020 creen que podrán repetir o mejorar esa comercialización, dependiendo de variables tales como el volumen de producción de uvas en Argentina y el mundo, y la cosecha de manzanas en China, fruta que produce otro mosto que es el principal competidor del jugo concentrado de uva.

Según el último anticipo de comercialización del mercado externo de 2019, dado a conocer por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, los embarques de este producto que capta alrededor del 30% de las uvas sanjuaninas y mendocinas, alcanzaron las 139.433 toneladas entre enero y diciembre del año pasado, un crecimiento del 31,6% respecto a igual lapso del 2018.

Las ventas al mundo de vinos alcanzaron en es período analizado un crecimiento menor, del 13,6% (ver aparte), con lo cual el mosto fue la "estrella" del 2019.

Fernando Morales, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, dijo que la cifra comercializada fue "algo mayor" a lo esperado, teniendo en cuenta que originalmente la estimación se ubicaba en un rango de las 125.000 a las 135.000 toneladas, expresó. Tomando un promedio estimado de exportaciones de 130.000 toneladas, las ventas logradas crecieron un 7,25%.

""Si se repite en un escenario con evoluciones lógicas de las variables mencionadas, sin cambios drásticos, la exportación puede ser igual o levemente por encima del presente año. Todo dependerá de varios factores a saber, tipo de cambio, volumen de cosecha destinada a mosto, valor de la uva y el sulfitado. Durante el año deberemos observar que pasa con las cosechas de Manzana (China) y uva (España fundamentalmente)", explicó el directivo de uno de los sectores clave para mantener el equilibrio vitivinícola y que no se disparen los volúmenes de elaboración de vinos, con la consecuente caída de precios al productor primario.

LOS PRECIOS

El crecimiento en volumen no se condice con un incremento en el ingreso de divisas, según los industriales. Morales agregó que actualmente la tonelada se comercializa a un valor cercano a los U$S 1.000, y eso significa que los precios internacionales están un 25% por debajo de los precios promedio de 2018, cuando cerró a U$S 1.269, con picos de U$S1.545 en junio.

Los valores internacionales también inciden en los precios del mercado interno, tanto del mosto sulfitado que hacen las bodegas argentinas y que luego se concentra para exportar, como del kilo de uva que se le compra al productor. Morales dijo que aún es "muy difícil pronosticar" cuánto se puede llegar a pagar el kilo de uva en la próxima cosecha, "hasta tener un primer pronóstico de cosecha de parte del INV". Eso ocurre recién en la segunda quincena de febrero, cuando el organismo publica un estimativo de la campaña.

Pero los viñateros sanjuaninos pronostican que los precios deberán ser altos porque la cosecha viene con una merma de uvas que rondará el 30%, y al ritmo actual de comercialización interna y externa no va a alcanzar. "También van a faltar uvas en el mundo. Se cosechó poco en Europa, y se va a cosechar menos uva en Australia, Sudáfrica y Chile también", dijo Juan José Ramos, presidente de la Asociación de Viñateros Independientes de San Juan. El viñatero saca los siguientes cálculos: la exportación de mosto de 2019 significó unos 700 millones de kilos, que trepan a unos 800 millones al contar las 15 a 20 mil toneladas que consume el mercado domestico nacional. "Argentina es la primera exportadora mundial de jugo de uva y si la industria quiere conseguir esos 800 millones de kilos de uva este año va a tener que pagar un poco más al viñatero. Hay una escasez de producto en todo el mundo por el clima y podrán vender la tonelada de mosto fácilmente a 1.500 dólares", asegura Ramos.

El kilo de uva

Las entidades viñateras calculan que este año el precio del kilo de uva debería rondar los $12 y hay malestar porque el mercado insinua valores muy por debajo. En noviembre Fecovita hizo un ofrecimiento de compra anticipada de vino, a un valor de $5 el kilo de uva, apenas un 25% más del precio que tuvo del año pasado.

> Cómo les fue a los vinos

Argentina exportó en los 12 meses de 2019, 312,6 millones de litros de vino. Estas cifras suponen que se exportaron 37,3 millones de litros más con respecto al mismo periodo del año 2018, que significó un incremento del 13,6% interanual, según dato oficiales del INV.

De los 312,6 millones de litros de vino exportados, 191,7 millones corresponden a vinos fraccionados, que evidenciaron un aumento del 2,8% respecto al acumulado del 2018. Otros 120,9 millones son vinos a granel, que mostraron un aumento del 36% interanual. Se exportaron 211,1 millones de litros de vinos varietales -un aumento del 10,2%-, otros 98,1 millones de litros de vinos sin mención varietal (+22,7%) y 3,3 millones de litros de espumosos (-5,8%).