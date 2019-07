La incertidumbre que generan las elecciones, el dólar que sigue planchado en torno a los $43 y las altas tasas de interés vigentes -de entre el 45 y 49%- crean la gran disyuntiva sobre qué alternativa debe elegir un ahorrista común, con un monto no muy alto, para mantener su dinero. DIARIO DE CUYO consultó a algunos analistas económicos locales y, en rasgos generales para ahorros a corto plazo y hasta las elecciones, el ganador es el plazo fijo en pesos en vez del dólar. Si lo que se quiere es guardar un fondo a más plazo ahí la balanza se inclina más hacia la divisa norteamericana. Pero nada de comprar billete físico, sino apostar a alternativas que dejen una renta. En el medio hay alternativas que resultan bastante fáciles como fondos comunes de inversión, cauciones y otras, en pesos y en dólares, con mejores rendimientos. Basta animarse a explorar otras opciones. Para el economista Jorge Dávila no hay duda que el plazo fijo es lo que conviene "al menos hasta las PASO". Y si los resultados favorecen a Macri, aconseja esta opción hasta las generales de octubre. "En ese contexto va a convenir hacer tasa en vez de dólar", señala, y enumeró entre las opciones en pesos además del plazo fijo, apostar a Lecap, depósitos caucionados en las bolsas e incluso Fondos Comunes. "Si la decisión es quedarse en dólares es aconsejable quedarse en una inversión dolarizada que otorgue una renta en dólares (Bonos en dólares por ejemplo), antes que comprar dólares y guardarlos. Una tercera alternativa y que está yendo muy bien este año son las acciones. En algunos casos ya han superado el 20 o 30% en dólares en el primer semestre, aunque claro está es una opción con mayor riesgo", dijo Dávila.



Lucila Avelin asegura que si los ahorros son a corto plazo hay que aprovechar las tasas de interés del plazo fijo, y aconseja entrar en la página web del Banco Central, elegir la entidad que ofrezca mayor interés y hacerlo aprovechando la norma para hacer plazo fijo aunque no sea cliente. No obstante, ante el clima político, y como el dólar está con precio planchado y es buen momento para comprar, recomienda hacer un mix, ""tener un poco en dólares y un poco en plazo fijo. Los dólares pensándolos en un plazo más largo y el plazo fijo para el corto plazo". aconseja.



Eduardo Coria Lahoz coincide en que hacer un plazo fijo aún es un buen negocio porque las tasas aún siguen altas y por encima de la expectativa de inflación. Pero para el economista que representa a uno de los más grandes administradores de Fondos Comunes del país, la mejor alternativa para cuidar los ahorros en este momento del país es depositarlos en un Fondo Común de Inversión, donde asegura que se pueden lograr tasas del 60% anual. Por su intermedio -o el del banco que se elija por ejemplo- se abre una cuenta custodia en la administradora de fondos comunes donde se va a operar. Son en pesos, pero los activos pueden ser nominados en pesos, en dólares, o mixtos y un dato importante es que estos ahorros están exentos del pago a Ganancias y del Impuesto al Cheque, porque el Gobierno los alienta como forma de incentivar el ahorro en instrumentos financieros del Estado o de empresas privadas. ""Si el temor es la devaluación de la moneda hay fondos para invertir en activos dolarizados donde ganás o ganás, con la ventaja de que no perdés al comprar un billete de dólar y luego al venderlo" dijo el experto.



Jaime Rodríguez aportó la visión de la Bolsa de Comercio de San Juan donde es vicepresidente. El especialista se inclina más por la dolarización, o al menos, una diversificación de los ahorros, en un 30 o 40% en pesos y 60 o 70% en dólares. "Si bien estimamos que el dólar va a estar tranquilo hasta pasadas las elecciones, habrá que ver cómo se comporta después de la elección primaria y de la primera vuelta. Ante esa incertidumbre política preferimos estar siempre cubiertos en dólares", dijo. Recomendó apostar a algún Fondo Común de Inversión o Letes en dólares, con tasas del 1,5 al 2% anual en dólares, ""todas con vencimiento antes de este fin de año". Si el ahorrista prefiere invertir en pesos, recomendó cauciones bursátiles y cheques de pago diferido avalado con tasas del 45%, y del 60% para los no avalados. El costo de la cuenta por mes es de $200.

Las opiniones

JORGE DÁVILA - Economista

En este momento puntual y al menos hasta las PASO, conviene plazo fijo ya que hay un dólar estable. Tras las PASO habrá que ver cómo le va al Gobierno ya que el mercado es "Macri friendly". Si hay un buen resultado para el oficialismo, podría estirarse la estabilidad del dólar hasta las elecciones generales.

JAIME RODRÍGUEZ - Vicepte. Bolsa C. de S.J.

Cuando el dólar se empieza a quedar fijo la gente se empieza a entusiasmar con las tasas en pesos, pero cualquier movimiento del dólar puede hacer peligrar esa ganancia. Sugiero tener diversificada la cartera tanto en pesos como en dólares con una relación de dólares mayor, 60 o 70%.

LUCILA AVELIN - Economista

Depende del horizonte temporal de la inversión. Si es a corto plazo las tasas todavía están bastante altas y el dólar planchado, entonces los plazos fijos son sencillos de hacer y rinden por encima de la inflación mensual. Si es a plazo mas largo, conviene diversificar y tener un poco en dólares y un poco en plazo fijo.

EDUARDO CORIA LAHOZ - Economista

Con un plazo fijo todavía se pueden sacar buenas tasas y la inflación hacia adelante seguramente será menor. Hoy conseguís tasas en torno al 45% y la inflación para los próximos 12 meses va a ser entre 35 y 38%. Pero mejor que un plazo fijo es un Fondo Común de Inversión que permite sacar 60%.