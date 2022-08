Las exportaciones de productos de la minería alcanzaron en julio último los u$s291 millones y acumularon así u$s2.209 millones durante los primeros siete meses del año, lo que representó un aumento del 31% en comparación con el mismo periodo de 2021, y el nivel más alto en nueve años.

Además, las exportaciones mineras marcaron 17 meses consecutivos con variaciones interanuales positivas, alcanzando el nivel más alto para el acumulado de los primeros siete meses del año desde 2013, cuando contabilizaron US$ 2.269 millones.

En función de estos datos difundidos por la Secretaría de Minería, las exportaciones de productos mineros significaron el 4,2% de las exportaciones totales argentinas en julio. En el séptimo mes del año, los envíos de minerales al exterior registraron un crecimiento interanual de 15%.

Asimismo, el acumulado se situó un 7% por arriba del nivel promedio del 2010 a 2021 de los primeros siete meses del año. Del total exportado durante julio, u$s196 millones corresponden a minerales metalíferos, lo que representó una caída interanual del 12% para esta categoría.

Esta clase de productos representaron el 67% de las exportaciones mineras totales del mes, destacándose la participación del oro con u$s128 millones (44% del total) y la plata con u$s64 millones (22% del total exportado). Los restantes u$s 3 millones (1% del total exportado) fue explicado por otros minerales metalíferos (ferroaleaciones mayormente).

En julio las exportaciones de oro mostraron una caída interanual del 18% equivalente a u$s29 millones, lo que se explica en gran parte por un efecto en cantidades, que cayeron un 46%, mientras que los precios también mostraron una tendencia a la baja.

Por parte de la plata, en julio las exportaciones cayeron un 4% interanual (US$ 2 millones), por la caída de su precio internacional, ya que las cantidades aumentaron un 3% interanual. En el acumulado de los siete meses, los minerales metalíferos sumaron exportaciones por u$s1.793 millones.

Esto implica un crecimiento interanual del 19%, donde el oro aportó US$ 1.274 millones (58% del total exportado), la plata US$ 482 millones (22% del total exportado) y el resto de los minerales metalíferos US$ 36 millones (2% del total exportado).

Esto le permitió a este rubro representar el 81% de las exportaciones mineras totales. De esta manera en los primeros siete meses del año el oro muestra un crecimiento interanual del 22% en los montos exportados, mientras que la plata creció un 15% interanual.

Para el caso del litio, en julio se exportaron u$s83,9 millones, superando al anterior monto récord de junio de este año. Esto implicó un crecimiento del 459% interanual, y por primera vez desde febrero de 2008 las exportaciones de litio superaron a las de plata. Así, el litio explicó el 29% de las exportaciones totales de minerales en julio.

Este fuerte incremento interanual es explicado por un efecto en los precios, dado que las cantidades exportadas en julio cayeron un 6%. En el acumulado de los primeros siete meses, las ventas de litio al exterior alcanzaron los US$ 335 millones, creciendo un 203% interanual y representando el 15% de las exportaciones mineras totales.

En cuanto a las cantidades exportadas de litio, en el acumulado del año exhibieron una caída del 6%. El resultado de exportaciones de litio de julio es el mayor que se tiene registro, tanto la comparación mensual como el acumulado contra 2021, convirtiendo a 2022 en el año con mayores divisas aportadas por las exportaciones de litio.