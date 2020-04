Ayer el Gobierno aumentó la lista de servicios esenciales que pueden trabajar durante la cuarentena e incorporó a la minería, por lo que las compañías productoras y exploradoras comenzaron de inmediato a armar mesas de trabajo para diseñar la logística hacia una paulatina vuelta a las operaciones de la actividad de producción. Eso sí, el retorno a las tareas será muy lento porque continuarán las restricciones sanitarias impuestas por la cuarentena obligatoria para cuidar la salud de la población, según se informó tanto desde el Ministerio de Minería de la provincia, la Cámara Minera de San Juan y empresas del sector.

Es decir, no se movilizará a todos los trabajadores de repente, sino que habrá un plan gradual que se empezará a implementar probablemente a partir del lunes próximo. Tampoco subirán a las minas y proyectos exploradores los trabajadores extranjeros o de otras provincias, porque las fronteras interprovinciales y nacionales continúan cerradas, y el traslado en los micros no será como siempre, sino con pasaje a la mitad de su capacidad. Las compañías continuarán con las medidas preventivas y de control por el Covid 19 que ya habían implementado antes del parate generalizado, que contempla por ejemplo, limitaciones en los comedores donde acuden a comer los trabajadores, con la implementacion de más turnos para que se junte menos gente, y con la suficiente distancia uno de otro.

El ministro de Minería, Carlos Astudillo, dijo ayer en Radio Sarmiento que el retorno a la actividad será "paulatino" y que las minas "van a trabajar a un ritmo menor", debido a que va a prevalecer el cuidado de la salud de la gente. "Vamos a transitar un tiempo importante hasta que volvamos a la actividad de antes", aseguró. El funcionario agregó que ayer comenzó una agenda de reuniones con las diferentes compañías mineras para adecuar el regreso a la actividad.

El presidente de la Cámara Minera de San Juan, Mario Hernández, dijo que el retorno a la actividad de las empresas del sector "va a estar condicionado a las exigencias sanitarias" y considero que el ritmo "va a ser gradual". Hernández dijo que "no se va a volver al cien por ciento de lo que era la actividad antes de esta pandemia, sino con las restricciones en cuanto a la circulación y el distanciamiento social". Recordó que el sector ya había implementado diversos protocolos tanto para el trabajo diario, como para la estancia en los comedores y el transporte, antes de que se ordenara la desconcentración de los campamentos y ahora se retomara esa normativa. "Creo que hay que buscar una salida del congelamiento de la actividad que sea lenta, gradual y sostenida, para trabajar en condiciones controladas que aseguren la integridad de la salud de los trabajadores", aseguró. Del impacto económico que ya dejó la pandemia en el sector, dijo que aún no se ha podido calcular, pero que las reducciones y pérdidas son importantes. "Hay una enorme cadena de valor, de las empresas que producen, de los proveedores y si en algún lado se corta, afecta a mucha gente de forma directa", dijo. En la provincia hay dos proyectos mineros metalíferos en actividad en la provincia, Gualcamayo, operado por Minas Argentinas en Jáchal , y Veladero de Barrick, en Iglesia. Esta última minera es la de mayor envergadura, ya que cuenta con 4.959 trabajadores, según los datos proporcionados por directivos de la compañía el 16 de marzo pasado. De ellos, 1.314 son empleados directos y 3.645 son contratistas. De ese universo, podrán volver a trabajar en forma gradual solamente los sanjuaninos que son el 88,6 por ciento del total. La empresa cuenta con el 10,6 por ciento de trabajadores de otras provincias que no podrán regresar por el cierre de límites interprovinciales, y un 0,8 por ciento de extranjeros, que tampoco pueden reintegrarse porque las fronteras del país están blindadas. Normalmente habían 2.100 trabajadores en cordillera durante 14 días y ahora serán menos.

Recomendaciones

La Secretaría de Minería de la Nación junto al Ministerio de Salud lanzó una serie de recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus en el sector, luego de que el Gobierno nacional lo incluyera entre las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia sanitaria por el coronavirus.

* Equipos y tareas medioambientales: La premisa inicial es reforzar los protocolos, monitoreos y medidas de cuidado y mantenimiento preventivo de instalaciones, equipos y procesos críticos en materia ambiental.

* Salud de los trabajadores: Recomienda reforzar los protocolos, control y medidas de prevención para asegurar la salud de los trabajadores, considerando las disposiciones vigentes y las prácticas internacionales

*Traslados y controles de temperatura: Con motivo del regreso a operaciones, la cartera nacional planteó al sector limitar los desplazamientos nacionales e internacionales; reducir al mínimo necesario los empleados y contratistas críticos; e implementar procesos de cribaje (toma de temperatura corporal a los trabajadores, por ejemplo) en los puntos de ingreso a los yacimientos.

* Distanciamiento: También pidió reprogramar o reorganizar a través de plataformas virtuales, todas las visitas y reuniones; mantener medidas de distanciamiento social, y en los campamentos evaluar cerrar o readaptar áreas de uso común y ampliar el horario de funcionamiento de los corredores.

* Higiene personal y de instalaciones: En cuanto a la higiene y desinfección, pidieron reforzar los protocolos y los turnos de limpieza y desinfección; reforzar los protocolos de higiene personal en los equipos pesados; y asegurar el acceso a elementos de protección personal acordes a actividades y tareas a desarrollar.



Reuniones

Ayer en la tarde las empresas mineras empezaron a realizar mesas de trabajo internas para organizar la vuelta a la actividad. Dicen que todas las medidas se consultan con la autoridad provincial minera.

Exploradoras

El Ministerio de Minería sacó una resolución que permite los turnos de trabajo de 14 días, con otros 14 de descanso (lo que exige el aislamiento), para que las exploradoras mineras puedan seguir activas.



Despidos

Astudillo dijo que mantuvo reuniones con una empresa contratista de Barrick, que despidió a 600 trabajadores y le pidieron que reviertan la medida, algo que espera que ocurra en forma inminente.