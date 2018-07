El Gobierno implementará una serie de medidas para tratar de domar la cotización del dólar, en una pulseada con los mercados para tratar de contener la divisa norteamericana, cuyos aumentos repercuten en la inflación y generan incertidumbre.

El Tesoro licitará el martes nuevas letras en dólares que se podrán suscribir en esa moneda, pesos o Lebac, y el Gobierno espera captar entre U$S 2000 y U$S 2500 millones. De esta manera se pueden mantener los ahorros en moneda extranjera sin sumarle presión al billete verde y además, se profundiza el plan para "desarmar" la bola de las Lebac, de las cuales los extranjeros acaparan al menos U$S 4000 millones.

Semanas atrás el actual presidente del Banco Central Luis Caputo ya había dispuesto un plan para contener la suba del dólar, con la licitación de Bonos de la Nación Argentina en moneda dual -pesos y dólares- y Bonos del Tesoro en pesos (Bote) a tasa fija por U$S 4 mil millones en total. Además de la subasta de dólares: para esta semana se esperan ventas diarias por más de U$S 100 millones.

El paquete de medidas estará encabezado por el Tesoro, que licitará LETE (Letras del Tesoro) en dólares que se podrán suscribir en esa moneda, en pesos o canjearse por Lebac. Estor permitirá, por un lado, aliviar la demanda de la divisa y por el otro, que los inversores vendan sus Lebac, consigna La Nación.

La semana pasada el dólar cerró en $ 29,57, en medio de una nueva corrida cambiaria y a pesar de los esfuerzos del Central, que volvió a elevar la subasta de divisas para tratar de limitar la suba del billete verde. El viernes pasado subió 90 centavos y superó por primera vez la barrera de los $ 29, en un nuevo máximo histórico.

Ese día, además, el Central licitó U$S 150 millones, que forman parte de los U$S 7.500 millones que vienen del FMI como parte del acuerdo con el organismo internacional. Aún así la entidad liderada por Caputo tuvo que hacer un aporte extra, una nueva subasta que significó la pérdida de U$S 300 millones de reservas.