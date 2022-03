El impuesto al Automotor, o la patente, como popularmente se la conoce, viene este año con incrementos que llegan hasta el 120%, según dieron a conocer desde la Dirección General de Rentas (DGR). Es la mayor suba de, al menos, los últimos 10 años según los registros disponibles. Y la razón es el desproporcionando aumento del valor de los vehículos durante el año pasado, la base del cálculo del tributo, que supera con creces la inflación del 2021, que rondó el 50,9%, según dio a conocer el INDEC. La buena noticia es que si el contribuyente utiliza una serie de herramientas, como pagar el monto en forma anual, usar medios electrónicos de la página web de Rentas y habiendo estado al día durante el último año, tendrá un descuento cercano al 50%, según destacó el titular de la repartición, Ernesto Gil.

En los últimos 10 años, la mayor suba había sido en el 2021 con el 110%, del 40% en el 2020, 46% en el 2019, 10% en el 2018 y 50% en el 2017. Entre el 2015 y 2016 rondó el 38% y entre 2013 y 2014 había llegado al 24%. Además, 10 años atrás, en el 2012, la suba había llegado al 7%.

En este panorama los sanjuaninos tendrán que pagar incrementos promedio interanuales que rondan el 50%, pero el problema es que en algunos segmentos, como en el de los vehículos de alta gama, las subas llegan al 120%. Es el caso, por ejemplo, de la camioneta Toyota Hilux 4x4, que aumentó de valor un ciento por ciento en el último año. En el caso del Citroën Berlingo Multispace modelo 2016 tuvo un incremento en su valor del 50%.

Las boletas ya están en la calle y las quejas entre los sanjuaninos son moneda corriente porque se inscriben en el medio de un aumento generalizado de valor de alimentos, como por ejemplo huevos, harinas y sus derivados.

Este año se han puesto al cobro unas 284.600 patentes en San Juan, por un total de $5.900 millones. La cifra es un 93% superior al monto del año pasado, cuando se habían puesto al cobro 276.000 patentes por un total de $3.063 millones.

Gil, titular de la DGR, aclaró que las alícuotas que se toman como base de cálculo para el impuesto, no se han incrementado. Lo que ha subido es la valuación de los autos -que el año pasado aumentaron fuerte por el dólar y la inflación-, sobre los que se aplica una alícuota del 2,75% para automóviles, camionetas y motos, y del 1,10% para camiones, ómnibus y minibuses.

Gil aclaró que este año también se han incorporado al segmento de la alícuota reducida a taxis y remises que tengan habilitación de la Dirección de Tránsito y Transporte para circular.

Otra cuestión es que el funcionario señaló que, aunque quisiera, la Provincia no puede aliviar la carga a pagar por los sanjuaninos por dos razones. La primera es que el Código Tributario obliga a las autoridades locales a tomar la valuación de autos que elabora la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Pero, además, el funcionario aclaró que San Juan firmó en diciembre del año pasado el Consenso Fiscal entre Nación y provincias, y por este convenio las provincias están obligadas a no disminuir esos valores.

"Se trata de valores de mercado, son reales y han sufrido los incrementos propios de ese ámbito", aclaró el secretario de Hacienda, Gerardo Torrent. Incluso mencionó que este año se da la particularidad de que hay vehículos usados que son más caros que el 0 km de la misma marca (ver aparte).

"La Provincia no se puede salir del compromiso asumido en el pacto fiscal", insistió el funcionario, y agregó que "no se puede borrar con el codo lo que se firmó con la mano, aunque algunas provincias lo han hecho". Y explicó que una de las razones para aplicar esa política fue para que todas las provincias tengan la misma base de cálculo.

Al igual que viene ocurriendo en los últimos años, la llamada patente se seguirá pagando en 10 cuotas y el calendario para el contribuyente sanjuanino arrancó en marzo, cuando se empiezan a producir los vencimientos de la cuota mensual. El pago anual tiene fecha de vencimiento el 16 de marzo, mientras que el semestral es un día antes, el 15 de marzo.

También seguirá vigente el programa de incentivos para quienes hacen el esfuerzo de estar al día con los impuestos y para quienes anticipan el pago. Por ejemplo siguen vigentes los descuentos para quien efectúe el pago anual o semestral de la patente, que son del 15% y del 5% respectivamente. A estas opciones se suma un adicional del 10% de descuento para los contribuyentes que están al día con el pago total del impuesto correspondientes al año anterior. Y los que utilizan los medios electrónicos de la página web de Rentas tienen el beneficio del descuento de otro 10%. Además, quien decide pagar el impuesto en un solo pago anual puede hacerlo en 6 cuotas sin interés con las tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan.

Hay que tener en cuenta que en el caso de realizar la venta de la unidad y para hacer la transferencia se debe estar al día con el tributo.

Deudores

45 Es el porcentaje de morosidad del impuesto al Automotor, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Rentas de la provincia. La cifra se viene manteniendo en los últimos años.

Distribución

10 Es la cantidad de cuotas en la que se paga el impuesto al Automotor en San Juan. Se puede usar la opción de 10 pagos mensuales, uno semestral o un pago anual.

Datos adicionales

Usados más caros

Un fenómeno poco común se está dando en el mercado automotor y San Juan no es la excepción. Y es que al no haber stocks de algunos autos y camionetas nuevas, se termina revalorizando el vehículo usado de un mismo modelo con pocos años de antigüedad. Es una situación que se debe a los efectos de la pandemia, la macroeconomía y las restricciones a las importaciones no esenciales, que han producido que el mercado se vuelva totalmente inestable.

Según explican en el sector, entre las razones del fenómeno se encuentra por un lado por la parálisis que sufrió la industria automotriz a causa de la pandemia, aún no se han terminado de recuperar los niveles previos de fabricación. Pero, además, por el problema de la falta de dólares, desde el Gobierno nacional están restringiendo las importaciones, tanto de unidades nuevas como de repuestos e insumos.

Por ejemplo, hay fabricantes que no pudieron entregar los vehículos, ya sea porque les faltaba una pieza importada o porque tenían trabado por el Gobierno el ingreso del auto completo. Esta situación hace que el valor de autos usados se eleve ante la demanda que busca hacerse de un nuevo vehículo.

Un ejemplo es la camioneta Toyota Hilux 2.4 DC 4x2 0 km, que cuesta 4,3 millones de pesos, mientras que la modelo 2021 tiene un costo de 5,8 millones.

Caída de ventas

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) dio a conocer que el número de vehículos patentados durante febrero de 2022 ascendió a 28.928 unidades, lo que representa una baja del 5,1% interanual, ya que en febrero de 2021 se habían registrado 30.483 unidades. De esta forma en los dos meses acumulados del año se patentaron 72.463 unidades, esto es un 9,7% menos que en el mismo período de 2021, en el que se habían registrado 80.210 vehículos.

El presidente de ACARA, Ricardo Salomé, comentó que "febrero ratifica un comienzo de año aceptable con cifras similares a las del año pasado, sabemos que de haber tenido más autos disponibles los patentamientos hubieran sido mayor. Nos seguimos enfrentando al problema de la falta de una oferta completa, por problemas globales y restricciones locales. El precio récord de los commodities puede acelerar la liquidación de divisas y eso nos esperanza con que en los próximos meses la liberación de vehículos y piezas crezca, algo que se ha vuelto clave para acompañar esta demanda creciente pero que rápidamente encuentra límites". El directivo también expresó que "el acuerdo con el FMI ya está estabilizando la macro economía, históricamente cuando la actividad económica mejora nuestro sector es un protagonista central porque hay demanda de autos nacionales".